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Петр Дерябин

Что делать, если алюминий почернел? Топ-7 эффективных решений

Общество » Полезные советы

Алюминий — это металл, широко применяющийся в бытовых условиях. Из него изготавливают посуду, баки, бидоны и другие предметы. Со временем алюминиевые изделия могут темнеть, покрываться налетом и окисляться. Важно знать, как правильно ухаживать за таким металлом, чтобы продлить срок службы изделий.

Алюминиевая кастрюля
Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Алюминиевая кастрюля

Почему алюминий портится?

Хотя алюминий не подвержен коррозии в классическом понимании (он не ржавеет), он может покрываться окисной пленкой, которая со временем темнеет и портит внешний вид изделий. Основные причины:

  • Взаимодействие с водой и воздухом — способствует появлению окисной пленки.

  • Контакт с кислотами и щелочами — разрушает защитный слой металла.

  • Высокие температуры — могут привести к появлению нагара и потемнениям.

Чтобы предотвратить эти негативные явления, алюминиевые изделия нуждаются в регулярной очистке и правильном уходе.

Очистка алюминия в домашних условиях: народные методы

Существует множество простых и доступных способов удаления загрязнений и окиси с алюминиевых поверхностей.

1. Лимонная кислота

Применение:

  • Растворите 2 ст. ложки кислоты в 2 л воды.

  • Прокипятите в растворе посуду в течение 15 минут.

  • Ополосните теплой водой и вытрите насухо.

Этот метод отлично справляется с окислением и возвращает блеск металлу.

2. Уксус

Применение:

  • Разведите уксус водой в пропорции 1:2.

  • Смочите губку и протрите загрязненные участки.

  • Для сильных загрязнений можно оставить на 20-30 минут.

  • Смойте водой.

Уксус эффективно удаляет налет и возвращает посуде первоначальный вид.

3. Пищевая сода

Применение:

  • Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы.

  • Нанесите на загрязненные участки и потрите губкой.

  • Смойте водой.

Этот способ хорошо помогает в борьбе с нагаром и потемнениями.

4. Соль и горчица

Применение:

  • Смешайте соль и горчичный порошок в равных частях.

  • Добавьте немного воды и нанесите на поверхность.

  • Через 15-20 минут смойте водой.

Этот метод особенно эффективен для внешней очистки посуды.

5. Яблоко

Применение:

  • Разрежьте яблоко пополам и натрите потемневшие места.

  • Оставьте на 30 минут, затем промойте водой.

Яблочная кислота помогает справиться с налетом и придает алюминию блеск.

6. "Кока-кола"

Применение:

  • Залейте загрязненную посуду газированным напитком.

  • Оставьте на 1,5 часа.

  • Сполосните водой.

Газировка удаляет окислы и загрязнения за счет фосфорной кислоты в составе.

Как удалить нагар с алюминия?

Нагар — это результат пригорания пищи, который сложно удалить без повреждения поверхности.

1. Зубной порошок

Применение:

  • Обильно посыпьте дно порошком.

  • Оставьте на ночь.

  • Утром удалите загрязнения мягкой губкой.

2. Клей ПВА и мыло

Применение:

  • Вскипятите 3 литра воды.

  • Добавьте 1 ст. ложку клея ПВА и 1/3 бруска хозяйственного мыла.

  • Прокипятите 30-40 минут.

  • Промойте посуду и вытрите насухо.

3. Таблетка для посудомоечной машины

Применение:

  • Залейте водой нагар на 2 см.

  • Бросьте таблетку.

  • Прокипятите 30 минут, затем промойте водой.

Как очистить накипь с алюминиевой посуды?

Накипь — это осадок, образующийся в результате нагревания жесткой воды. Для ее удаления можно использовать:

1. Столовый уксус

Применение:

  • Налейте уксус в кастрюлю.

  • Доведите до кипения.

  • Сполосните водой.

2. Лимонная кислота

Применение:

  • Растворите 1 пакетик кислоты в 1,5 литрах воды.

  • Прокипятите 10 минут.

  • Оставьте до остывания, затем сполосните.

Очистка алюминиевых поверхностей

Если листовой алюминий потемнел, его можно восстановить с помощью механической и химической обработки.

Механическая очистка

  1. Шлифовка - используйте наждачную бумагу средней фракции.

  2. Полировка - нанесите пасту ГОИ и отполируйте войлочной насадкой.

Химическая обработка

  1. Кислотная обработка - смесь азотной, серной и ортофосфорной кислот нагревается до 120°С.

  2. Электролиз - изделие погружают в электролит с подачей тока.

Важно! Работать с химическими веществами следует в защитной одежде и очках!

Как правильно мыть алюминиевые предметы?

Чтобы избежать повреждений, при мытье алюминиевой посуды следует придерживаться правил:

  • Использовать мягкие губки и нейтральные моющие средства.

  • Не применять абразивные чистящие средства.

  • После мойки насухо вытирать.

Очистить алюминий от окислов и загрязнений в домашних условиях несложно, если использовать проверенные методы. Народные средства, такие как лимонная кислота, уксус, сода и соль, помогают удалить пятна и вернуть изделию первоначальный вид. Для более сложных загрязнений подходят химические и механические методы. Соблюдайте правила ухода за алюминием, и ваши изделия прослужат долго!

Список научной литературы по теме:

  1. Иванов, А. П. "Очистка и защита металлических поверхностей". Москва: Наука, 2020.
  2. Петров, В. С. "Физико-химические процессы коррозии металлов". Санкт-Петербург: Политехпресс, 2019.
  3. Смирнов, Д. К. "Алюминий и его сплавы: эксплуатация и уход". Екатеринбург: Металлургиздат, 2021.
  4. Кузнецов, Н. А. "Металловедение и термообработка алюминия". Новосибирск: ТехноМех, 2018.

Уточнения

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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