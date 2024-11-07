Примочки от Минздрава

7:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Пациенты обеспокоены тем, что клинические рекомендации, служащие эталоном оценки качества медицинской помощи, могут быть отменены. По их мнению, данное решение, если оно будет принято, может быть чревато серьезным ухудшением этого самого качества медпомощи.

Фото: Freepik by freepik, PDM

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Поводом для беспокойства послужил проект приказа "Об утверждении разъяснений по применению клинических рекомендаций", о котором писал портал Medvestnik.ru.

Главный тезис документа: вариативность (по сути — необязательность) исполнения КР. В частности, в тексте документа говорится:

"Согласно части 15 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ лечащий врач самостоятельно выбирает тактику диагностики и лечения”. "То есть, по сути, нивелируется сам смысл существования данного документа как "золотого стандарта" оценки качества медицинской помощи. А ведь мы несколько лет ждали решений регулятора о том, что клинреки станут обязательными!" — комментирует президент Всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Лилия Матвеева.

По мнению общественников, решение о "необязательности" исполнения КР, понижение статуса данного документа несёт в себе риск того, что медицинская помощь в целом пойдет по пути упрощения и удешевления.

Клинреки врачу не указ?

Новым документом Минздрав предлагает не только оставить выбор врачу — следовать ему клиническим рекомендациям или нет, но и отменить ответственность за их невыполнение. В такой трактовке заложены крайне высокие риски нарушения прав пациентов. Если клинические рекомендации останутся на усмотрение врача — если есть ли список лечащих врачей, которые готовы их соблюдать? А если они готовы, то где уверенность, что все главные врачи будут готовы тратить на это деньги и соблюдать требования как положено в полном объеме?

"Очень велик риск того, что в итоге из реестра помощи окажутся вычеркнутыми важнейшие компоненты, останутся только примитивные методы диагностики и лечения — "йод с зелёнкой". А дорогие лекарства, дорогие операции, даже ИВЛ рискуют быть исключенными из необходимых процедур. Только на том основании, что это дорого. Конечно нас, как пациентскую организацию, это не может не беспокоить. Мы настаиваем на том, что ответственность врача за некачественное оказание медицинской помощи никто не отменял. А эталоном, ориентиром этого самого качества как раз и являются клинические рекомендации”, — комментирует председатель исполкома "Движения против рака" Николай Дронов.

Эксперт напоминает: именно КР определяют сроки оказания медицинской помощи, полный перечень показанных методов диагностики и лечения, профилактики и реабилитации. Кроме того, основным и важным для пациента критерием качества лечения, установленным в КР, является его результат.

Инструмент защиты

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев напоминает об ещё одном важном аспекте: клинические рекомендации — это не только ориентир в оценке качества медпомощи. Это ещё и важнейший инструмент защиты как лечащего врача, так и медицинской организации.

"К сожалению, некоторые эксперты высказывают мнение о ненужности клинических рекомендаций в их текущем статусе. Это опасная дискуссия. По мнению Всероссийского союза пациентов, клинреки играют большую роль в обеспечении доступности и качества медицинской помощи. Они позволяют аккумулировать самые современные и клинически обоснованные подходы к лечению разных заболеваний. При этом у врача остается право отступать от них, принимая во внимание индивидуальное состояние пациента и личного профессионального опыта врача.

Однако в этом случае при возникновении каких-либо осложнений или конфликтов между пациентом, его родственниками и врачом или медучреждением, врачу придется обосновывать свои подходы к лечению, которые не были включены в клинические рекомендации.

В случае, если врач всецело следовал клинрекам, он может быть достаточно уверен в том, что его действия не будут признаны ошибочными. Это актуально и при рассмотрении судебных споров: сейчас в своих оценках действий и решений врача следственные органы во многом ориентируются на клинические рекомендации, а в случае их отмены будут вынуждены опираться только на субъективное мнение отдельных экспертов, что, на наш взгляд, поставит под большую угрозу профессиональное сообщество. Таким образом, клинические рекомендации защищают интересы и врача, и пациента”, — комментирует Юрий Жулев.

В русле госполитики…

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на только что состоявшемся Конгрессе "Национальное здравоохранение”, подчеркнула:

"Приоритетной задачей остается снижение общей смертности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни. Безусловно, реализацию этой задачи невозможно представить без качественной и доступной медицинской помощи".

Эти цели стали основополагающими и для нового Национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Очевидно: для этого нужно обеспечить население помощью не просто на уровне последних 3-5 лет, а применять еще более современные методы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации, которые погружены в тексты клинических рекомендаций 2024 года.

Напомним, по состоянию на июнь 2024 года, в России были утверждены 440 КР. Еще 395 планировалось доработать до конца года. Предлагаемое сейчас МЗ РФ использование при оказании медицинской помощи положений приказа об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи вместо КР, не является надлежащей альтернативой, так как данным документом оценивается исполнение или неисполнение определенных мероприятий без оценки их результатов или исходов лечения.

…и экономики

Оказание помощи не в полном объеме в связи с отсутствием клинических рекомендаций может привести к росту вторичных расходов ОМС — когда потребуется финансирование для лечения осложнений, рецидивов заболеваний, которые можно было предотвратить на более ранних этапах при следовании клиническим рекомендациям.

В таких условиях речь о здоровом народонаселении, об увеличении продолжительности и качества жизни идти не может.

"Мы считаем, что клинреки — это тот ориентир, который позволяет как врачу в частности, так и системе здравоохранения в целом внедрять новые подходы к лечению, инновационные технологии и лекарства. Поэтому и наличие данного документа в системе здравоохранения, и обязательность исполнения требований КР — вещи необходимые”, — резюмировал Юрий Жулев.