Как прочистить канализационные трубы без химии? Домашние методы, которые работают

Канализационная система, будь то в частном доме, многоквартирном здании или на предприятии, представляет собой сложную сеть трубопроводов и соединительных элементов. Ее основная функция — отвод сточных вод в централизованную систему или накопительные резервуары. Однако в процессе эксплуатации могут возникать засоры, которые нарушают нормальную работу системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Люк канализации

Признаки засорения канализации:

Замедленный отток воды из раковины, унитаза или других сантехнических приборов.

Полное отсутствие слива, когда вода не уходит вовсе.

Появление посторонних шумов при работе системы.

Неприятный запах в помещении.

Основная причина засоров — накопление загрязнений, отложений и посторонних предметов, которые частично или полностью перекрывают просвет трубы. В зависимости от природы засора можно выделить три ключевые причины его возникновения.

Эксплуатационные засоры — наиболее распространенная проблема, возникающая в процессе использования системы. Загрязненные стоки содержат жир, органические остатки, грязь, которые оседают на стенках труб. Со временем налет уплотняется, сужая внутренний диаметр, что замедляет скорость оттока воды, а в конечном итоге может привести к полному засору. Чаще всего такие проблемы возникают в кухонных мойках и канализации на пищевых предприятиях. Решить их можно с помощью химических средств, которые растворяют жировые отложения.

Механические засоры возникают из-за попадания в трубы твердых предметов, нерастворимых в воде. К таким загрязнениям относятся тряпки, средства личной гигиены, игрушки, строительные остатки и другие предметы, случайно попавшие в систему. Такие засоры невозможно устранить с помощью химии и приходится прибегать к механической очистке.

Технологические засоры — наиболее сложный вид, возникающий из-за ошибок в проектировании или монтаже системы. Если канализация была установлена с нарушением нормативов (например, слишком узкий диаметр труб или недостаточный угол уклона), засоры будут происходить регулярно. В таком случае возможны два варианта решения проблемы: систематическая профилактическая очистка или полная замена системы, что потребует значительных затрат.

Профилактика засоров

Большинство проблем можно предотвратить, соблюдая правила эксплуатации системы и регулярно проводя профилактические мероприятия.

Как избежать засоров на кухне:

Установить защитную сетку на сливное отверстие, чтобы задерживать твердые остатки пищи.

Использовать моющие средства, способствующие растворению жира.

Регулярно промывать систему горячей водой (2-3 раза в месяц) для разрушения жировых отложений.

Периодически очищать отстойник под раковиной (гидрозатвор), который предотвращает проникновение запахов и задерживает крупные загрязнения.

Для профилактики также можно использовать химические средства, доступные в хозяйственных магазинах. Они эффективно растворяют жировые отложения и помогают поддерживать трубы в рабочем состоянии.

Профилактика засоров унитаза

Большой диаметр канализационной трубы в унитазе нередко вводит в заблуждение пользователей, создавая ложное ощущение, что он способен без проблем справляться с любыми отходами. Однако сбрасывание в систему женских прокладок, туалетной бумаги, средств личной гигиены и другого мусора со временем приводит к образованию засоров. Даже если сразу сток не нарушается, такие предметы могут стать основой для накопления новых загрязнений, что в дальнейшем полностью перекроет трубу.

Особенно сложные ситуации возникают, если засор формируется на значительном расстоянии от унитаза, поскольку добраться до него становится затруднительно.

Основные правила профилактики:

Не сливать в унитаз жирные отходы, так как они оседают на внутренних стенках труб, особенно на изгибах, и постепенно приводят к засорам.

Не выливать в унитаз кипяток, так как резкий перепад температуры может повредить керамику или вызвать микротрещины в соединительных элементах.

Не допускать попадания в унитаз твердых предметов, которые не разлагаются в воде.

Общие меры профилактики засоров

Ключевым правилом профилактики остается предотвращение попадания посторонних предметов в трубопровод. Это касается не только бытовой канализации, но и ливневых стоков, которые часто засоряются листвой, ветками и другими природными отходами.

Для защиты ливневой системы достаточно установить решетки или специальные фильтры на водоприемных отверстиях, чтобы предотвратить попадание крупных загрязнений.

Как самостоятельно устранить засор?

Если в системе канализации возникли проблемы со стоком воды, можно попытаться устранить их самостоятельно. Для этого существуют несколько эффективных методов:

Промывка труб горячей водой Применение специальных химических средств Использование вантуза

1. Промывка горячей водой

Горячая вода способствует разрушению жировых отложений, которые находятся вблизи стока. Для этого достаточно открыть горячий кран и дать воде стекать в течение 5–10 минут. Однако если засор находится далеко, вода успеет остыть до того, как достигнет проблемного участка, и метод окажется неэффективным.

2. Использование химических средств

Если горячая вода не помогла, можно воспользоваться химическими препаратами, предназначенными для растворения загрязнений в трубах. Популярными вариантами являются:

Сода и уксус – эти вещества заливают в сток, после чего отверстие закрывают пробкой, создавая реакцию, разрушающую жировые отложения.

– эти вещества заливают в сток, после чего отверстие закрывают пробкой, создавая реакцию, разрушающую жировые отложения. Готовые химические препараты (например, «Крот») – содержат активные компоненты, способные расщеплять органические загрязнения.

Важно помнить, что такие методы подходят только для удаления незначительных жировых отложений.

3. Прочистка вантузом

Вантуз — это простое, но эффективное приспособление, позволяющее устранить засор путем создания гидроудара. Для этого необходимо:

Наполнить сантехническое устройство (раковину, ванну или унитаз) небольшим количеством воды.

Плотно прижать резиновую часть вантуза к сливному отверстию.

Совершить 10–15 ритмичных движений вверх-вниз, создавая давление в трубе.

При прочистке возможен выход загрязнений на поверхность — это нормальное явление.

Когда самостоятельные методы бесполезны?

Важно понимать, что перечисленные способы эффективны только в случае жировых засоров. Если причиной проблемы стал твердый предмет (например, прокладка, пластик или строительный мусор), никакие химические средства или вантуз не помогут. В этом случае потребуется использование других методов очистки, которые лучше доверить профессионалам.

Механическая очистка труб сантехническим тросом

Сантехнический трос — это гибкий металлический жгут с крючком на конце, предназначенный для разрушения засоров и удаления мусора, блокирующего слив. Использование этого инструмента позволяет эффективно устранить физические препятствия в трубах, которые невозможно убрать с помощью химических или гидравлических методов.

Как прочистить трубу с помощью троса:

Обеспечить доступ к канализационной системе, сняв сифон или добравшись до ревизионного отверстия. Осторожно ввести трос в трубу и постепенно продвигать его вниз, пока не почувствуется упор в засор. Начать вращательные движения, разрушая пробку (периодически вытаскивая инструмент для удаления скопившегося мусора). После разрушения засора включить воду для проверки — если слив восстановлен, прочистка завершена.

Использование сантехнического троса эффективно в большинстве случаев, но стоит учитывать, что качественные модели имеют высокую стоимость. Покупка троса для разового использования нецелесообразна, поэтому при сложных засорах удобнее обратиться в профессиональную компанию. Специалисты обладают тросами разной длины, что позволяет быстро и эффективно прочистить канализационные трубы как в частном доме, так и на предприятии.

Гидродинамическая очистка канализации

Для устранения серьезных засоров, в том числе в ливневых системах и наружных трубопроводах, применяется гидродинамический метод. Он основан на подаче воды под высоким давлением через специальную форсунку, разрушающую засор и очищающую внутренние стенки труб.

Преимущества гидродинамической очистки:

Безопасность для труб — давление воды можно регулировать, что предотвращает повреждение системы.

— давление воды можно регулировать, что предотвращает повреждение системы. Универсальность — метод подходит для очистки труб из различных материалов (пластик, чугун, бетон, сталь).

— метод подходит для очистки труб из различных материалов (пластик, чугун, бетон, сталь). Высокая эффективность — позволяет удалить даже плотные засоры, которые невозможно устранить механическим способом.

— позволяет удалить даже плотные засоры, которые невозможно устранить механическим способом. Глубокая очистка — струи воды очищают внутренние стенки трубопровода, устраняя налет и отложения.

— струи воды очищают внутренние стенки трубопровода, устраняя налет и отложения. Быстрота работы — позволяет устранить засоры в трубах длиной до 40 метров за короткое время.

Метод особенно полезен при засорении наружных коммуникаций, где механическая прочистка малоэффективна. Однако его применение требует специализированного оборудования — насосов высокого давления, обеспечивающих напор воды до 150–200 атмосфер.

В отдельных случаях гидродинамическая очистка становится единственным возможным способом устранения засора. Современные автономные бензиновые установки позволяют использовать этот метод даже в условиях отсутствия централизованного водоснабжения — достаточно лишь получить доступ к трубопроводу, например, через канализационный люк.

Гидродинамический метод очистки — оптимальное решение для прочистки крупных канализационных систем, где обычные способы оказываются неэффективными.

Популярные у читателей материалы Pravda.Ru по теме:

Список научной литературы по теме очистки канализации и сантехники

Курамшин Ф. А., Ожегов Д. Н. «Гидродинамические методы очистки канализационных систем» // Вестник инженерных технологий. – 2020. Иванов В. С. «Современные методы механической очистки трубопроводов» // Научно-технический журнал «Сантехника и водоснабжение». – 2021. Петров А. Г. «Альтернативные способы устранения засоров в частных домах» // Журнал «Инженерные системы». – 2019. Сидоров К. Н. «Эксплуатация и техническое обслуживание канализационных сетей» // Технический университет строительства. – 2022.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.