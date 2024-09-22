Тапал Хомяка, денег нет у дурака: игроки в Hamster Combat в истерике от выплат

Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания"

4:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Игроки в "Хомяка" (Hamster Combat) по всему миру негодуют из-за выплат за многомесячное участие в "тапании хомяка". Сейчас один "хомяк" (криптовалютный токен HMSTR) стоит… всего 0.2792 рубля.

Фото: Hamster Kombat by Олег Логинов, PDM

"Надули! С хомяком обманули!" — звучит в X* (бывший "Твиттер"), других соцсетях и мессенджерах. "Верните мне мои полгода нормальной жизни, я измучился с хомяком и заслужил денег!" — просят в сообществах "хомяков".

"Полгода тапал хомяка, денег нет у дурака!" — такой комментарий собрал уже более 3000 лайков.

После окончания первого сезона игры участники обнаружили — они получат лишь небольшую сумму — от 15 до 50 долларов, то есть от 2 до 5 тысяч рублей.

Такую сумму люди получал за несколько месяцев (!) ежедневных усилий, потраченных на покупку карточек, просмотр роликов и участие в бессмысленных мини-играх. Но и с этими копейками не всё так просто — сразу можно вывести лишь 10% заработанного.

Мало того, скромные несколько тысяч рублей достанутся не всем — многих лишили выплат за использование нечестных методов, которые позволяли развивать хомяка без траты времени.

По данным анализа соцсетей, недовольство охватывает все страны мира, но особенно сильно оно проявляется в следующих странах:

Россия,

Турция,

Грузия,

Армения,

На остатках территории Украины.

До этого миллионы игроков убеждали себя и окружающих, что они не просто тратят время впустую, а "инвестируют в будущее богатство".

Игроки рассказывали о "биткоине, в который никто не верил", и успешных токенах, таких как NotCoin и DOGS, где участники получили заметную прибыль

Многие всерьёз обсуждали, сколько кредитов они смогут погасить и какие смартфоны или даже машины купят после начала выплат.

Впрочем, некоторые из них столкнулись с неприятными последствиями.

В психиатрической больнице оказался тюменский школьник, получивший от Hamster Combat "психотическое состояние с галлюцинаторными переживаниями". Как пишут в соцсетях, это не единичный случай. Многие столкнулись с потерей контакта в семье и проблемами на работе — не зря на страницах консультаций с юристами игроки спрашивают, "как засудить создателей "Хомяка"… сын говорит, что я стапался, у меня не было отпуска, проблемы на работе и дома".

Как и в случае с любыми финансовыми пирамидами, участники "Хомяка" убеждают всех, что ничего не потеряно — в новом сезоне их точно не обманут. Это понятно — человеку сложно признать, что он потратил месяцы жизни впустую, проще убедить себя и других — богатство ещё впереди.

Теперь в Hamster Combat нужно копить не монетки, а "голубые кристаллы" — но получить их можно, только строго и без хитростей выполняя все обязательные задания и покупая карточки.

"Похоже, нас приучают к новой механике игры! Теперь не получится просто наблюдать за происходящим — придется каждый день участвовать во всех заданиях и смотреть все ролики. Из нас хотят сделать армию интернет-хомяков, которые будут выполнять всё, что нужно создателям игры!" — пишет прозревший участник "Хомяка".

"Заранее было известно, что тапальщики получат около 1% от объема выпущенной крипты. Оставшиеся 99% продадут организаторы", — сообщает Telegram-канал"Банкста".

При этом прибыль создателей самой игры оценивается финансовыми аналитиками в несколько миллионов долларов за сутки.

Именно за столько владельцы "Хомяка" (по некоторым данным — некие "офшорные русские") продают просмотры игроками роликов, участие в нужных играх и т. д.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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