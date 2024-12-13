Родители-нелюди жестоко избивали дочь с самого её рождения, пока она не умерла от побоев

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Житейские истории

10 августа 2023 года рано утром в полиции графства Суррей раздался звонок.

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

"Я убил свою дочь, — громко рыдая, сказал мужчина на другом конце провода. — Я не собирался её убивать, но я слишком сильно её избил. Я жестокий отец".

Звонившим был Урфан Шариф.

Констебль Джордж Ван дер Варт, которому открыли дверь дома семьи Шариф в Уокинге, обнаружил в спальне на нижней койке под одеялом бездыханное тело 10-летней дочери Шарифа Сары.

Рядом с подушкой лежала написанная рукой Шарифа записка, в которой он признавался, что избил и убил свою дочь.

Тело девочки было всё в синяках и кровоподтёках, на нём обнаружили следы укусов и множественные переломы, травмы головы и ожоги.

Обыск дома и прилегающего к нему сада выявил, среди прочего, самодельные капюшоны из пластиковых пакетов и упаковочной ленты, а также биту для крикета, на которой были капельки крови Сары. Девочки, которую бывшая классная руководительница помнила как энергичную и дерзкую, мечтающую выступать на сцене. Сара любила играть на гитаре и мечтала попасть на X Factor.

Жюри присяжных в Олд-Бейли признало Шарифа и мачеху Сары, Бейнаш Батул, виновными в убийстве. Дядя, Фейсал Малик, был оправдан по делу об убийстве, но признан виновным в причинении или допущении смерти ребёнка.

На фотографиях Сара часто улыбается, но дома девочку избивали, кусали и оставляли ожоги.

Девочка, которая к трём годам дважды попадала в приёмные семьи, жила в атмосфере насилия на протяжении всей своей короткой жизни.

Сара Шариф родилась 11 января 2013 года. Будущий отец прибыл в Великобританию из Пакистана на учёбу. В 2009 году он женился на польке Ольге Домин.

До рождения Сары эта парочка неоднократно попадала в поле зрения детских служб. Зафиксировано четыре обращения в полицию с 2010 по 2012 год.

Детские службы Совета графства Суррей приступили к слушаниям в 2010 году, незадолго до рождения Сары, в связи с растущими опасениями по поводу применения насилия в семье в отношении одного из детей.

В том году в магазине оказался брошенным 3-летний ребёнок. Позже Шарифа арестовали за нападение на мисс Домин. Во время драки он ударил дитя с такой силой, что на спине ребёнка отпечатался след ладони мерзавца.

В 2011 году он пожаловался учителям, что его бьют и папа, и мама. Ребёнка нашли одного с ожогами в общественном месте, в полумиле от дома.

В 2013 году, после очередного инцидента, социальные работники посетили семейку. Они не нашли ни осветительных приборов, ни постельных принадлежностей в спальнях детей. Так, Сара попала под действие постановления о попечении вскоре после своего рождения.

Впервые её забрали в приёмную семью на короткий срок в ноябре 2014 года, когда ей было почти два года, после того как кто-то из братьев или сестёр пожаловался, что их "очень сильно" укусила мисс Домин, а Шариф "ущипнул и ударил".

В приёмной семье у Сары и её родственников заметили следы, напоминающие ожоги от сигарет. Мисс Домин и Шариф заявили: это шрамы от ветряной оспы.

В 2015 году, в разгар слушаний по делу об опеке, мисс Домин обвинила Шарифа в том, что он избивал её и детей, агрессивно себя вёл. Обвинения не были подтверждены, но Шариф согласился пройти курс по преодолению домашнего насилия.

Полиция Суррея также знала о предыдущих обвинениях в насилии, выдвинутых против Шарифа. Две бывшие девушки обвинили его в том, что он ограничивал их свободу в 2007 и 2009 годах.

До того, как Шариф расстался с матерью Сары, он встретил другую женщину, Бейнаш Батул, которая была клиенткой его таксомоторного бизнеса.

В течение следующих нескольких лет Сара жила с матерью, но на Пасху 2019 года Шариф сказал, что Сара пожаловалась ему, что мисс Домин пыталась утопить её и угрожала поджечь зажигалкой.

В октябре 2019 года семейный суд Гилфорда постановил, что Сара должна вернуться к своему отцу и мачехе.

Принявший решение судья участвовал в слушаниях с 2013 по 2015 год и знал обо всех предыдущих обвинениях.

Госпожа Домин, которая согласилась подписать это соглашение, могла встречаться с дочерью в течение двух часов каждую субботу в присутствии Батул. Позже соглашение было нарушено, и Сара перестала общаться с матерью.

К этому времени Шариф и Батул жили в небольшой квартирке, а Сара начала ходить в местную начальную школу Святой Марии.

Соседка слышала удары и истеричные крики. Однажды она спросила, всё ли у них в порядке. Батул ответила, что всё хорошо, а потом "захлопнула дверь".

Другая соседка рассказала суду, что слышала частые шлепки и крики, а также ругань Батул. Она указала, что тихо было, только когда они уезжали в отпуск.

Никто из соседей не вызывал полицию или социальные службы.

В декабре 2020 года Батул отправила своей сестре Кандиле Сабухи несколько фотографий Сары с заметными синяками на руках и лице.

В течение следующих двух лет она часто отправляла своим сёстрам сообщения о том, что Шариф "избивает Сару до синяков", так что та порой едва может ходить. Она утверждала, что однажды ночью Шариф не давал Саре спать всю ночь, заставляя делать бесконечные приседания.

Классная руководительница Сары вспоминала, что девочка "с трудом заводила друзей", но "любила выступать и петь на сцене".

Беспокойство по поводу Сары возросло в июне 2022 года, когда её забрали из школы на домашнее обучение. Девочка-подросток вернулась к новому учебному году в сентябре.

Примерно в это же время Сара начала носить хиджаб.

Несмотря на то, что хиджаб покрывал большую часть лица, были видны синяки на подбородке и щеке девушки.

Сара утверждала, что упала, катаясь на роликовых коньках, но одной из школьных подруг она призналась, что упала с велосипеда.

Затем семья переехала из крошечной двухкомнатной муниципальной квартиры в более просторный двухквартирный дом. С этого момента Сара больше не ходила в школу. Шариф написал электронное письмо, в котором говорилось, что его дочь снова обучается на дому.

Летом у Сары началась рвота, она носила подгузник, потому что ходила под себя. За последние несколько недель у неё было около 25 переломов, она получила черепно-мозговую травму. В больницу её не отвезли.

Однажды днём, в начале августа, соседка услышала пронзительный крик, доносившийся из дома Шарифа, который внезапно оборвался.

В воскресенье 6 августа 2023 года Батул записала на видео Сару, танцующую перед телевизором. На первый взгляд, всё было в порядке. Во вторник состояние девочки стало заметно ухудшаться. Шариф решил, что она притворяется, и снова ударил её по животу металлическим шестом.

Социальные службы периодически обращали внимание на поведение Шарифа. Его арестовывали по меньшей мере три раза за насилие в отношении взрослых. Руководство школы высказывало опасения по поводу синяков у его детей.

На игровой площадке школы, где училась школьница, стоит расписанная в горошек скамейка. На ней табличка с надписью: "Скамейка друзей Сары".

Уточнения

Су́ррей (англ. Surrey [ˈsʌri]) — историческое и церемониальное графство в южной Англии, часть региона Юго-Восточная Англия, одно из так называемых «Домашних графств» (Home Counties).



X Factor или The X Factor могут означать:

X Factor — франшиза телевизионных конкурсов талантов. The X Factor (Великобритания) (2004—).

