После СВО Россия обязана не повторить главную ошибку прошлого

Очевидно, что нынешняя российская СВО на Украине является следствием распада Советского Союза. То есть мы пожинаем горькие плоды этой крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Её объективные и субъективные причины, кажется, уже подробно изучены и проанализированы, хотя до сих пор ведутся споры о том, можно ли было избежать крушения первого в мире государства, проводившего, и до некоторых пор вполне успешно, социалистический эксперимент.

Разумеется, в гибели СССР определённую роль сыграли и экономический кризис, отчасти спровоцированный падением цен на нефть, и война в Афганистане, и коррумпированность власти, и предательство (или преступная недальновидность) некоторых представителей её высших эшелонов, в первую очередь, конечно, генерального секретаря М. С. Горбачёва, и оголтелая борьба за власть Б. Н. Ельцина. Можно перечислить ещё множество факторов, приведших к распаду советской империи, например, формирование в союзных республиках национальных элит, взявших чёткий курс на суверенитет.

Однако за всеми этими частными причинами вырисовывается более общая — идеологическая, которая, на мой взгляд, объясняет тот очевидный факт, что СССР был обречён либо на катастрофу, либо на очень масштабную трансформацию.

Конечно, мне могут возразить: вот если бы у кормила государства в середине 80-х годов встал не слабый и самовлюблённый Горбачёв, а энергичный и дальновидный лидер, например, такой как Путин, то наша история пошла бы совсем по другому пути. Однако даже самый выдающийся государственный деятель, а таких в истории России было великое множество, не смог бы сохранить Союз в прежнем виде. Наша беда в том, что пришедшая к власти вместе с Ельциным верхушка избрала самый неудачный вариант развития России и едва не привела её к гибели.

Даже в 1991 году имелся шанс, отстегнув республики Закавказья, Прибалтики и Средней Азии, создать мощное во всех отношениях государство, в состав которого входили бы Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, почти половину населения которого составляли русские, и Молдавия. Это позволило бы нам сохранить более 90 процентов экономического и военного потенциала и уберегло бы два крупнейших восточнославянских народа от кровавой междоусобицы, происходящей на наших глазах и унесшей в могилу сотни тысяч граждан Украины и России.

Однако, вероятно, даже самый гениальный руководитель, объединивший в себе лучшие качества Ивана III, Петра I, Александра III, Сталина и Путина произвести такой наиболее благоприятный демонтаж СССР вряд ли бы смог, поскольку для создания нового жизнеспособного государства не имелось подходящей идеологии.

Между прочим, чрезвычайно тревожным фактом является то, что и нынешняя Россия до сих пор не обладает прочным идеологическим фундаментом. Построенное на руинах социализма потребительское общество не отвечает элементарным представлениям о социальной справедливости, а в экономическим плане показало весьма невысокую эффективность.

Уроки надо учесть и переосмыслить

Во избежание трагических последствий нам просто необходимо учесть и переосмыслить уроки распада Советского Союза, который казался прочным и нерушимым, а "слинял в три дня". Иначе подобная же незавидная участь ожидает и Российскую Федерацию, пока ещё самое крупное государство на планете.

Тайна необычайно успешного социально-экономического развития СССР в 20-40-е годы кроется в том, что коммунистическая партия сумела сформулировать и привить обществу героическую идеологию. Это позволило за три десятилетия создать вторую в мире по ВВП экономику, одолеть в смертельной схватке объединенных силы нацисткой Европы, создать атомное оружие, а затем и открыть космическую эру человечества.

Достаточно вспомнить маршеобразные песни 30-х годов, состоящие из героических лозунгов: "Броня крепка, и танки наши быстры", "Если завтра война, если завтра в поход", "Широка страна моя родная" и т. д.

Народ понимал, ради чего он напрягает все свои силы и терпит огромные лишения. Эпоха рождала героев, творцов, подвижников, самоотверженных тружеников-стахановцев, готовых ради идеи жертвовать не только устроенным бытом, но и здоровьем, и самой жизнью.

Однако чрезмерное напряжение даже такой богатырский народ как русский (именно на его плечах лежала главная ответственность за построение обещанного вождями светлого будущего) долго выдержать не мог. Закономерно в 50-70-е годы на смену героической идеологии пришла созидательная, не требовавшая от сознательных граждан совершать непрестанные военные и трудовые подвиги. Эта идеология предполагала честный, но посильный труд на благо общества, высокую моральную сознательность и разумное потребление.

А поскольку наш народ прошёл через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны и воспитывался на примере её героев, а у власти находились в основном бывшие фронтовики, то созидательная идеология обеспечила стране ещё три десятилетия благополучия. Брежневская эпоха, что бы о ней ни писали нынешние разоблачители, в основном антисоветчики и русофобы, была, пожалуй, самым спокойным и стабильным временем в истории нашего народа.

Да и "дорогой" Леонид Ильич как руководитель отличался здравомыслием и упорством в продвижении и защите государственных интересов. Вся страна в эти десятилетия пела песни Александры Пахмутовой, в которых героическое начало было смягчено человеческой теплотой и лиризмом.

Увы, к началу 80-х годов созидательная идеология начала уступать место потребительской. Тогдашние руководители СССР прекрасно понимали её опасность и пытались с ней бороться, однако общественная жизнь обрела двойственный и противоречивый характер. Одна часть народа строила БАМ, побеждала на Олимпиадах, воевала в Афганистане, другая была озабочена лишь собственным благосостоянием.

Здесь уместно заметить, что потребительская идеология эксплуатирует низменные качества человека, возможно, присущие ему от рождения: корыстолюбие, тщеславие, эгоизм, похоть. А поскольку советский народ разуверился в коммунизме, а на авансцену истории так и не явились воспитанные в духе марксизма-ленинизма легионы пламенных строителей светлого будущего, то нашей новой верой стали даже не лозунги и постулаты западного общества, почему-то объявленного "свободным", а его самые примитивные рекламные слоганы, вроде нетленного: "Мы этого достойны!"

Прекрасно помню один характерный эпизод из своей студенческой жизни. Случилось это в конце 70-х годов, в Одессе.

Вообще Одесса всегда отличалась особой спецификой и в известной степени выпадала из контекста социалистической действительности. Здесь всегда в основе взаимоотношений между людьми, в том числе родственниками, лежали следующие нехитрые принципы: "Ты — мне, я — тебе", "Красиво жить не запретишь", "Деньги не пахнут", "Не учите меня жить, лучше помогите материально" и т. п.

В результате склонная к анархической свободе, ироническому вольнодумству и гастрономическим удовольствиям Одесса исторгала из своих недр не только выдающихся учёных, музыкантов, артистов, писателей, но и сонмы проходимцев, авантюристов, мошенников, криминальных личностей.

Так вот, однажды на практическом занятии по научному коммунизму наша преподавательница, уже немолодая, скромно одетая дама, пыталась толковать о "разумном потреблении", однако была подвергнута такой обструкции и насмешкам со стороны моих сокурсниц, разряженных одесситок из очень обеспеченных семей, что в расстроенных чувствах и со слезами на глазах выбежала из аудитории. Я с недоумением наблюдал этот конфликт, поскольку сам исповедовал крайний аскетизм и материальным ценностям не придавал ровным счётом никакого значения.

Характерно, однако, что я не защитил преподавательницу от злобных нападок разъярённых одесских фурий. До сих пор та давняя картина стоит перед моими глазами как некий упрёк в слабодушии.

В середине 80-х годов потребительство восторжествовало во всей нашей необъятной, но внутренне слабой стране, единство которой раньше поддерживалось верой в светлое будущее, подкреплявшейся реальными социальными, экономическими, научными и спортивными успехами.

Обиднее всего то, что самым пошлым, примитивным искушениям, коварно внедрённым Западом, поддалась не только значительная часть народа, словно впавшая в массовое помешательство на почве вожделения материальных благ, но в первую очередь "родная" компартия, а вместе с ней и все институты власти. Коррупция, интриги, карьеризм, идейная беспринципность, как ржавчина, быстро разъедали государственный аппарат.

Таким образом, к концу 90-х годов страна, оказавшаяся в жесточайшем духовно-нравственном кризисе, была полностью готова к тотальному разграблению и распаду. В 1986 году, перед ХХVII съездом КПСС, я попытался опубликовать статью, в которой утверждал, что нам следует сменить коммунистическую идеологию на русскую патриотическую, однако хоть этот материал и был напечатан в прессе, главную мысль из него предусмотрительно изъяли.

Руководствуясь устаревшей и недееспособной марксистско-ленинской идеологией, в которую уже мало кто верил, Советский Союз, к сожалению, был обречён на гибель. Явление на исторической сцене таких фигур как Горбачёв, Шеварднадзе, Яковлев, Ельцин лишь ускорило процесс его распада.

Ещё раз повторю: даже гений не спас бы наше прежнее Отечество. Однако в силах выдающегося политического деятеля было демонтировать СССР так, чтобы в дальнейшем избежать многих конфликтов, которые сейчас воспринимаются в качестве расплаты за недальновидность либеральных политиков, самым беззастенчивым образом, по злому умыслу или же недомыслию, обманувших собственный народ.

Впрочем, это не снимает ответственности и с самого бывшего советского народа, в своём большинстве поддержавшего Ельцина и местных национальных предводителей.

СВО могла бы не понадобиться

Сейчас Россия проводит затянувшуюся, тяжёлую и кровопролитную специальную военную операцию, которой могло бы и не быть вовсе, если бы в 90-е годы Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Молдавия образовали прочное единое государство.

Однако об этой упущенной возможности можно только сожалеть, утешая себя тем, что воплотиться в реальность она могла только при соблюдении множества условий, главное из которых — наличие выдающегося политического лидера. Пока История свой окончательный вердикт не вынесла, однако можно полагать, что таковой в России явился только в самом конце прошлого века.

К сожалению, быстро сломить упорное сопротивление Украины, по воле коллективного Запада превратившейся в чрезвычайно серьёзную угрозу для нашей безопасности, нам не удалось. Мало того, победа над украинским нацизмом только брезжит далеко на горизонте и в ближайшие сроки представляется маловероятной. Киевский режим не собирается сдаваться и скорее принесёт на алтарь войны в качестве жертвы всех украинцев до последнего, чем признает своё поражение от проклятых москалей, которых вражеская пропаганда, подобно гитлеровской, объявила "недочеловеками".

В этой ситуации возникает вопрос: можем ли мы победить Украину в течение нескольких месяцев? Ответ будет положительным. Однако для такого быстрого и решительного одоления противника нам придётся вновь, как это было при Сталине, всем народом принять героическую идеологию. То есть объявить военное положение, провести мобилизацию, ещё больше увеличить расходы на вооружённые силы. Думается, что к таким радикальным мерам наше общество не готово. Поэтому призывы объявить "свящённую войну", дойти до польской границы и ликвидировать Украину остаются без реакции со стороны нашей власти.

И это разумная, взвешенная политика, основанная на долгосрочном планировании будущих отношений с нашими буйными соседями, впавшими в нацистское бешенство и променявшими пресловутую "незалежность" на несбыточную мечту о вступлении в ряды "цивилизованных" стран. За что они уже заплатили кровью бесчисленных погибших на фронте "мыкол" и "богданчиков".

В то же время Россия с очень большим сопротивлением и недостаточно последовательно пытается отказаться от потребительской идеологии, которая расслабляет и подрывает её силы. Принципы этой идеологии, требующие побольше потреблять материальных благ, развлекаться в своё удовольствие, ставить свои интересы выше общественных — в период тяжёлых военных испытаний могут привести нас если не к поражению, то к "похабному миру".

А поскольку главной целью России официально объявлено построение многополярного мира, основанного на справедливости, то не пора ли эту самую справедливость первым делом установить в нашей стране? Украинцы так рьяно сопротивляются попытке их вразумления ещё и потому, что не видят большой разницы между своей "ридной нэнькой" и "страной-агрессором".

Если судить по объективным показателям, прежде всего уровню инфляции, демографии, социальному неравенству, то гордиться нам особо нечем. Я, например, при рабочем стаже 45 лет и трёх государственных наградах имею пенсию всего в 23 тысячи рублей. Впрочем, я был бы и ею доволен, если бы за свою долгую трудовую карьеру в школе накопил хоть какую-то сумму денег "на старость". Увы, в нашем бодро шагающем в светлое многополярное будущее отечестве для простого учителя это совершенно невозможно.

Оптимальный путь

Правильную дорогу для РФ я вижу в том, чтобы, отвернув воспринятую от Запада отвергающую традиционные ценности потребительскую мораль, подавляющее большинство нашего народа стало исповедовать созидательную идеологию. Понятно, что этот нелёгкий процесс займёт много времени, которое История может нам и не дать. Однако начинать этот переход необходимо!

Увы, нынешняя российская школа, где воспитывается новое поколение граждан, к такому идейному развороту явно не готова. И дело не в том, что учителя завалены абсурдной работой, учебные программы не соответствуют реальным запросам общества, а дети сбиты с толку навязчивой рекламой красивой жизни и погружены в гаджеты. В средние учебные заведения пришло новое поколение преподавателей, выросших и сформировавшихся уже в рамках потребительского общества.

Вот два реальных примера, характеризующих "новые кадры". Молодой учительнице математики её ученики в день рождения влепили тортом в лицо, после чего она с восторгом заявила, что всю жизнь мечтала о том, чтобы её так поздравили! Неопытная учительница географии, на уроке включив интерактивную доску, преспокойно углубилась в "Айфон", не обращая никакого внимания на бегавших по столам восьмиклассниц.

В ответ на моё замечание эта особа заявила, что старых учителей давно пора вымести из школы поганой метлой. Мне хватило выдержки и такта не вступать в конфликт с либерально настроенной коллегой, однако её позиция отчасти объяснила разнузданное поведение отдельных учеников и даже целых классов.

Понятно, что в любом социуме есть и герои, и честные труженики, и потребители, и паразиты. Однако здоровое общество в основном должно состоять из сознательных граждан, готовых, как прежде писали на плакатах, "к труду и обороне". Если потребители будут находиться у власти и диктовать свои законы, то ни о какой победе над Украиной и Западом не может быть и речи. Каждому из нас не нужно чрезмерно напрягаться, отдавать последнее на нужды фронта или записываться добровольцем в армию, но необходимо приносить обществу посильную пользу, честно трудиться, безудержному материальному потреблению предпочесть духовное развитие.

И, может быть, это поможет нашему Отечеству преобразиться, показав миру некий пример правильного, гармоничного развития, основанного не на пошлых рекламных лозунгах, а на реальной социальной справедливости.

Уточнения

Леони́д Ильи́ч Бре́жнев ( 6 [19] декабря 1906, по другим данным, 19 декабря 1906 [1 января 1907], Каменское, Екатеринославская губерния, Российская империя — 10 ноября 1982, Заречье, Одинцовский район, Московская область, СССР) — советский государственный, политический и партийный деятель, занимавший высшую руководящую должность в КПСС в течение 18 лет (с 1964 и до своей смерти в 1982 году).



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Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

