Поэт в России — больше не поэт?

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Живет в России поэт-патриот Сергей Каргашин. Пишет очень нужные людям стихи и песни. Так, еще в 1994 году он написал стихотворение "Я — русский. Спасибо, Господи", которое было опубликовано на первой полосе "Советской России" и сразу ушло в народ.

Фото: Pravda.Ru Сергей Каргашин в редакции Pravda.Ru

Его стали цитировать, композиторы писали на эти слова музыку (на сегодняшний день написано 6 различных мелодий), стихотворение включили в документальный фильм о солдате-великомученике Евгении Родионове, перепечатывали в различных изданиях, вплоть до многотиражек на Сахалине…

Высокую оценку творчества поэта дали такие мастера слова, как Валентин Распутин, Пётр Проскурин и Юрий Бондарев, а писатель Юрий Поляков в предисловии к книге Каргашина "А лететь всё равно надо" написал:

"У поэта Сергея Каргашина есть два главных качества, необходимых серьёзному русскому писателю — литературный талант и любовь к своему Отечеству".

Понятное дело, что в лихие 90-е годы, когда само слово "русский" было практически под запретом, поэта за его стихи о России русофобы с большим удовольствием "размазывали по тарелке". А позже, в 2020 году, когда это стихотворение включили в школьный учебник "Родная русская литература" за 9 класс, набросились на Каргашина с новой силой. Не стесняясь, хором галдели, предлагая — от посадить до расстрелять.

Но пришел 2022 год. СВО кардинально изменила политический расклад в публичном поле. Либералы кучно побежали из России, настало время патриотических стихов и песен.

На стихотворение Сергея Каргашина "Я — русский" снимаются видеоролики: Министерством культуры РФ — стихотворение читает народный артист России Борис Щербаков (совместный проект с Первым каналом "Слово классика") и Министерством обороны РФ — стихотворение читают бойцы, находящиеся на передовой.

Ролики мгновенно набрали миллионные просмотры и большое число перепостов — на своих ресурсах видео разместили "Вести", "Царьград", "Соловьев Live", ТВЦ, военные корреспонденты Юрий Подоляка, Александр Коц, Евгений Поддубный, а также многие государственные и общественные деятели, такие как Дмитрий Медведев, Владимир Рогов, Викарий Патриарха Кирилла епископ Савва, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Наталия Нарочницкая и другие.

К слову сказать, общий охват только этого стихотворения Каргашина в 2023 — 2024 гг. составил более 72 млн человек (эфиры на ТВ, соцсети, ротации на радио). А ведь есть ещё "Отчизна", "Родину не выбирают", "За нашу Россию", "Мама, дом, Родина" и многие другие.

Именно сегодня творчество поэта востребовано особенно — во времена испытаний очень нужны духоподъёмные строки, укрепляющие моральный дух и любовь к своей стране. Сейчас стихи Каргашина размещены на многих официальных государственных сайтах, их изучают в школе, по ним снимают мультфильмы, их цитируют политики, на концертах читают и поют такие артисты, как Григорий Лепс, Николай Басков, Стас Михайлов, Дмитрий Дюжев, Ярослав Сумишевский, Патриарший хор Свято-Данилова монастыря, военные ансамбли, группы "Сябры", "Новые самоцветы" и многие другие.

И тут вдруг начинается третья серия кино под названием: "Каргашина — к ответу". Арбитражный суд города Москвы (дело: А40-71578/2020, судья Ю. В. Текиева) выносит решение о привлечении Каргашина к субсидиарной ответственности на сумму 525 млн рублей по обязательствам ООО "Иритон", генеральным директором которого он был с 16 декабря 2015 по 20 июля 2017 года.

Изначально не совсем понятен нездоровый интерес конкурсного управляющего ООО "Иритон" А. А. Нехиной к Каргашину, которая всячески пытается представить его самым главным на свете коррупционером.

Несколько слов о том, каким ветром поэта, человека совершенно далекого от бизнеса, занесло в директора и откуда взялась такая сумма.

В 2015 году у его тещи Веры Ивановны врачи обнаружили онкологию. Помочь вызвался зять её подруги господин Ю. Б. Шутов (Шутов в то время был председателем ПАО "Межтопэнергобанк"). Все расходы по её лечению банк взял на себя. А через какое-то время Шутов предложил Каргашину стать генеральным директором одной из фирм, контролируемых его банком.

С одной стороны, поэт был обязан Шутову за помощь тёще, с другой — членство в Союзе писателей России в трудовой стаж уже не засчитывается, да и зарплата для поэта не стала лишней. В 2015 году на иждивении у Каргашина было двое несовершеннолетних детей.

Тем более, что Шутов заверил — деятельность ООО "Иритон" полностью законна и общество контролируется лично им. На тот момент общество сдавало в аренду помещения под офисы в здании, принадлежавшем ему на правах собственности.

Через несколько дней после того, как Каргашин стал директором, его попросили подписать инвестиционный проект, который до этого разрабатывался несколько лет и был подкреплён убедительной документацией. По нему банк выделил средства ООО "Иритон" на снос здания, находящегося в собственности у общества и строительство на его месте офисного центра (директором стал 22.12.2015, инвестиционный контракт был подписан 15.01.2016).

А теперь самое интересное — куда делись 525 млн рублей, которые судья решила взыскать с Каргашина.

На выделенные банком средства на инвестиционный проект ООО "Иритон" приобрело 14 векселей на сумму 550 млн рублей. Позже векселя были предъявлены к погашению ООО "Промспецтрой". А им они были получены от АО "ПРОМФИНСТРОЙ", владельцем которого является А.А. Волынец.

В 2015–2017 гг. господин А. А. Волынец был Председателем совета директоров ПАО "Межтопэнергобанк". Круг замкнулся.

Инвестиционный проект в конечном счёте не был реализован. Весной 2017 года Шутов внезапно покинул страну, а через некоторое время у ПАО "Межтопэнергобанк" была отозвана лицензия. Состоявшийся в 2024 году суд освободил Волынца от ответственности в связи с пропуском срока исковой давности (по отношению к Каргашину суд не принял во внимание, что пропущен срок исковой давности). Деньги (векселя) Волынцу просто подарили! Напрашивается вопрос — почему суд не заинтересован в реальном возврате денег?

Вешают более полумиллиарда рублей на поэта, у которого ни счетов в банке, ни недвижимости (одна небольшая трёхкомнатная квартира, в которой проживают 5 человек: Каргашин, его жена, дочь-школьница, сын и 86-летний отец-инвалид, ветеран Вооруженных сил).

Есть, правда, ещё гараж, купленный в свое время отцом, но оформленный на поэта. Одним словом, просто великие богатства.

Через пару месяцев поэту исполняется 60. Вся его деятельность — от творческой до общественной — пронизана любовью к нашей стране, желанием сделать этот мир лучше. И вот щедрый подарок от родного государства — оно делает его стрелочником и вешает неподъёмный долг.

Человек всю свою жизнь на стороне добра, на стороне России! Просто какой-то сюрреализм. Через полгода после объявления СВО все эти суды начались. Случайное совпадение или…

Вот уже более 2-х лет поэт, который мог бы писать такие нужные сейчас людям вдохновляющие стихи, тратит все свои нервы и силы на суды. А слово, между прочим, тоже оружие. Сейчас идёт самая настоящая война с коллективным Западом, пытающимся уничтожить наш Русский мир. Чудны дела твои, Господи!

В настоящее время представитель Каргашина подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, которую будет рассматривать судья Е. Л. Зенькова 20 января 2025 года.

Как вы думаете, есть надежда на справедливость? Или утверждение Евгения Евтушенко "Поэт в России — больше, чем поэт" уже неактуально?