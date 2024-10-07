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Илья Игин

Всеобщий патриотизм — единственный путь России к победе

Общество

Вопрос патриотизма приобрел особую значимость, когда уже всем россиянам стало ясно, что объединенный Запад пытается разобщить нас и ослабить страну.

Всеобщий патриотизм — единственный путь России к победе
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

И стало отрадно наблюдать массовый подьем патриотического духа и сплочение россиян в противостоянии нацизму и фашизму. Как в былые времена деятели искусства воодушевляли нас патриотическими произведениям, так сегодня наш с вами современник писатель Илья Игин написал так называемый "Кодекс патриота России", где выразил свой взгляд на то, каким должен быть истинный патриот.

Кодекс патриота России

  1. Патриот России — человек преданный. Для него не существует никаких эгоистических интересов, привязанностей и дел. Все его мысли и чувства объяты одной единственной идеей, одним единственным устремлением, одной единственной мечтой — величием России и счастьем народа.
  2. Патриот — человек искренний. Он честен и правдив в выражении любви и преданности к своей Родине. Он частица и плоть от плоти своего народа, Он соблюдает традиции и бережно хранит культурные ценности государства Российского.
  3. Патриот — человек бескорыстный. Он не только в речах, а на деле безвозмездно следует своим благородным идеалам служения стране и людям.
  4. Патриот — человек созидающий. Поступки для него важнее слов. Он постоянно и целенаправленно совершает деяния во благо Родины. Большие и малые дела — это проявления его безграничных чувств к Отчизне и соотечественникам.
  5. Патриот — человек принципиальный. Он даже в самые опасные моменты жизни не изменяет своим идеалам. Он не поддается соблазнам и не допускает компромиссов в отношении своих убеждений.
  6. Патриот — человек дисциплинированный. Он строг к себе и требователен к окружающим. Он неутомимо учится и работает ради эффективного следования одной единственной цели — укреплению государства Российского. Ради нее в случае необходимости он должен быть готов днем и ночью, даже с риском для собственной жизни и здоровья, исполнять свой долг.
  7. Патриот — человек действия. Всем своим образом жизни и поступками он ежечасно и ежедневно утверждает торжество общенародной идеи любви к Родине и укрепления государства. Он избегает пустословия и демагогии. Бессодержательным размышлениям, предпочитая действия, дающие конкретные результаты.
  8. Патриот — человек рассудительный. Он всегда анализирует свои идеи на предмет вреда или пользы государству, не допуская даже в мыслях негативного для своего Отечества. Он вдумчиво разбирается в обстановке на работе, в общественной жизни или в семье, для оптимально эффективного взаимодействия и разъяснения всем нашей идеологии. Не требует похвалы и не ждет награды, укрепляет устои порядка и государственности.
  9. Патриот — человек целеустремленный. Он ставит высшей целью достижение блага государства и стремится к нему, несмотря на препятствия. Его дух берет верх над желаниями тела. Воля и дисциплинированность делают его решительным и надежным соратником товарищам патриотам на пути к укреплению Отечества. Он сосредоточен в мыслях и действиях в упорном достижении своей цели, — процветания государства и благополучия народа.
  10. Патриот — всегда государственник. Он приверженец сильной государственной власти и сохранения целостного единого государства. Он всегда стоит на страже закона и порядка. Его принцип — это незыблемость иерархии власти.
  11. Патриот — человек исполнительный. Он обязан подчиняться и выполнять распоряжения вышестоящего, и умело руководить нижестоящими. Для этого он должен руководствоваться принципами приоритета общего над личным. Тогда поставленную задачу общего характера он будет выполнять как свою собственную, — не ропща, не жалуясь и не критикуя. В этом сила и целостность процесса управления, фундамент нашего государства, единство нашего народа.
  12. Патриот — человек воинственный. Он всегда пребывает в перманентном состоянии войны, но непременно в рамках законодательства РФ. Так противостоит он, прежде всего врагам государства, противникам утвержденной законной власти и в случае необходимости внешнему врагу нашей страны. Для этого он должен ежедневно бороться со своими слабостями и искушениями и держаться избранного пути. Со всеми же остальными он должен быть добрым и отзывчивым. Выстраивать конструктивные отношения ради общего блага нашего Отечества.
  13. Патриот — всегда наставник. Он в любом удобном случае стремится передать свои знания и практический опыт любому менее опытному, но обязательно тяготеющему к нашей идеологии служения государству. Нужно собственным примером демонстрировать стойкость и последовательность в достижении поставленных целей на работе, в быту и общественной деятельности.
  14. Патриот — человек радеющий. Он внимателен не только к своей семье, но и по возможности к прочим соотечественникам, нуждающимся в помощи. Он считает поддержку своих сограждан, оказавшихся в бедственном положении личной святой обязанностью.

N.B. Жизнь патриота — это беспрерывная и бескомпромиссная война с внутренними и внешними врагами России. Где наш общий фронт — это единство россиян на всех позициях: гражданской, финансовой, политической, духовной. Сплочённость солдат на линии фронта с трудящимися в тылу во благо общей победы; единство правительства и народа. И все вместе, мы, — сплоченно делаем общее дело, во благо нашей страны и нас самих.

P.S. Истинный патриот — это тот, кто на своем месте, не жалея собственных сил, самозабвенно и честно исполняет свой долг, прославляя гордое имя сына России.

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Автор Илья Игин
Илья Игин — автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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