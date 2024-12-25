Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет?

Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Пенсионеры стали жить лучше, если имеют такие накопления. Только надо их тратить не на содержание ВСУ.

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Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы накопленных рублей

По стране прокатилась волна ограблений пенсионеров, которых украинские мошенники заставляют совершать преступления в виде поджогов и взрывов пиротехники в учреждениях и банках, полицейских участках.

Это опасно, так как это места массового скопления людей. Но больше всего удивляет не то, как легко пенсионеры соглашаются отдать свои сбережения, а то, сколько у них сбережений. Вот некоторые примеры...

Мошенники украли почти 7 млн рублей у супружеской пары в Москве. Они позвонили 92-летнему пенсионеру, представились сотрудниками госорганов и предложили ему помочь поймать мошенников, якобы похитивших бюджетные средства. Под угрозой обысков и изъятия всей наличности мужчина передал "налоговому агенту", которого прислали звонившие, 2,5 млн рублей для "срочного декларирования". Потом мошенники вынудили пенсионера и его супругу снять все сбережения и передать их при посредничестве курьеров.

Также преступники увели у тульской пенсионерки 1,5 млн рублей, а затем убедили её прийти в банк с пиротехникой и устроить поджог.

Ещё одну жертву они нашли в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Позвонили женщине и предложили пройти флюорографию бесплатно. Выведав СНИЛС для "записи", ей сказали, что от её имени в банке существует доверенность на снятие денег. Пенсионерку убедили снять около миллиона рублей, потом мошенники переключились на её мужа, который два года назад уже перевёл 2,5 млн рублей на "безопасный счёт", ради чего ему пришлось взять сразу четыре кредита на своё имя.

В Петербурге мошенники убедили пенсионерку срочно продать четыре (!) принадлежащие ей квартиры. Все вырученные от продажи средства в сумме более 31 млн рублей, женщина передала курьерам.

Там же, в Северной столице, 81-летнему мужчине предложили поиграть на бирже, мол, ему, как пенсионеру, положены хорошие льготы. Необходимо было просто заводить деньги на счёт, а дальше с ними уже работал опытный брокер. С конца августа по 10 октября Валерий Сергеевич транзакциями по 100-500 тысяч отправил на разные счета 10,5 млн рублей.

15 октября в полицию Петербурга обратился 73-летний мужчина, который передал через курьера 11,9 млн рублей, чтобы его не привлекли к ответственности за совершённые от его лица переводы в незаконную организацию.

Эти примеры можно продолжать бесконечно, и в то же время нас убеждают, какие маленькие пенсии у россиян (голодают), и особенно это касается зарубежной пропаганды. На самом деле есть нуждающиеся в помощи пенсионеры, но нужны целевые выплаты, можно даже продуктовыми социальными картами, как предлагается, с подачей заявления и проверкой в органах соцзащиты.

Почему российские пенсионеры стали жить лучше

Почему российские пенсионеры живут так хорошо, что имеют возможность накопить миллионы?

Помогают дети, дети стали жить лучше. Вспомним, как в 90-е годы пенсионеры содержали внуков. Пенсионер имеет возможность сдавать свою квартиру или квартиру мужа/жены или даже дачу, так как дети живут отдельно. Дети получили возможность получить своё жильё, взяв ипотеку. Опять же это говорит о том, что в РФ люди стали больше зарабатывать, а также больше строить. Пенсионеры стали больше подрабатывать в режиме самозанятых, это значит, улучшилась ситуация со здравоохранением.

В целом можно приветствовать эти тенденции, пусть наши пенсионеры копят миллионы, но пусть они их тратят на путешествия, а не отдают мошенникам.

Уточнения

Пенсио́нное обеспе́чение в Росси́и — совокупность действующих в Российской Федерации (РФ) правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде пенсии. Социальная пенсия для мужчин — с 65 лет, для женщин — с 60 (продолжительность жизни мужчин в РФ меньше 70 лет).



