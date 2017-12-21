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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Банкротство НКВЗ: кто виноват?

Общество

23 января 2015 года в Арбитражном суде Кемеровской области было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) НКВЗ по заявлению ООО "Вагон Трейд СДС". 19 мая 2015 года заявление ООО "Вагон Трейд СДС" о признании НКВЗ было признано обоснованным и в отношении НКВЗ введена процедура банкротства - наблюдение в связи с неисполнением обязательств НКВЗ перед ООО "Вагон Трейд СДС". Так что же стало главной причиной банкротства индустриального парка, а главное, кто в этом виновен?

Немного истории. Новокузнецкий вагоностроительный завод был открыт в 2008 году на базе нескольких цехов Кузнецкого металлургического комбината в процессе реорганизации этого крупного предприятия. Завод был рассчитан на производственную мощность 4,3 тыс. полувагонов в год. В 2012 году было выпущено 3623 полувагона. 2013 год был юбилейным - завод отметил своё пятилетие. В 2013 году предприятие было на седьмом месте по общему выпуску вагонов в России, занимая около 4 % российского рынка. Завод первым в России разработал и освоил выпуск полувагонов с объёмом кузова, увеличенным до 90 кубометров. Одним из крупнейших покупателей вагонов производства НКВЗ была компания ПАО "ТрансФин-М", акционером которой является пенсионный фонд ОАО "РЖД" НПФ Благосостояние. Всего "ТрансФин-М" было приобретено около 70% всех вагонов, выпущенных заводом за историю его существования.

Первые признаки предстоящего застоя на железнодорожном рынке появились еще в 2012-13гг., когда доходность от оперирования вагонами упала, а объем перевозок у многих операторов сократился из-за снижения погрузки на сети ОАО "РЖД". По данным Минпромторга в 2013-2014гг., на неполную рабочую неделю переводили своих сотрудников НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), "Алтайвагон", "Рузхиммаш" (входит в "Русские машины"), "Промтрактор-Вагон" и другие компании. Основными причинами падения спроса на продукцию вагоностроителей стали отсутствие средств у потенциальных покупателей и профицит вагонного парка на сети. Общий избыток грузовых вагонов еще в 2014 году оценивался в 300 тыс. (при общим объеме парка - 1,2 млн вагонов). Ситуация усугубилась, когда введенные в отношении России санкции привели к девальвации рубля и, как следствие, резкому повышению ключевой ставки ЦБ. В результате в конце 2015 - начале 2016 гг процентные ставки в банках выросли до 20-25%, и кредитование оказалось недоступным для большинства предприятий.

И именно в 2014 году, в момент, когда уже были понятны негативные тенденции рынка и влияние профицита, вместо того чтобы фокусироваться на перепрофилировании завода или загодя сертифицировать помимо полувагонов более востребованные и перспективные типы вагонов, как стало известно одной из компаний, один из собственников НКВЗ Юрий Байченко при содействии и поддержке Сергея Тимошенко, являвшегося на тот момент управляющим директором ООО Управляющая Компания "Сибирская транспортно-машиностроительная группа" и действовавшего по доверенности от этой организации в части текущего руководства заводом и подписания договоров от имени ОАО "НКВЗ", не ставя в известность других собственников, начал выводить имущество предприятия на своих родственников и других подставных лиц. Имеются решения суда, в которых говорится, что, предвидя банкротство ОАО «НКВЗ» в 2014 году, он не начал оптимизировать работу завода, а предпринял все усилия по сокрытию имущества, начав "распродавать" его своим близким родственникам (отцу Байченко Юрию Андреевичу, матери Байченко Нине Тимофеевне), а также своему давнему соратнику Евсееву Андрею Борисовичу, с целью не расплачиваться за долги ОАО "НКВЗ" как перед Сбербанком, так и перед другими кредиторами. В частности, в Определении Арбитражного суда Кемеровской области от 05.10.2017 года по делу № А27-13888/2016 указано: "Байченко Ю.Ю., являясь аффилированным лицом по отношению к ОАО "НКВЗ", знал о неисполнении обязательств ОАО "НКВЗ" перед другими кредиторами. Он мог предвидеть или предвидел, что последуют судебные иски о взыскании долга, в том числе и по кредитным обязательствам ОАО "НКВЗ", обеспеченным поручительством Байченко Ю.Ю. В целях избежать обращения взыскания на имущество в рамках исполнительного производства для удовлетворения требований кредиторов, последним транспортное средство Infiniti QX было реализовано заинтересованному лицу (своей матери Байченко Н.Т.) по мнимой сделке".

Сделка по "продаже" дорогостоящего автомобиля была признана недействительной, и суд обязал передать кредиторам автомобиль. Однако до настоящего момента решение суда так и не исполнено. Сам Байченко Ю.Ю. это решение не обжаловал. Кроме того, арбитражный суд Западно-Сибирского округа в своем Постановлении от 02.10.2017 года по делу № А27-13888/2016 сделал следующие выводы о поведении Байченко Ю.Ю. по продаже недвижимого имущества незадолго до банкротства ОАО "НКВЗ" - "поведение сторон сделки Байченко Ю.Ю. и Евсеева А.Б. очевидно свидетельствует о направленности их воли исполнить договор с целью вывода имущества должника из конкурсной массы, а не с целью получения должником равноценного исполнения за проданное имущество. Должник Байченко Ю.Ю. не направил вырученные от реализации недвижимого имущества средства на погашение требований кредиторов, в том числе требований Сбербанка".

16 ноября 2015 года на собрании кредиторов НКВЗ большинством голосов кредиторов (в том числе ПАО "ТрансФин-М", ООО "Желдорреммаш", АО "Вагонреммаш", АО "Вагонная ремонтная компания-2") было принято решение о введении в НКВЗ процедуры внешнего управления в целях восстановления его платежеспособности. Однако, ряд кредиторов (ПАО "Сбербанк России", КОО "Глобал Рисосиз энд Индастриз с.а.р.л") обжаловали решение собрания кредиторов о введении внешнего управления, требуя ввести конкурсное производство в целях прекращения деятельности НКВЗ. Итогом кризисной ситуации в железнодорожной отрасли, действий и бездействий действующего менеджмента стала полная остановка предприятия.

"ТрансФин-М", будучи на тот момент крупнейшим кредитором завода (задолженность НКВЗ перед лизинговой компаний составила 2,6 млрд рублей), ходатайствовал перед судом о возможности восстановления производства, также были направлены письма на имя губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. и Главы города Новокузнецка С.Н. Кузнецова. Администрация региона поддержала сохранение завода. В распоряжении редакции имеется также письмо от имени Кузнецова С.Н. на имя гендиректора "ТрансФин-М" Зотова Д.А. в котором глава города говорит о поддержке инициативы компании по сохранению мощностей завода и выведению предприятия из кризиса, а также рекомендации о создании индустриального парка на базе цехов и площадки завода. 15 января 2016 года Арбитражный суд Кемеровской области также поддержал позицию "ТрансФин-М" и других кредиторов, отказав в удовлетворении заявления о признании решения собрания кредиторов недействительным, и уже 19 апреля 2016 года в отношении НКВЗ было введено внешнее управление.

В то же время, на протяжении всей процедуры внешнего управления ряд кредиторов, в том числе и компания КОО "Глобал Рисосиз энд Индастриз с.а.р.л", всячески препятствовали деятельности по восстановлению платежеспособности НКВЗ, в частности был заблокирован план внешнего управления. Фактически кредиторы отвернулись от проблем НКВЗ, отвергая все инициативы "ТрансФин-М". В конце концов в результате переговоров ПАО "Сбербанк России" (второй после "ТрансФин-М" по размеру требований кредитор завода) и ПАО "ТрансФин-М" заключили договор уступки прав требований. Требования ПАО "Сбербанк России" были уступлены "ТрансФин-М".

Однако в связи с длительным неисполнением плана внешнего управления по ряду причин, в том числе в связи с невозможностью использования залогового имущества НКВЗ и отсутствием покупателей продукции, внешний управляющий ходатайствовал о введении процедуры конкурсного производства НКВЗ. 06 февраля 2017 года в отношении НКВЗ была введена процедура банкротства - конкурсное производство.

Все это время на протяжении 2015-2017 гг. "ТрансФин-М" продолжало поддерживать предприятие, обеспечивая сохранность и работоспособность имущества. Кроме этого за счет средств "ТрансФин-М" была полностью погашена задолженность по зарплате и компенсации при увольнении, платежи перед бюджетом и пенсионным фондом в объеме 175 млн рублей.

В перспективе снижения спроса на вагоны и существенного избытка вагоностроительных мощностей в России были привлечены консультанты, с помощью которых была детально проработана идея создания на базе производственной площадки НКВЗ индустриального парка с организацией новых производств различных видов продукции, имеющей стабильный спрос.

На сегодняшний день при помощи "ТрансФин-М" создана и функционирует управляющая компания индустриального парка, проводится работа по привлечению резидентов. Проработано более двух десятков проектов. Восстановлено имеющееся и начато приобретение нового оборудования. На площадку уже привлечены четыре резидента индустриального парка. Создано более 300 рабочих мест, в планах увеличение числа рабочих мест до 1000.

Да, банкротству НКВЗ поспособствовал кризис в отрасли грузоперевозок: падение ставок оперирования в три раза, отсутствие спроса на новые полувагоны. Однако, последствия можно было бы минимизировать, если бы Байченко Ю.Ю. и Тимошенко С.Н., вместо того чтобы растаскивать имущество уже хромающего предприятия, инициировали бы грамотные управленческие решения по перепрофилированию производства. Более того, в результате сговора того же Байченко Ю.Ю. с одним из кредиторов НКВЗ офшорной компанией КОО "Глобал Рисосиз энд Индастриз с.а.р.л" были заблокированы все варианты восстановления деятельности предприятия, и в результате затягивания процедур Новокузнецкий вагоностроительный завод погиб.

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