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Сергей Лебедев

Если вы не считали, какой у вас ежеминутный доход, то посчитайте — это интересно

1:05
Общество » Семья » Кошелек

Скоро праздники и все будут встречать его с учетом своих доходов. Один любящий отец подарит сыну "Феррари" по цене суммы с семью нулями, другое дитя тоже получит "Феррари", правда, пластмассовый, из соседнего киоска за 100 рублей. Но все будут рады. Такой же будет и праздничный стол. У одних побогаче, у других победнее.

Оплата наличными
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оплата наличными

Тем более, что уже поступило предложение для небожителей, отказавшихся от корпоративов, доплачивать им. Вероятно, чтобы они хорошо погуляли на бюджетные деньги. Да и их дети не останутся в накладе. Хотя до новых Рокфеллеров им далеко.

Время — деньги, хочешь послушать — плати за всё

Когда-то миллиардер Карнеги подарил пятилетней дочери на Рождество не игрушечный, а настоящий дворец на 5-й авеню Нью-Йорка. "Стальной король" лично вручил маленькой Маргарет ключи от её нового дома. В нем были 80 комнат, картинная галерея в два этажа и концертный зал с большим органом. В личном распоряжении девочки были 35 слуг. И стоило это удовольствие 12 миллионов долларов старыми. Сейчас минимум прибавьте к ним пару нулей.

Зачем так баловать ребенка? Не поймёте, пока не заработаете. А всех всегда интересовало, сколько же зарабатывают богачи. Ну, если не в месяц, то хотя бы в минуту.

Жил когда-то в США богатый человек по имени Джон Пирпонт Морган. Миллиардер уже к концу позапрошлого века, кстати. Уже тогда в высшем свете, а значит и не высшем, ходила забавная история про газетного американского репортёра. Присланный к банкиру, стальному королю и прочее, он попросил Моргана дать интервью. А тот как раз сидел в своем кабинете и управлял четырьмя железнодорожными обществами, восемью банками и семью страховыми обществами. Не говоря ещё о двадцати финансовых предприятиях, стоимостью в какую-то мелочь по пару миллионов за каждое.

"Интервью?" — спросил Морган. "Да, если позволите", — склонив низко голову, ответил репортер. Вопрос Моргана — "Длинное?" Ответ — "Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим временем, минут 20".

"Прекрасно", — усмехнулся многостаночник-миллиардер, после чего взял листок бумаги, что-то написал на нём и протянул журналисту. Это была расписка в получении 500 долларов. Не забыли прибавить ещё два нуля?

По словам Моргана, его интервью в двадцать минут можно рассчитать поминутно. Каждую минуту он зарабатывал 25 долларов. Поэтому он, исходя из известного афоризма "время-деньги", потребовал у газеты за потерянное время на интервью — 500 долларов. "А теперь я к вашим услугам, двадцать минут начинаются".

Хотя, те, кто внимательно следят за нашими доходами, утверждали, что есть профессии, где денежка на ваш счет падает еще быстрее. Пусть и исчисляется не миллионами. К таким рекордсменам всегда относили адвокатов. В разное время и тогда и сегодня за один выигранный процесс они могут получать сотни тысяч и миллионы.

Конечно, не гроши, но и не сказочные горы. Ведь потом снова ищи доходный процесс. Известно, что в "сказочной стране" в США в 1908 году шёл процесс над миллионером Гарри Тау, который в припадке ревности убил архитектора Стэнфорда Уайта. Защитником был Дельмас, которого уже прозвали "Наполеоном". И за внешнее сходство, и за выигранные процессы. Несмотря на свое красноречие, он не смог "вытянуть" своего клиента полностью, зато спас его от электрического стула. В пересчёте на сообщения европейских газет он заработал полмиллиона франков. Прибавим сегодня ещё пару нулей. Зная, сколько длился процесс, заседания и прочее, Дельмас заработал по 300 франков в минуту.

Хочешь хорошо жить — иди в хирурги, спортсмены или в актёры

Немало получают и хирурги за успешные операции для миллионеров. За удаление раковой опухоли у одной дамы за 10 минут парижский профессор смог получить 100 тысяч франков. Случай единичный, но бывает и сегодня. Зная стоимость пребывания в сутки в суперклиниках с супероборудованием. А хирурги и за большие деньги бывают разными.

Уже в течение пару веков ежеминутные доходы юристов и врачей меркнут перед доходами актёров. Воспоминаний о Фёдоре Шаляпине достаточно, где нередко говорилось не только об огромных гонорарах певца и миллионных подношений от богатых меценатов в виде бриллиантов и денежных сумм.

Как верно кто-то давно заметил, "дар милостию Божьей ценится выше опыта и знаний".

Музыкант Ян Кубелик мог заработать в минуту 400 франков, пианист Падеревский, игравший у Астора, мог похвастаться ещё большим доходом в минуту. Неплохо зарабатывали и певцы. Сара Бернар — 40 франков в минуту, Муне-Сюлли — только 20, зато наш Шаляпин в минуту мог "срубить" 350. И всё же его обгонял Энрико Карузо — 500 франков.

Другие успешные ежеминутные рекордсмены — это спортсмены. В начале прошлого века к ним относили велосипедистов и автогонщиков. За век мир спорта изменился, и сегодня это хоккеисты, баскетболисты. Но не жокеи.

А ведь когда-то в Вене в 1905 году на ипподроме жокей Стерн получил за три минуты призовой гонки на лошадке 17 тысяч франков.

В Европе даже пионеры воздухоплавания, например, Блерио или Полан, летая на опасных "этажерках", могли рассчитывать только на 300 франков в минуту. Но и бились они немало. Впрочем, их обгоняли по доходам американские лётчики. Глен Кертиз, живший с Блерио в одно время, смог получить за один полет в минуту более 2000 франков.

Кстати, вернёмся к спортсменам. Речь пойдёт о боксе. Отношение к нему 100 лет назад было неоднозначно. И, тем не менее, он хорошо оплачивался. В годы полётов Блерио и Уточкина негр Джонсон победил в США в бою за звание чемпиона мира Джефферсона и заработал за минуту 58 тысяч.

Впрочем, завистники-журналисты писали: "К позору человеческого рода надо признать, что выше всего на свете ценятся здоровые кулаки".

Но нам как-то ближе свой дом. В плане расчётов. Если вы зарабатываете 20 тысяч рублей в месяц — поделите на 30 дней. Это почти 700 рублей в день. И делим еще на минуты. Глядишь, и вы попадаете в лигу рекордсменов уровня Зимбабве или времён Веймарской республики.

Уточнения

Ян Кубелик (чеш. Jan Kubelík; 5 июля 1880, Прага — 5 декабря 1940, там же) — чешский скрипач и композитор. Отец Рафаэля Кубелика.

Фёдор Ива́нович Шаля́пин (1 [13] февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) — русский оперный и камерный певец (высокий бас), который в разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера.

Ве́ймарская республика (нем. Weimarer Republik, , также Германская республика, нем. Deutsche Republik) — условное название периода в истории Германии с 1918 по 1933 год, когда в стране впервые возникла парламентская демократия.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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