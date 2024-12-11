Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ?

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Дума одобрила в 1 чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Pravda. Ru попросила прокомментировать это решение Алексея Живова, военного волонтёра, публициста, председателя Общественного движения "Битва за Донбасс".

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— Насколько этот закон, если он окончательно принят, или будет принят, или уже принят, вписывается в рамки Конституции России, в которой собственно закреплено право каждого человека на образование?

— Такие вопросы надо задавать Конституционному суду. Но, во-первых, надо уточнять понятие человека в конституционном смысле, то есть говорим ли мы о гражданине или о любом человеке в любой точке планеты Земля. К нам сейчас сбежится пол-Азии образовании получать. То есть мы на свои налоги кого учим — своих детей или всех людей на свете? Я считаю, что мы, наверное, своих детей должны учить на свои деньги. А чужие дети пусть учатся за счёт своих родителей и своих стран. Кто на что наработал, тот на то и научился. Это первый момент.

Во-вторых, у нас и президент, и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев объявили одинаково, что вся миграционная политика, в первую очередь, должна быть комфортна для граждан России, то есть мы исходим из примата гражданина и его законных интересов, безопасности, культурных интересов и уже потом — из интересов мигрантов.

Очевидно, что политическая целесообразность диктует нам всё-таки разделять граждан и неграждан в плане доступности образования. И причем для неграждан я бы, например, предложил сделать образование платным. Это абсолютно нормальная процедура.

Хотите учиться — пожалуйста, получайте платное образование и учитесь. Вообще, надо развивать платное образование. Не платные школы, где ты платишь, и тебе автоматом всё ставят, а школы, где точно такой же спрос и качество образования, как и в государственных.

— Может быть, существуют какие-то альтернативные способы решения этой проблемы? Например, создание специальных классов для детей мигрантов, допзанятия?

— На мой взгляд, альтернативный способ решения этой проблемы — не везти сюда детей мигрантов. Они нам не нужны. Их просто не надо сюда везти. Если уж так получилось, что их сюда везут, то пусть они всё делают за свой счет, а не за наш.

— Какие всё-таки могут быть последствия этого законопроекта, как это может повлиять на общий уровень культуры в стране, на криминальную обстановку?

— Не думаю, что это как-то повлияет на криминальную обстановку. А общий уровень культуры в стране — это очень аморфное понятие. Я даже не знаю репрезентативных критериев, которыми кто-либо когда-либо оценивал общий уровень культуры в нашей стране. А вот на качество образования в школах, очевидно, это повлияет положительно, потому что малокультурные, не знающие русского языка ученики, вероятно, тормозят весь класс. То есть если в бочку меда добавить ложку дегтя, то это будет бочка дегтя, а не бочка мёда с дегтем. Поэтому очевидно, что если детей мигрантов, не знающих русский язык, перестанут брать в общеобразовательные государственные школы, то общий уровень образования в них повысится.

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