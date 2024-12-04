Что дети и взрослые просят подарить на Новый 2025 год — нацопросы

Деньги, гаджеты, море, ракету по Киеву и живого папу — желаемые подарки НГ-2025

4:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Среди самых ожидаемых подарков в 2025 Новом году у россиян — деньги, гаджеты, возможность отправиться в путешествие, а также списание долгов и возвращение живых и здоровых близких с фронта.

Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дед Мороз

Согласно опросу с множественными вариантами (сумма ответов более 100%), проведённому порталом Rabota. ru:

53% россиян хотят получить неожиданный и приятный подарок-сюрприз,

32% мечтают о путешествии.

28% респондентов были бы рады билетам в театр, на концерты или другие культурные мероприятия,

Почти 50% нужна техника — 23% ждут в подарок гаджеты, а 22% — технику для дома.

20% опрошенных хотели бы получить в подарок одежду,

17% — качественную косметику или парфюмерию.

По версии опросов The Voice, самыми желанными подарками для россиян являются гаджеты и техника, дорогая брендовая косметика и деньги на шопинг и другие расходы.

Согласно опросам портала SuperJob, большинство россиян хотят получить в подарок путешествия и деньги.

Технику, включая гаджеты и бытовые приборы, предпочитают 55% мужчин и 46% женщин.

Косметику и парфюмерию хотели бы получить в подарок 57% женщин.

Около 60% россиян любят получать перевод, банковскую карту на расходы или сертификаты для покупок.

Согласно опросам портала SuperJob, больше всего россияне хотят получить в подарок путешествия и деньги (20% и 18% соответственно). Каждый десятый участник опроса хотел бы в подарок смартфон, планшет или ноутбук.

Также россияне были бы рады своей квартире, машине (новой или первой), ювелирным украшениям и билетам в театр (в основном женщины), инструментам для ремонта жилья или машины (мужчины).

Меньше всего россияне хотят получать в подарок… алкоголь — он нужен всего 1% опрошенных. Хотя "дарёному коню в зубы не смотрят", россияне поясняют — часто гости и друзья, коллеги дарят "не тот алкоголь, который нравится".

Что же касается новогодних желаний детей, то они хотят получить маски животных и детали к образу квадроберов, новые гаджеты, "бесконечные мультики", конструкторы "Лего" и "Майнкрафт", волшебные палочки и шляпы.

Среди обычных подарков дети просят сладости, косметику и украшения, коллекции фигурок из современных зарубежных мультфильмов, поезда и машинки с дистанционным управлением.

На Новый 2025 год дети стали чаще (чем в 2022–24 годах) просить домашнего питомца, особенно собак (63%), причем обещая "гулять с ним в любую погоду".

Около 1/6 просьб детей уже третий год так или иначе связаны с СВО.

Они просят у Деда Мороза дать армии "большие ракеты, пестики, автоматы, танки, чтобы быстрее победить". Среди трогательных желаний — просьба "чтобы папа вернулся с работы на фронте (!!!) с ножками, и скорее", а также "чтобы папу не убили, а мама выздоровела и не умерла". В 2023 году дети часто писали "чтобы хохлы умерли".

Взрослые в письмах Деду Морозу просят здоровья (чаще всего после 50 лет), наладить личную жизнь (по 1% - даже "чтобы муж бросил любовницу" или "любимый ушёл от жены").

Очень часто россияне просят у Деда Мороза, Бога или "высшей силы" закрыть все долги и кредиты, дать заработать побольше денег (или просто дать денег), чтобы не было мобилизации, а СВО закончилась победой, больше путешествовать в 2025 году.

В путешествиях наши соотечественники в основном хотят отправиться на море — 35% на зарубежные курорты и 58% на российские. В топе — Сочи, Анапа, Геленджик, Крым и Калининград.

В прошлом году россияне разных возрастов просили у Деда Мороза гаджеты, победу в СВО, увидеть море, "слово пацана", игрушки, прощение кредитов под мирным небом.

Уточнения

Квадро́беры - люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. В разных странах такая имитация воспринимается как субкультура или особый неофициальный вид спорта. Квадроберы вызвали острую дискуссию в обществе и власти в России.



Отличие Деда Мороза и Санта Клаус — Главным отличием Деда Мороза и Санта Клауса является то, что Санта - символ Рождества, а современный Дед Мороз - Нового года. Прототип у них был общим - епископ Мир Ликийских Николай Чудотворец. Дед Мороз одет в шубу, носит посох, ездит на санях с тройкой лошадей и кладет подарки под ёлку. Санта Клаус носит очки, летает на санях с оленями, красный полушубок, короткую борону и прячет подарки в носки.

