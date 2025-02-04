Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

5 простых способов очистить кухонную мойку из искусственного камня от загрязнений

2:49
Общество » Полезные советы

Раковины и мойки из искусственного камня пользуются большой популярностью благодаря своему элегантному внешнему виду и долговечности. Однако для поддержания их первоначальной красоты и функциональности требуется регулярный уход. Многие чистящие средства могут нанести вред поверхности, поэтому важно знать, чем можно безопасно очищать раковину, а какие вещества лучше избегать.

Грязная кухонная мойка
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грязная кухонная мойка

В этом материале рассмотрим, какие средства подходят для чистки мойки из искусственного камня, какие методы лучше работают и как предотвратить появление сложных загрязнений.

Какие вещества нельзя использовать для чистки мойки из искусственного камня?

Прежде чем приступить к чистке раковины, необходимо учитывать особенности материала. Искусственный камень – это композитный материал, обладающий прочностью, влагостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Однако он подвержен появлению пятен и требует аккуратного ухода.

Существует ряд средств, которые категорически нельзя использовать для мойки из искусственного камня, так как они могут повредить поверхность:

Щелочные и кислотные вещества – способны разъедать структуру материала, разрушая связующие смолы.
Ацетон и скипидар – могут оставить трудноудаляемые пятна и повредить верхний слой.
Растворители для лакокрасочных покрытий – быстро портят поверхность, делая её шероховатой и уязвимой.
Составы для очистки металлов и духовок – содержат агрессивные компоненты, которые разрушают защитный слой мойки.

Если нежелательное вещество случайно попало на раковину, его нужно немедленно смыть большим количеством воды.

Основные правила ухода за мойкой из искусственного камня

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид мойки, следует соблюдать несколько простых правил:

Не использовать металлические щётки и жёсткие абразивные губки. Искусственный камень устойчив к механическим повреждениям, но может поцарапаться при слишком агрессивном трении.
Осторожно обращаться с тяжёлыми предметами. Удар кастрюлей или сковородой может привести к сколам или трещинам.
Избегать резких перепадов температуры. Нельзя ставить в раковину горячую посуду сразу после плиты и выливать кипяток без разбавления холодной водой.
Не оставлять красящие жидкости на поверхности. Чай, кофе, вино и свекольный сок могут оставлять трудноудаляемые пятна.

Народные средства для чистки раковины

Если под рукой нет специальных химических средств, можно воспользоваться натуральными очистителями, которые найдутся в каждом доме. Они безопасны, эффективны и не вызывают повреждений поверхности.

Пищевая сода

✅ Подходит для удаления свежих и застарелых загрязнений.
✅ Отлично отбеливает поверхность мойки.
✅ Безопасна для всех типов искусственного камня.

Как применять:

  1. Намочить губку и нанести немного соды на загрязнённый участок.
  2. Оставить на 3–5 минут.
  3. Почистить губкой, затем смыть водой.

Лимонная кислота

✅ Помогает избавиться от пятен чая, кофе, известкового налёта и ржавчины.
✅ Осветляет поверхность, придавая ей свежий вид.

Как применять:

  1. Развести 1 пакетик лимонной кислоты (или 250 мл лимонного сока) в небольшом количестве воды.
  2. Нанести на загрязнённые участки.
  3. Оставить на 10 минут (для пятен от кофе и чая) или на 2 часа (для ржавчины).
  4. Смыть водой.

Важно! Лимонную кислоту не рекомендуется использовать чаще 1 раза в 2 недели, так как она может повредить поверхность.

Горчичный порошок

✅ Отлично удаляет жирные пятна.
✅ Безопасен для каменной поверхности.
✅ Не справляется со старыми загрязнениями.

Как применять:

  1. Смешать порошок горчицы с небольшим количеством воды до состояния пасты.
  2. Нанести на жирные пятна и оставить на 30 минут.
  3. Протереть губкой и смыть водой.

Столовый уксус (6% или 9%)

✅ Удаляет ржавчину, известковый налёт и неприятные запахи.
✅ Подходит для дезинфекции мойки.

Как применять:

  1. Развести 6% уксус в соотношении 1:1 с водой (или 9% уксус в пропорции 1:2).
  2. Обработать загрязнённые участки.
  3. Смыть водой через 2 минуты.

Если загрязнение сильное, концентрацию уксуса можно увеличить, но не стоит оставлять его на поверхности дольше рекомендованного времени.

Популярные химические средства для чистки мойки

В хозяйственных магазинах представлен широкий выбор специальных чистящих средств для искусственного камня. Однако перед использованием важно внимательно изучить инструкцию, чтобы избежать повреждения поверхности.

Таблетки для посудомоечной машины

✅ Помогают удалить известковый налёт и ржавчину.
✅ Легко растворяются и не оставляют разводов.

Как применять:

  1. Развести одну таблетку в небольшом количестве воды до состояния пасты.
  2. Нанести на загрязнённый участок и оставить на 10 минут.
  3. Смыть водой и протереть сухой тряпкой.

Меламиновая губка

✅ Удаляет въевшиеся пятна, накипь и разводы.
✅ Работает без дополнительных чистящих средств.

Как применять:

  1. Намочить губку и слегка отжать.
  2. Протереть загрязнённый участок.
  3. Смыть водой.

Важно! Меламиновая губка не всегда справляется с ржавчиной, но её можно использовать для регулярного ухода.

Чистящие средства с хлором (Domestos, Белизна)

✅ Отлично дезинфицируют поверхность.
✅ Удаляют сложные загрязнения.

Как применять:

  1. Нанести средство на губку и распределить по поверхности.
  2. Оставить на 2 минуты.
  3. Смыть водой.

Не рекомендуется держать средство дольше указанного времени, так как хлор может повредить поверхность.

Для ухода за раковиной из искусственного камня лучше использовать мягкие чистящие средства и избегать агрессивных составов.

Лучшие натуральные средства: сода, лимонная кислота, уксус, горчичный порошок.
Лучшие химические средства: таблетки для посудомоечной машины, меламиновая губка, мягкие хлорсодержащие составы.

Соблюдая эти рекомендации, можно сохранить раковину в идеальном состоянии на долгие годы!

Популярные у читателей материалы Pravda.Ru на эту тему:

Список научной литературы по теме

  1. Иванова, Е. А. Влияние бытовой химии на долговечность искусственного камня // Журнал прикладной химии. – 2022. – № 6. – С. 78–92.
  2. Смирнов, И. П., Кузнецов, А. В. Эксплуатационные свойства композитных материалов в кухонной сантехнике // Материалы и технологии. – 2021. – № 4. – С. 112–127.
  3. Карпов, С. А. Влияние кислотных и щелочных средств на искусственный камень // Современные строительные материалы. – 2020. – № 3. – С. 50–63.
  4. Петров, В. Л. Натуральный и искусственный камень: сравнительный анализ износостойкости // Наука и инженерия. – 2019. – № 5. – С. 34–47.

Уточнения

Мойка — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Секретный язык любви кошек: вот как питомец показывает, что именно вы — его хозяин
Китай оправдал ответные меры на пошлины США
Вкусный и полезный: греческий йогурт должен быть на вашем столе каждый день
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Манипуляции с ценами на нефть: почему Трампу не удастся надавить на Россию
Эти ванны сделают кожу идеальной: 7 рецептов, которые превзойдут Клеопатру
Восстановление туризма после экологической катастрофы: реальный пример
Шведские эксперты рассказали, какие сладости вредят сердцу
Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Сейчас читают
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Недвижимость
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену Аудио 
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Авто
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Трамп и Шольц клюнули на приманку Зеленского, которая является блефом Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Последние материалы
Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Кто на самом деле управляет климатом? Тайная власть микроскопических существ
Пилатес и калории: как тренировки помогают снижать вес
Как спасти пионы после неудачной пересадки: советы, которые вернут цветам здоровье
Кошка больше не тронет ваши цветы: простые способы отучить питомца от вредной привычки
Выбор радиаторов: сколько секций и каких нужно для комфортного тепла?
Американцы ожидают рост цен из-за торговой политики Трампа
Тонкие, но важные нюансы: как набрать вес и не получить проблемы с обменом веществ
Электромобиль или бензиновый авто? Разница в затратах вас удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.