Команда мечты: путь и развитие

На сегодняшний день "Команды мечты" насчитывает десять стоматологических клиник, которые являются лидерами своей отрасли в регионах.

Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород и Самара — представительства медицинского холдинга присутствуют в крупнейших городах Российской Федерации, и, как заявляет сооснователь компании Вячеслав Варянников, это не предел.

Планомерное открытие новых клиник — это не просто про масштабирование бизнеса. Главная цель и миссия его собственников — дать возможность жителям России получать качественные стоматологические услуги, сочетающие в себе традиционные методы и передовые технологии.

Начало

Первый стоматологический центр был открыт в 2016 году в городе Краснодар, за ним появились следующие. "Fly Clinic", можно сказать, является первым шагом к созданию холдинга. Несмотря на огромную конкуренцию и, порой, сложные экономические реалии, центр стоматологии продолжает наращивать клиентскую базу, а пациенты готовы записываться к врачам на месяцы вперед.

Спустя годы клиники объединили в холдинг, что дало новый толчок в развитии. Была налажена плотная плодотворная работа с несколькими ведущими университетами, а также получен доступ к базам знания центров исследовательской медицины. Именно благодаря этому доктора в любом из филиалов имеют возможность первыми в стране внедрять новейшие технологии и материалы.

Сеть проповедует комплексный подход и охватывает полный спектр стоматологических услуг, начиная от терапевтического лечения, протезирования и хирургии, заканчивая имплантацией и эстетическим восстановлением всего зубного ряда. Все врачи клиники проходят строгий отбор, и многие из них могут по праву гордиться своими личными достижениями.

Десять лет спустя: итоги 2024 года

Буквально недавно холдинг стал больше еще на две клиники: "Улыбка Сибири" в Омске и "Стоматология Кузбасс" в Кемерово. Нельзя сказать, что запуск каждого последующего филиала требует меньше усилий и труда, но 10-летний опыт работы в индустрии все же сказывается: есть четкое понимание всех процессов, начиная от подбора линейного персонала и врачей, до выстраивания маркетинга и сервисных отделов.

Некоторые центры, входящие в компанию "Команда мечта", не единожды становились стипендиатами различных премий и конкурсов. В 2024 году одна из клиник сети — "Easy Stom" (Новосибирск) — стала победителем премии ПроДокторов, причем данная награда достается коллективу уже три года подряд.

Помощь в зоне СВО

Когда в 2022 году Президент страны заявил о начале Специальной военной операции, сооснователь клиники Вячеслав Варяников в первых рядах отправился в прифронтовые районы, чтобы оказывать на месте помощь не только армии, но и местному населению. Лекарственные препараты, продукты первой необходимости, амуниция для военных, генераторы для учебных заведений — это лишь маленькая толика того, в чем нуждались люди.

На фоне недостаточного питания и огромнейшего стресса у подрастающего поколения стали проявляться проблемы со здоровьем, в том числе с зубами. Лечение зубов у детей требует иной организации и подготовки, чем у взрослых, из-за чего доступ к квалифицированной помощи для маленьких пациентов оказался сильно ограничен. В этом же году "Команды мечта” основала сразу несколько кабинетов стоматологический помощи для детей в городе Мариуполь.

Новые кабинеты были оснащены всем необходимым оборудованием, материалами и современными рентген-аппаратами. Лечение для всех обратившихся предоставляли на бесплатной основе, и на конец 2024 года их количество перевалила за 1500 человек. Также в центральную городскую больницу № 17 в городе Донецк от лица руководства доставили инвалидные коляски и костыли.

Благотворительность

Еще одно благотворительное направление холдинга — шефство над воспитанниками детских домов. Клиника "Улыбка Сибири" (Омск) в 2024 году откликнулась на просьбу преподавательского состава учреждения и обеспечила детей наборами для творчества. Самарский филиал "Команды мечты", клиника "Поволжье", реализовал проект по облагораживанию местного детского дома и помог с закупом мебели, которая улучшила условия проживания для детей с ограниченными возможностями.

Благотворительная деятельность компании, в частности его сооснователя Вячеслава Варянникова, был отмечена премией "Сделано в России" (2022 г.). В мае 2024 года ему был вручен почетный знак губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.

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ИП Белоконь Богдан Витальевич

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