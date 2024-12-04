Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Что дети и взрослые просят подарить на Новый 2025 год — нацопросы

Деньги, гаджеты, море, ракету по Киеву и живого папу — желаемые подарки НГ-2025
4:26
Общество

Среди самых ожидаемых подарков в 2025 Новом году у россиян — деньги, гаджеты, возможность отправиться в путешествие, а также списание долгов и возвращение живых и здоровых близких с фронта.

Дед Мороз
Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дед Мороз

Согласно опросу с множественными вариантами (сумма ответов более 100%), проведённому порталом Rabota. ru:

  • 53% россиян хотят получить неожиданный и приятный подарок-сюрприз,
  • 32% мечтают о путешествии.
  • 28% респондентов были бы рады билетам в театр, на концерты или другие культурные мероприятия,
  • Почти 50% нужна техника — 23% ждут в подарок гаджеты, а 22% — технику для дома.
  • 20% опрошенных хотели бы получить в подарок одежду,
  • 17% — качественную косметику или парфюмерию.

По версии опросов The Voice, самыми желанными подарками для россиян являются гаджеты и техника, дорогая брендовая косметика и деньги на шопинг и другие расходы.

Согласно опросам портала SuperJob, большинство россиян хотят получить в подарок путешествия и деньги.

  • Технику, включая гаджеты и бытовые приборы, предпочитают 55% мужчин и 46% женщин.
  • Косметику и парфюмерию хотели бы получить в подарок 57% женщин.
  • Около 60% россиян любят получать перевод, банковскую карту на расходы или сертификаты для покупок.

Согласно опросам портала SuperJob, больше всего россияне хотят получить в подарок путешествия и деньги (20% и 18% соответственно). Каждый десятый участник опроса хотел бы в подарок смартфон, планшет или ноутбук.

Также россияне были бы рады своей квартире, машине (новой или первой), ювелирным украшениям и билетам в театр (в основном женщины), инструментам для ремонта жилья или машины (мужчины).

Меньше всего россияне хотят получать в подарок… алкоголь — он нужен всего 1% опрошенных. Хотя "дарёному коню в зубы не смотрят", россияне поясняют — часто гости и друзья, коллеги дарят "не тот алкоголь, который нравится".

Что же касается новогодних желаний детей, то они хотят получить маски животных и детали к образу квадроберов, новые гаджеты, "бесконечные мультики", конструкторы "Лего" и "Майнкрафт", волшебные палочки и шляпы.

Среди обычных подарков дети просят сладости, косметику и украшения, коллекции фигурок из современных зарубежных мультфильмов, поезда и машинки с дистанционным управлением.

На Новый 2025 год дети стали чаще (чем в 2022–24 годах) просить домашнего питомца, особенно собак (63%), причем обещая "гулять с ним в любую погоду".

Около 1/6 просьб детей уже третий год так или иначе связаны с СВО.

  1. Они просят у Деда Мороза дать армии "большие ракеты, пестики, автоматы, танки, чтобы быстрее победить".
  2. Среди трогательных желаний — просьба "чтобы папа вернулся с работы на фронте (!!!) с ножками, и скорее", а также "чтобы папу не убили, а мама выздоровела и не умерла".
  3. В 2023 году дети часто писали "чтобы хохлы умерли".

Взрослые в письмах Деду Морозу просят здоровья (чаще всего после 50 лет), наладить личную жизнь (по 1% - даже "чтобы муж бросил любовницу" или "любимый ушёл от жены").

Очень часто россияне просят у Деда Мороза, Бога или "высшей силы" закрыть все долги и кредиты, дать заработать побольше денег (или просто дать денег), чтобы не было мобилизации, а СВО закончилась победой, больше путешествовать в 2025 году.

В путешествиях наши соотечественники в основном хотят отправиться на море — 35% на зарубежные курорты и 58% на российские. В топе — Сочи, Анапа, Геленджик, Крым и Калининград.

В прошлом году россияне разных возрастов просили у Деда Мороза гаджеты, победу в СВО, увидеть море, "слово пацана", игрушки, прощение кредитов под мирным небом.

Уточнения

Квадро́беры -  люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. В разных странах такая имитация воспринимается как субкультура или особый неофициальный вид спорта. Квадроберы вызвали острую дискуссию в обществе и власти в России.

Отличие Деда Мороза и Санта Клаус — Главным отличием Деда Мороза и Санта Клауса является то, что Санта - символ Рождества, а современный Дед Мороз - Нового года. Прототип у них был общим - епископ Мир Ликийских Николай Чудотворец. Дед Мороз одет в шубу, носит посох, ездит на санях с тройкой лошадей и кладет подарки под ёлку. Санта Клаус носит очки, летает на санях с оленями, красный полушубок, короткую борону и прячет подарки в носки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы сочи анапа калининград
Обсудить
Новости Все >
Как морской снег влияет на климат и углеродный цикл Земли
Секреты бодрости: как избавиться от хронической усталости?
Аппетитная и сочная домашняя свиная колбаса — готовим её в духовке без специальной оболочки
Как сохранить комнатные цветы на балконе зимой?
Тело мечты за 20 минут: табата станет вашим ключом к успеху
Эффективные техники массажа лица для подтяжки контуров и сияния кожи
Долги по электроэнергии в России продолжают расти
Как правильно использовать капсулы для стирки? Не совершайте эту ошибку
Возможно ли путешествие через галактику на гигантских звездах
Креветки в хрустящей панировке — отличная идея горячей закуски для встречи с друзьями
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Последние материалы
Долги по электроэнергии в России продолжают расти
Как правильно использовать капсулы для стирки? Не совершайте эту ошибку
Возможно ли путешествие через галактику на гигантских звездах
Креветки в хрустящей панировке — отличная идея горячей закуски для встречи с друзьями
Чем траттория под холмами Чочаре покоряет сердца гурманов
Стройное тело и чистота мыслей вам гарантированы: 5-минутная тренировка
Советы по выбору брюк, которые идеально подойдут вашей фигуре
Эти китайские авто готовят неприятные сюрпризы для владельцев
Не упустите момент: что сделать на даче после первого снегопада
Какие продукты способны разжижать кровь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.