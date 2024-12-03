Русская интеллигенция в XX веке научилась менять взгляды удивительнейшим образом

8 декабря исполняется 33 года с момента развала СССР. 33 года — возраст зрелости человека. А общества? Вроде достаточный срок для осмысления того, что произошло со страной. Однако во многих случаях вопросы не только не решены, но даже и не поставлены. Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой попытку сформулировать одну из таких проблем.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ флаг ссср

Я пригласила вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: интеллигенция умерла. Отдельно оговорюсь, что "русской" наша интеллигенция называется по традиции, поскольку появилась в Российской империи. Этнически же она всегда была пёстрой и могла включать представителей любых национальностей.

Интеллигентные люди остались, а социальная группа, существовавшая только в России на протяжении полутора веков, ставившая своей целью служение народу и защиту его от произвола властей, отказалась от исполнения собственных общественных функций, утратила свой особый кодекс чести и тем самым канула в Лету. Собственно, этот процесс был диагностирован известным российским культурологом Георгием Степановичем Кнабе в небольшой работе "Перевёрнутая страница".

Однако, как это водится в России, немногие прочитали, но многие обиделись — как же так? А со мной, любимым, и вежливым таким, университеты окончившим, как быть? Я-то вот он. И забыли диагноз. А напрасно. Непрояснённые тени прошлого оборачиваются чёрным лебедем настоящего. Мёртвые хватают живых.

Призыв к репрессиям против народа

Заключительным аккордом драмы в истории интеллигенции стал призыв к репрессиям в отношении народа, обращённый к власти, расстрелявшей Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР в октябре 1993-го — в т. н. "Письме 42-х", подписанном видными представителями этого социального слоя. Властителями дум. Инженерами душ. Призыв "раздавить гадину" — а раздавить с упоением палачей требовали законно избранную ветвь власти вместе с её защитниками — раздавались в кремлевских кабинетах как до расстрела — и это было ни что иное как подстрекательство к массовым репрессиям, — так и после него.

Демократию, как сказано в вышеупомянутом письме, следует насаждать именно репрессиями, а свободу — тюрьмой. Небывалое оборотничество как для всей интеллигенции, так и для тех её представителей, которые назвали себя либералами.

Но случилось это не вдруг. Это был процесс с интересной историей. Вспомним.

Вот икона шестидесятников Булат Окуджава. Родители — ярые большевики, как и другие близкие родственники, репрессированные при Сталине, но не отрёкшиеся от своих убеждений. В середине 1950-х, после ХХ съезда КПСС, Окуджава вступает в партию и в песнях клянётся быть верным идеологии "комиссаров в пыльных шлемах" до конца, как бы ни повернулась история. Отрёкся он официально в 1989 году, заявив о выходе из КПСС, но и это случилось не одномоментно.

До этого на протяжении более 30 лет сначала призывал к "восстановлению ленинских норм жизни", на основании чего и приобрёл любовь достаточно широких городских масс — с переходом во времена перестройки к проклятиям в адрес оных норм и отождествлению их с фашизмом.

Но дело не в одном Окуджаве. Дело в том, что мы до сих пор не понимаем, как срабатывает постпамять — память сынов и внуков — о том, что пережили их отцы и деды, но не они сами. Как, когда, почему верность семье и Родине превращается у этих сыновей в предательство.

А вот не менее знаменитый Театр на Таганке в Москве. Начинался он в середине 60-х с Бертольта Брехта и Джона Рида, с "Десяти дней, которые потрясли мир" — с прославления идей социалистической революции, с посылом о "новой искренности", которую необходимо восстановить как норму живых отношений между людьми, между властью и гражданами страны. Театр очень быстро обретает бешеную популярность именно с этой его революционной ангажированностью и… Когда, в какой именно момент, день, год из 20 ближайших от его создания лет он стал идеологическим символом диссидентства и ненависти ко всему советскому? Нет ответа. Нет ответа не только у меня, его нет вообще. Просто однажды проснёшься утром, и вдруг, как морок схлынул, видишь так ясно-ясно: а ведь это феномен Иуды.

Причина болезни

Георгий Петрович Федотов определял интеллигенцию как социальную группу людей, объединённых идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Идейность задач, как мы уже констатировали, исчезла как и не было. Ну кто сегодня, скажите на милость, станет говорить в трезвом уме и твердой памяти, что он служит народу? Неровен час, и психиатрическую перевозку вызовут.

А вот беспочвенность идей, вероятно, и может быть причиной иудиной болезни. Нет корней — ничто не держит. Будь хоть сегодня за красных, а завтра за белых, что из того? Можно утверждать демократию расстрелом народа. Можно вводить свободу тюрьмами и запретами. Можно грабить страну и называть это либерализмом. Можно издеваться над патриотизмом, извратив смысл известного присловья о патриотизме и негодяях.

А почитайте мемуары самых больших людей, прежних решателей судеб и увешанных всеми мыслимыми при советской власти наградами, обладателей высоких статусов. Вы не поверите. Сейчас расскажу. Оказывается, все они подвергались жестоким репрессиям в позднесоветские времена. Кому новую квартирку долго не выдавали, кого не враз прикрепляли к спецобслуживанию…

А в нужный момент можно переобуться в воздухе, и вот ты уже опять за социальную справедливость и ярый противник привилегий, радетель традиционных ценностей, борец с криминалом и либерализмом — в общем, за всё хорошее против всего плохого. И ничего, все в большом таком порядке, нигде не жмет, и никому не стыдно. Не стыдно?

Уточнения

Була́т Ша́лвович Окуджа́ва (9 мая 1924, Москва, СССР — 12 июня 1997, Кламар, Франция) — советский и российский поэт, прозаик, сценарист, певец, бард, композитор.



Теа́тр на Тага́нке (Моско́вский теа́тр на Тага́нке, «Тага́нка») — драматический театр на улице Земляной Вал в Москве.



Гео́ргий Степа́нович Кна́бе (20 августа 1920, Коканд — 30 ноября 2011, Москва, Россия) — советский и российский историк, филолог, философ, культуролог и переводчик. Кандидат филологических наук (1956), доктор исторических наук (1983), профессор.

