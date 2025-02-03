Как повесить кухонные шкафы, чтоб не падали: разбор лучших способов крепления

Установка кухонного гарнитура обязательно включает монтаж верхнего яруса шкафчиков. Поэтому вопрос, как повесить кухонные шкафы на стену, актуален для тех, кто впервые самостоятельно занимается ремонтом или обустройством кухни.

Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Разбираемся, какие способы монтажа существуют, как учитывать материал стен, правильно подбирать тип креплений, и в каком порядке выполнять работу.

Условия правильной установки

Верхний ярус кухонного гарнитура включает разнообразные элементы: шкафчики (обычные и угловые), витрины, открытые полки. Все эти детали необходимо не только правильно собрать, но и надежно прикрепить к стене; иначе в один прекрасный момент они могут рухнуть на пол со всем содержимым.

Чтобы избежать подобной ситуации, к креплению кухонных шкафов к стене относятся с должным вниманием: выбирают специальную фурнитуру, способную выдержать вес модулей вместе с утварью. Кроме того, придерживаются некоторых правил, касающихся мебели верхнего яруса. На этапе планирования, задолго до покупки гарнитура, необходимо учесть следующие требования:

Высота шкафов (верхних полок). Ее подбирают индивидуально, по росту. Верхний ярус должен располагаться так, чтобы членам семьи было удобно пользоваться дальними полками.

Надежность подвеса обеспечивается креплениями. Их подбирают с учетом предполагаемых нагрузок и типа стенового материала. Крепеж должен держаться в стене жестко и надежно, чтобы обеспечивать эксплуатацию шкафов в заполненном виде.

Место для верхнего яруса выбирают с учетом особенностей кухни, например, расположения вентиляционных отверстий; шкафчики не должны перекрывать систему вентиляции.

Некоторые пропорции кухонного гарнитура регулируются ГОСТом. Так, расстояние между столешницей и верхним ярусом не должно быть меньше, чем 45 см. На практике оно находится в диапазоне 45-60 см, что связано с удобством использования рабочей зоны.

При планировании места крепления для кухонных шкафов к стене можно воспользоваться простым правилом эргономики. Достаточно встать около стены и поднять руку; там, где кончики пальцев коснутся стены, и пройдет ориентировочная высота подвеса. Если на этой высоте будет располагаться верх модулей, то полки окажутся ниже, и будут удобны для использования. Высоту навесной конструкции делают равной высоте пенала, чтобы верхние поверхности находились в одной плоскости, и гарнитур выглядел единым целым.

Подготовка стены

Обычно кухонный гарнитур устанавливают после завершения ремонта, когда на стене есть финишная отделка и фартук. Но, если вы просто меняете мебель, а стена далека от совершенства, то перед монтажом верхних модулей ее кривизну обязательно выравнивают.

Привести стену в отвес можно двумя способами: шпаклеванием или выравниванием при помощи гипсокартонных плит. После окончания работ на стену наносят разметку (при помощи простого карандаша и уровня). Если разметка выполнена правильно, шкафы разместятся ровно и аккуратно.

Строго говоря, этап подготовки стен не является обязательным. Он необходим только в том случае, если стена настолько кривая, что шкафчики верхнего яруса не выстраиваются в линию, и мебельный фасад получается неровным. Кривизна поверхности станет проблемой и для монтажа такого вида крепления, как планка; она просто не будет плотно прижиматься к стене.

Выбор крепления

Модули верхнего яруса, как правило, вместительны, и хозяйки используют их для хранения довольно тяжелых вещей: посуды, кухонной техники, продуктов. Понятно, что шкафы должны обладать солидным запасом прочности. Вопрос, как повесить шкаф на стену, решается несколькими способами.

Фурнитуру подбирают перед креплением мебели с учетом предполагаемой нагрузки и рамок строительного бюджета. Важно понимать, что крепления рассчитаны на определенный (допустимый) вес и могут обладать различным функционалом (например, возможностью регулирования по нескольким осям).

Монтаж на подвес

В качестве крепежа навесных шкафов кухни к стене применяется мебельный подвес, который имеет вид металлической пластины с отверстиями под шурупы. Технологически это самый простой и потому распространенный способ монтажа, известный со времен СССР. Фурнитура обладает следующими плюсами:

Надежный, простой и проверенный временем вариант установки навесных конструкций. Шкафчики, притянутые на петли, отличаются надежным прилеганием к стене, а сами петли незаметны, так как полностью скрыты за мебелью.

Петли дешевы и доступны – их можно приобрести в любом магазине, специализирующемся на продаже мебельной фурнитуры и инструментов.

В продаже есть две разновидности крепежа: подвес и «ухо» (мебельная петля).

Крепление на планку

Подвес, хоть и является самым бюджетным вариантом, устарел, и используется все реже. Он проигрывает более технологичному методу, креплению на монтажную рейку (планку).

Планка для крепления навесных шкафов кухни используется следующим образом:

Мебельные модули навешиваются на навесы (специальные крючки с возможностью регулировки по вертикали и горизонтали).

Навесы, в свою очередь, вставляют в пазы планки, длину которой выбирают по длине мебели.

Технология обладает следующими преимуществами:

Упрощает процесс навески, можно справиться в одиночку.

Сохраняется возможность регулировки положения мебели по горизонтальной оси.

Планка выдерживает значительные нагрузки.

Как вешать шкафы на гипсокартон и пеноблоки

Пено- и шлакоблоки, а также гипсокартон относятся к материалам, сложным с точки зрения организации крепления. Вопрос, как вешать шкафы на кухне со стенами из гипсокартона или блоков решается с помощью следующих методов:

Реечную фурнитуру монтируют на металлический каркас гипсокартонной стены.

Если между несущей стеной и гипсокартонной обшивкой небольшой зазор, используют анкеры соответствующей длины.

Если стена сложена из пеноблока, планку монтируют на длинные шурупы или специальные анкеры.

Коротко о главном

Подвешивание шкафчиков является одним из этапов установки кухонного гарнитура, и его выполняют несколькими способами. В качестве крепления можно выбрать подвес или более прогрессивную монтажную планку. Задача усложняется, если подвесную конструкцию предстоит разместить на стене из пеноблоков или гипсокартона, но и тут есть свои проверенные решения.

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Список научной литературы по теме:

Иванов, П. А. (2021). Монтаж и установка мебели: практическое руководство. Москва: Альфа-пресс.

– В книге описаны основные принципы установки кухонных шкафов, разборка и сборка мебели. Сидоров, В. Н. (2020). Строительные конструкции и материалы: современные методы монтажа. Санкт-Петербург: Наука и техника.

– Описаны материалы стен и методы их сверления при установке кухонного гарнитура. Петров, Е. В. (2019). Современные технологии монтажа и сборки мебели. Екатеринбург: УралТех.

– Книга о современных системах крепления и нюансах установки кухонных шкафчиков. Захаров, Д. К. (2022). Основы столярного дела и установки корпусной мебели. Новосибирск: ПрофИздат.

– Разбираются практические аспекты установки навесных шкафов, работа с крепежными элементами.

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