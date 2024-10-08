От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы

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Когда-то кто-то говорил, что "в стране жить стало лучше, жить стало веселее". Тем более, что советских солдат с погонами на плечах старые русские генералы белой эмиграции встречали в освобождённой от немцев Европе со слезами на глазах: "Жива ещё Россия!"

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Набить брюхо, занять кредиты, устроиться рабом и посмеяться

Судя по реалиям, ржут у нас сегодня только по ТВ или хорошо надравшись. Да и по кадрам — это чаще всего старые передачи. А реклама ограничивается тремя-пятью прикормленными актерами, где вам говорят о "бесплатном" Интернете (недавно подняли тему на очень высоком уровне, как нас обворовывают мобильные компании), обвально идёт реклама о продуктах из сетевых магазинах, когда пальмовое масло уже никого не смущает.

И куча предложений "ипотека-кредиты" или "кредиты-ипотека". А платить-то чем? В стране большая безработица, и кроме предложений работы кассира, продавца, работника склада, упаковщика товаров нам ничего не светит. Надеяться можно только на хорошее знакомство.

Кто только сегодня не получает на мобильник кучу уже подтверждённых, якобы радостных сообщений, что вам выдали кредит. Это здорово, но если вам нечем платить (если только не идти рабом на русский Кавказ и к подмосковным цыганам) и вы не подавали заявку...

Мои герои — Vam-DengiRu… dengi27. ru — сначала готовы были мне выдать 25 000 рублей, но от "клиента" молчок, зато напомнили через месяц: "извините за отказ, готовы вам выдать 220 000 рублей". Так что наши ставки повышаются. Но вот откуда у них наши номера телефонов? Можете поюродствовать, что "уже все продано до нас". Как и границы РФ.

И всё же если раньше за телефоны и адреса шпионы НАТО платили миллионы, рискуя жизнью, то сейчас уже десятилетия как противники разложили нас не только по телефонам, адресам, месту работы, семейному положению, но и ещё чёрт знает по чему. А когда-то за это ставили к стенке. Сложно было предателю Трианону в 1970-е годы.

Не менее любопытны наши аукционы. Слушая по разным госисточникам (ТВ, СМИ, соцсети) сборы на нужды бойцов СВО — а это и продукты, и военное снаряжение и много ещё чего, у нас предлагают для широкого потребителя, недёшево, правда, бронежилеты, военную амуницию, военно-инженерную технику. Даже беспилотники, которые у нас за последние пару десятилетий, увлекшись нефтегазовыми барышами, власть проспала. Нет?

Трудно жить на пенсию, а тем более, на предпенсию, конечно, у кого как — ищите работу. Но вот любопытное объявление на русском аукционе. Предлагают обучение хиджаме в Москве с трудоустройством в 10 тысяч рублей. Стало любопытно, а что же это такое. Читаю в божественном интернете, который, судя по московским мусульманам и христианам уже давно заменил и Библию, и Коран. Оказывается, в мусульманской практике кровопускание в качестве лечебного метода известно под названием "хиджама", которую проводит специальный человек — "хаджим". В ветеринарии кровопускание прежде часто употреблялось как лечебная процедура, но в настоящее время при большинстве болезней оно является анахронизмом. Но на фото показаны такие гурии, что не хочешь, а дашь из себя выпустить кровушку.

Русские сарафаны не в моде, другое дело по бордюру на душу населения

Другое дело, а почему Москва? Почему не Еврейская автономная республика на границе с Китаем. Наших там уже нет. Так что "хиджаме" там смотрелось бы не так плохо. И почему-то нет объявлений об обучении ношения русского сарафана с кокошником. И то же с трудоустройством. Россия никогда не переживала такого ассорти как сегодня. Сплошь и рядом идут объявления о поиске наших еврейских корней. Молодые и старые евреи не хотят воевать с "Хезболлой", это и понятно, предпочитая, пользуясь двойным гражданством и российским пенсионом, за который они не платили уже десятки лет, опять отсиживаться в России.

Любовь инородцев к своей родине проявляется почему-то именно на русской земле. В Сбербанке армянка с возмущением говорила мне, почему русские не воюют за Нагорный Карабах, русские азербайджанцы тоже не ринулись на войну за освобождение своей "земли обетованной". Зато в сводках российского криминала они нередко присутствуют, избивая русское население. Понятно, что в количестве "десять на одного".

Ежегодная бордюризация России — это тренд нашей власти последних лет. Зачем? Сколько миллионов на это уходит? Власти нечем занять мигрантов из Средней Азии, как и в случае с выкашиванием ими еженедельно московской травки, которую пытаются заменить на ГМО "канадской"? Чем это грозит для нашей экологии — вопросы для энтомологов и зоологов. Тысячи лет жившие здесь воробьи уже пропали с московских улиц. А они питались букашками и всяческой живностью, не чета голубям, которые кормятся чем Бог подаст.

Увы, но и последние умирают тысячами. Клещи, всякие паразиты, несмотря на якобы чистые московские улицы, где мигранты вентиляторами разгоняют с улиц опавшую листву. А это всё-таки гумус. Без такого подспорья не было бы и тропических лесов. А у нас глина, забыли новые "академики Лысенки"?

Так о чём мы? "Так о чём вы?", — говорил герой Шукшина. Да. О любимых московских бордюрах. Для жителей Москвы — это весьма заметная тема. Не только в плане загубленных бюджетных денег, но и о практичности. Во времена мэра Лужкова, которому один президент выразил вотум недоверия, а второй выдал на-гора орден Андрея Первозванного, ставили при тамошней бордюризации на съезде с пешеходной дорожки металлические углы. Якобы для слепых. Но вот в зиму на морозе в таких местах активно ломали ноги зрячие. Вероятно, опыт учли и поставили уже бетонные съезды под хорошим углом.

Недавно бабулька (я недалеко от неё ушел по годам), стоя на переходе, обратилась ко мне: "Это ж какой … придумал ставить такие съезды на дорогу? В зиму здесь только ноги ломать". Пришлось отделаться банальностью: "Обращайтесь к мэру". Она ответила такой же банальностью: "Но он же высоко".

Вот и думай что лучше, всеобщая электрификация страны по заветам дедушки Ленина или всеобщая бордюризация, отнюдь не по "Новому завету".

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Лужко́в (21 сентября 1936, Москва, СССР — 10 декабря 2019, Мюнхен, Германия) — советский и российский государственный и политический деятель. Второй мэр Москвы (6 июня 1992 — 28 сентября 2010).



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