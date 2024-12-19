Вячеслав Варяников и поддержка населения в условиях специальной военной операции

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Предприниматель Вячеслав Варяников помогает военнослужащим и гражданским лицам в регионе спецоперации. С момента начала СВО в 2022 году он побывал в Донецке и сформировал группу из 70 волонтеров-предпринимателей, занимающихся доставкой гуманитарных грузов.

Фото: Фото из личного архива Вячеслава Варяникова Волонтеры и бойцы СВО

Работа предпринимателей в сфере гуманитарной помощи

Команда Вячеслава организует закупку жизненно важных товаров, включая продукты питания, медицинские препараты и одежду. Гуманитарные грузы распределяются по населенным пунктам, где жители получают консервы, хлеб и сладости бесплатно.

По свидетельствам местных жителей, информация о прибывающих грузовиках распространяется быстро, и люди оперативно собираются в местах раздачи. Продуктовых запасов, привезенных волонтерами, всегда хватает для удовлетворения потребностей нуждающихся.

Помощь медицинскому учреждению и восстановление инфраструктурных объектов

Кроме помощи населению, команда Варяникова содействует донецкой Центральной горбольнице № 17, занимается ремонтом детдомов, покупкой генераторов для образовательных учреждений. Предприниматели участвуют в ликвидации последствий разрушений и восстановлении важных объектов в городе.

Также Вячеслав оказывает поддержку солдатам, передавая им иконы и нательные крестики. Деятельность предпринимателя и его группы находит одобрение у главы ДНР Дениса Пушилина, с которым они имели возможность пообщаться в Донецке.

Проект по оказанию детской стоматологической помощи в Мариуполе

При посещении Донецка Вячеслав неоднократно отправлялся оттуда в Мариуполь с целью доставки гуманитарной помощи. Именно там он обнаружил, что в городе полностью отсутствует стоматологическая помощь для детей. На тот момент в Мариуполе не работала ни одна клиника, готовая принять маленьких пациентов.

Для решения этой проблемы Вячеслав устроил встречу с заместителем министра здравоохранения Донецкой Народной Республики и добился согласия на восстановление одной из стоматологических клиник, которая будет предоставлять услуги детям. Он провел ремонт в помещении, оснастил его всем необходимым оборудованием и пригласил специалистов. На сегодняшний день в клинике трудятся врач и медсестра, которые бесплатно лечат кариес, удаляют зубы и выполняют другие процедуры. Благодаря усилиям сотрудников клиники более 5000 детей смогли обрести здоровые и красивые улыбки.

В настоящее время команда стоматологии ищет новых сотрудников, желающих работать с детьми, чтобы каждый юный пациент мог своевременно получить помощь по лечению и профилактике стоматологических проблем.

Инициативы предпринимателей-патриотов в поддержку военных

Вячеслав Варяников является основателем сообщества "Предприниматели Патриоты", которое объединяет бизнесменов, спортсменов, культурных деятелей и общественных активистов со всей территории страны. Основная цель этого сообщества — продвижение идей патриотизма среди предпринимателей. Все участники сообщества задействованы в благотворительных проектах, оказывают помощь как военнослужащим, так и мирным жителям. Предприниматели регулярно отправляются в освобожденные регионы, чтобы предоставить гуманитарную поддержку. В октябре 2023 года они поддержали спецподразделение Минобороны России, которое выполняет задачи в Курской области, доставив им 10 FPV-дронов.

За свою деятельность Вячеслав Варяников получил награду в виде почетного знака от губернатора Камчатского края Владимира Солодова в мае 2024 года.