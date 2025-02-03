Почему стиральная машина не сливает воду: 5 частых причин и как их устранить самому

Настает момент, когда даже самая умная стиральная машина начинает капризничать, отказываясь выполнять возложенные на нее функции. Не стоит сразу звонить мастеру, если стиральная машина не сливает воду. Многие проблемы можно исправить самостоятельно.

Фото: Wikipedia by Nik MacMillan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в стиральной машинке

Рассмотрим возможные причины неисправности, способы устранения и меры профилактики.

Внешние признаки неисправности стиральной машины

Поломка сливной системы может проявляться по-разному:

Вода сливается, но очень медленно, и программа зависает.

Машинка полностью прекращает работу перед сливом воды.

Слив работает выборочно — в одном цикле срабатывает, в другом нет.

Вода остается после режима полоскания.

Машинка блокирует отжим после слива воды.

Причины могут быть разные: от банального засора до серьезных неисправностей насоса или управляющего модуля.

Основные причины и способы устранения

1. Засор в сливной системе

Засорение — одна из самых частых причин, почему вода не уходит. Мусор, скопившийся в фильтре, шланге или насосе, блокирует движение жидкости.

Что делать:

Отключите машину от сети.

Откройте крышку фильтра, расположенную в нижней передней части корпуса.

Подставьте емкость, чтобы собрать вылившуюся воду.

Очистите фильтр от мусора (волосы, нитки, мелкие предметы).

Проверьте и промойте сливной шланг.

2. Поломка сливного насоса (помпы)

Если после очистки фильтра вода все равно не уходит, возможно, неисправен насос.

Что делать:

Снимите фильтр и попробуйте покрутить крыльчатку насоса.

Если лопасти не двигаются или их движение затруднено, насос нуждается в замене.

Для проверки работы помпы используйте мультиметр.

Если помпа сломана, замените ее.

3. Засор в сливном шланге или сифоне

Иногда вода не уходит из-за засорения сливного шланга или канализационного стока.

Что делать:

Отсоедините шланг от стиральной машины.

Прочистите его с помощью тонкого троса или мощного напора воды.

Если проблема в сифоне, его нужно разобрать и промыть.

4. Перегиб сливного шланга

Если шланг пережат или перекручен, вода не сможет уходить.

Что делать:

Проверьте, правильно ли расположен шланг.

Убедитесь, что он не пережат между стеной и корпусом машинки.

При необходимости исправьте положение.

5. Ошибка в программе или сбой модуля управления

В некоторых моделях при сбоях в системе программа зависает и не запускает слив.

Что делать:

Отключите стиральную машину от сети на 10–15 минут.

Попробуйте заново включить и выбрать режим отжима или слива.

Если не помогает, сбросьте настройки до заводских (если такая функция есть).

6. Проблемы с датчиком уровня воды (прессостатом)

Датчик уровня воды может выйти из строя, из-за чего машинка «не понимает», сколько воды в баке.

Что делать:

Проверьте трубку прессостата на наличие засоров.

Если засор отсутствует, протестируйте датчик мультиметром.

При необходимости замените прессостат.

7. Неисправность управляющего модуля

Электронный модуль управляет всеми функциями машины. Если он поврежден, команды слива могут не подаваться.

Что делать:

Попробуйте перезапустить машинку.

Если проблема не исчезает, потребуется диагностика и ремонт платы.

В этом случае лучше обратиться к специалисту.

Как слить из стиральной машины воду вручную?

Если вода осталась в барабане, ее нужно слить перед ремонтом:

Через сливной фильтр: Откройте крышку фильтра.

Подставьте емкость и выкрутите фильтр.

Вода начнет вытекать — запаситесь тряпками! Через сливной шланг: Опустите его конец ниже уровня бака.

Направьте в ведро.

Вода начнет стекать самотеком. Через аварийную трубку: Найдите небольшую трубку рядом с фильтром (если есть).

Откройте заглушку, вода начнет выходить. Через патрубок: Разберите машинку снизу или сзади.

Отсоедините сливной патрубок от насоса.

Дайте воде стечь.

Меры профилактики

Чтобы избежать проблем со сливом, придерживайтесь следующих правил:

Очищайте фильтр насоса раз в 1–2 месяца.

Используйте специальные сеточки для улавливания мусора в барабане.

Следите за чистотой канализации и сифона.

Устанавливайте стабилизатор напряжения для защиты электроники.

Регулярно проверяйте шланг на перегибы и повреждения.

Если стиральная машина не сливает воду, в 80% случаев проблема связана с засором в фильтре, шланге или помпе. Самостоятельно устранить неисправность можно, очистив сливную систему, проверив работу насоса и правильно расположив шланг. Если вода не уходит из-за сбоя электроники или повреждения платы, потребуется помощь специалиста. Регулярная профилактика поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы стиральной машины.

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Список научной литературы по теме ремонта стиральных машин

Петров В.А. Основы диагностики и ремонта бытовой техники: учебное пособие. – М.: Техносфера, 2022. – 320 с. Иванов А.В. Электронные системы управления стиральных машин: диагностика и ремонт. – СПб.: Питер, 2021. – 288 с. Кузнецов С.Н. Автоматические стиральные машины: устройство, обслуживание, устранение неисправностей. – Екатеринбург: Уральское издательство, 2020. – 256 с. Романов И.Г. Системы водоснабжения и фильтрации в бытовой технике: теория и практика. – Новосибирск: Наука и техника, 2019. – 310 с.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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