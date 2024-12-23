Тик-токеры победили? Дональд Трамп пообещал не запрещать доступ к платформе

В США с начала 2025 года вступает в силу закон, запрещающий популярное приложение TikTok, однако Верховный суд согласился рассмотреть иск TikTok, который оспаривает этот запрет. Новый президент Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ситуацию, что вызывает дополнительные вопросы о будущем закона.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе

"Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками" запрещает американским компаниям, таким как Google и Apple, предоставлять доступ к TikTok через свои магазины приложений.

Интернет-провайдерам также предписывается блокировать доступ к платформе. Исключение могут сделать только в случае продажи TikTok его владельцем, ByteDance, американской компании. Закон был одобрен Конгрессом и подписан президентом Джо Байденом в апреле 2024 года.

Эксперты, такие как Кейт Руэйн из Центра демократии и технологий, предупреждают, что запрет сделает TikTok недоступным для новых пользователей. Те, кто уже использует приложение, сохранят его на своих устройствах, но из-за отсутствия обновлений функциональность платформы будет постепенно снижаться. Некоторые пользователи могут обойти запрет с помощью VPN, однако качество работы приложения также ухудшится из-за задержек загрузки контента.

Основанием для принятия закона стали опасения по поводу конфиденциальности и национальной безопасности. Законодатели США считают, что китайское правительство может заставить ByteDance передавать данные пользователей или влиять на алгоритмы приложения. Однако доказательства таких угроз не были представлены, а TikTok утверждает, что предпринял значительные усилия для защиты данных американских пользователей.

Руэйн считает, что такой запрет противоречит традиционным ценностям США, таким как свобода и открытость интернета. TikTok, в свою очередь, настаивает, что закон нарушает Первую поправку Конституции США, которая защищает свободу слова. Верховный суд может временно приостановить действие закона на время рассмотрения дела, что отсрочит его вступление в силу. Если суд решит, что запрет нарушает конституционные права, правительству придётся пересмотреть подход к регулированию платформ.

Дональд Трамп, который ранее поддерживал запрет TikTok, изменил свою позицию. Во время президентской кампании 2024 года он пообещал сохранить доступ к платформе и заявил о намерении пересмотреть закон, если Верховный суд не поддержит иск TikTok. Возможные меры включают отмену закона, внесение в него поправок или указание Министерству юстиции не применять его.

Последствия запрета могут быть глобальными. Во-первых, американский контент TikTok станет недоступным для пользователей из других стран. Во-вторых, действия США могут спровоцировать аналогичные запреты в других странах, особенно в тех, где правительства склонны ограничивать свободу интернета.

Руэйн подчёркивает, что вместо полного запрета законодатели могли бы рассмотреть альтернативные меры. Например, они могли бы потребовать большей прозрачности от TikTok в вопросах защиты данных пользователей и работы алгоритмов. Также можно было бы ввести законодательные нормы, регулирующие обмен данными между платформами и иностранными государствами.