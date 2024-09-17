Покой России только снится. Как нужно менять систему отечественного образования во время СВО

Только подлинная реформа образования даст России пассионариев и творцов, а не эгоистов и потребителей

13:56 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Недавно у меня состоялся весьма любопытный разговор с одним моим учеником, 15-летним двухметровым восьмиклассником. Он заявил мне буквально следующее: "Если придут украинцы, я отцовскую фамилию Сафонов поменяю на фамилию матери Пилипенко". В ответ я ему посоветовал на всякий случай ещё и сменить пол или стать геем.

Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

Этот разговор был бы совершенно невозможен, если бы ВСУ не оккупировали часть территории России, и если бы современная российская школа выполняла своё главное предназначение — формировала и воспитывала всесторонне развитых граждан, патриотов своего Отечества.

К словам своего ученика, кстати, начитанного и толкового юноши, я ещё вернусь, а пока несколько слов о нынешнем состоянии нашей системы среднего образования. После распада Советского Союза и прихода к власти радикальных прозападных либералов перед ней была поставлена чёткая задача — формировать "цивилизованных потребителей".

Понятно, что учительство, большинство которого составляли советские педагоги, усвоившие заповеди Макаренко, долгое время вполне успешно сопротивлялось спускаемым сверху директивам и циркулярам. Однако по мере становления в России олигархического капитализма (я называю его буржуинством) и в результате системных мер по разрушению прежней педагогической системы учителя вполне смирились с предназначенной им участью холопов, выполняющих функцию предоставления образовательных услуг.

С советской педагогикой было покончено примерно к 2010 году, новая образовательная система принялась вовсю штамповать "цивилизованных потребителей", успешных политических карьеристов и продвинутых пользователей цифровыми технологиями. Рейтинги образовательных учреждений и учителей стали определяться количеством так называемых "стобалльников" и победителей бесчисленных олимпиад и конкурсов педагогического мастерства.

В результате лучшими педагогами теперь считаются не те, кто честно и упорно трудится на ниве просвещения, давая по 30 — 40 уроков в неделю, а участники всевозможных мероприятий, хотя они порой неделями не появляются в школе на своих рабочих местах.

Вся система просвещения ныне построена на тотальном недоверии чиновников к простым учителям, которые вынуждены плодить горы документов, которые, по идее, должен проверять и контролировать всесильный и ужасный Рособрнадзор.

К сожалению, в школах не только не изжита, но и процветает практика приписок: учителя фактически лишены возможности ставить своим подопечным заслуженные двойки, хотя далеко не все выпускники осваивают учебную программу. Дело порой доходит до абсурда: например, требуется, чтобы все без исключения ученики участвовали в олимпиадах!

А всероссийские проверочные работы по русскому языку настолько велики, что их проверка в одном классе занимает несколько рабочих дней. Ситуация усугубляется катастрофическим положением с преподавательским составом: мало того, что учителей не хватает, так теперь в школу приходят молодые кадры, воспитанные в духе потребительской идеологии.

Если вспомнить известную фразу о том, что "войны выигрывают школьные учителя", то можно поздравить засевших во властных структурах либералов с негромкой, но убедительной победой: они своей цели достигли, то есть переформатировали на западный лад систему образования как раз в то время, когда Россия вступила в период новых жестоких испытаний.

Нашему Отечеству нужны пассионарные личности: герои, подвижники, творцы, а не аморфные эгоисты-потребители. После начала СВО предпринимаются хаотические попытки как-то перестроить либеральную систему просвещения, провозгласившую своими лозунгами "толерантность и успешность", однако они пока ни к чему не приводят и сводятся опять же к показушным мероприятиям: хоровому пению гимна России, торжественному поднятию флага, маршировкам на плацу. Разумеется, проводятся и полезные акции: написание писем фронтовикам, сбор гуманитарной помощи, встречи с героями спецоперации.

Однако беда в том, что в школах почти не осталось учителей-мужчин (в моей школе из 150 педагогов только 7 представителей сильного пола), а молодые преподавательницы, как правило, не обладают должным жизненным опытом, чтобы внедрить в души учеников идеи служения обществу, самопожертвования и искреннего патриотизма. Да и о каких высоких материях можно говорить, если у нашего государства нет и не может быть официальной идеологии?

Так что, возвращаясь к разговору с учеником, вознамерившимся в случае захвата Кубани врагами сменить русскую фамилию на украинскую, я могу понять причины, побуждающие его к такому неблаговидному поступку. Они точно такие же, как у тех наших сограждан призывного возраста, которые после начала спецоперации спешно покинули пределы страны, поставив эгоистические интересы выше общественных или же попросту не желая рисковать своей жизнью и благополучием.

Нужно ли этих беглецов, сформировавшихся как личности в рамках потребительской буржуинской морали, подвергать однозначному осуждению? И не лучше ли вместо метания громов и молний на их головы подумать о том, как изменить наше Отечество таким образом, чтобы каждый из нас был готов ради него выдержать любые испытания и пойти на смерть?

Реальные меры начать со школ и вузов

По моему глубокому убеждению, преображение России следует начать именно с системы образования. И дело вовсе не в том, чтобы вкачать в неё значительные материальные средства (на мой взгляд, денег и сейчас вполне хватает, только используются они крайне неэффективно), необходимо одухотворить деятельность учителя высокой идеей служения обществу. Не воспитав отважных воинов, честных и квалифицированных тружеников, убеждённых защитников Русского мира, мы не сможем выстоять в противостоянии сплочённому отряду враждебных стран, количество которых перевалило за полсотни.

Реформа системы образования не только назрела, она давным-давно перезрела. Мне кажется, начать следует с упразднения Рособрнадзора, смены руководства федерального министерства просвещения и сведения к минимуму числа документов, которые обязаны создавать учителя.

К сожалению, образовательная отрасль имеет мощную инерцию движения, и быстро направить её на нужный курс не удастся. Однако и очевидных попыток хотя бы скорректировать траекторию движения наши рулевые почему-то не предпринимают, ограничиваясь невнятными рекомендациями и благими пожеланиями. В условиях "вечного боя" это воспринимается или как нежелание адекватно реагировать на грозящую выйти из-под контроля ситуацию, или как прямой саботаж.

Вновь вернусь к разговору на тему "если придут украинцы". У меня тоже мать украинка, но, разумеется, я бы не стал брать её фамилию даже в том случае, если бы в Новороссийске под прикрытием флота НАТО высадился десант ВСУ. Подобное развитие событий сейчас кажется абсолютно немыслимым.

Однако ещё пару месяцев назад нельзя было даже представить, что враг может вторгнуться на территорию ядерной державы, и за этим не последует неотвратимый и сокрушительный удар по агрессору. Что бы ни говорили наши пропагандисты о провале курской авантюры ВСУ, какие бы гигантские цифры потерь врага ни приводили, нужно признать честно: в психологическом плане это вторжение является крупным успехом клики Зеленского и стоящих за ней западных покровителей.

Причём гибкие и мобильные тактические действия противника, основанные на разработанной штабами НАТО теории кавалерийских рейдов, сильно контрастируют с нашим быстро выдохшимся наступлением в Харьковской области, предпринятым ранее. Очевидно, что если бы российская армия использовала натовскую тактику, то есть действовала многочисленными мобильными группами, вклиниваясь во вражескую оборону и нарушая его коммуникации, то в первые же два-три дня с большой степенью вероятности нам удалось бы подойти к Харькову или даже взять его в клещи.

И теперь мы подходим к самой главной загадке СВО, а именно: почему вслед за пересечением Западом наших "красных линий", кроме грозных заявлений, российское руководство никаких реальных действий с целью хотя бы охладить его воинственный пыл не предпринимает? Наиболее воинственные наши граждане прямо-таки жаждут ударить ядерной ракетой по Лондону или Вашингтону, реалисты предлагают поставить современные вооружения врагам США и НАТО и уничтожить мосты через Днепр, пессимисты совершенно разуверились в способности Кремля эффективно противодействовать зарвавшемуся и обнаглевшему врагу.

Целый отряд бравых пропагандистов уверяет россиян, что Украина вот-вот рухнет, Запад обанкротится, на смену Шольцу придёт Сара Вагенкнехт (враньё, даже они такое не говорят), Трамп или Харрис урежут помощь Украине, Макрон подавится круассаном и отдаст концы, а Британия внезапно утонет. Честное слово, люблю читать динамичные и насыщенные приятными для сознания фактами статьи блестящего публициста Ростислава Ищенко, они меня бодрят и вселяют в душу уверенность в нашей скорой и неизбежной победе. Увы, эйфория после прочтения длится недолго, поскольку прогнозы аналитика, озабоченного тем, как нам в будущем "обустроить" присоединённую Украину, почему-то не сбываются.

Мне кажется, что главным афоризмом СВО, по крайней мере, в настоящее время, стали слова нашего нового министра обороны: "Ошибаться можно, врать — нельзя". Как это ни странно, вторжение ВСУ в Курскую область принесло и положительный эффект: в наших СМИ стало намного больше трезвых оценок военно-политической ситуации, звучит конструктивная критика недостатков не только нашей армии, но и высокого руководства.

Наконец-то стали прямо высказываться мысли о необходимости новой мобилизации, перестройке промышленности на военный лад и возможном втягивании нашей страны в самую настоящую "горячую" войну с Западом. Собственно, эта война началась уже давно, с тех самых пор, когда НАТО стали обеспечивать боевые операции ВСУ, фактически нанося удары по нашим военным и мирным объектам.

Так почему же наш президент до сих пор ограничивается предупреждениями западным о недопустимости дальнейшей эскалации принявшего ужасный размах кровопролития на Украине и чуть ли не уговаривает западных руководителей одуматься и остановиться перед последней чертой? Для меня ответ очевиден, поскольку имеет историческую аналогию. Перед нападением гитлеровской Германии на СССР Сталин всеми силами старался оттянуть начало неизбежного конфликта, не поддаваясь на провокации, поскольку наша армия и промышленность не были готовы к войне.

Как известно, враг нас опередил, нанеся в 1941 году сокрушительный, но не смертельный удар. Готово ли сейчас наше общество к глобальной войне? Выстоит ли российская армия, если ей придётся сражаться с войсками НАТО? Как показал опыт СВО, в 2022 году ВСУ, подготовленные по западным стандартам, в некоторых аспектах превосходили нашу армию.

Иными словами, для того, чтобы больно ударить по рукам натовцев, у нас пока нет неотразимых аргументов. Поэтому мечты о потоплении американского авианосца, масштабной диверсии на дне Атлантики или, тем паче, ударе по Лондону сейчас являются беспочвенными фантазиями. А поскольку третья мировая война из предполагаемой возможности превратилась во вполне очевидную реальность (пока ещё не неизбежность), мы должны по максимуму воспользоваться тем временем, которое нам предоставляет Запад, который ведёт активную подготовку к глобальному конфликту.

Очевидно, что идёт игра на опережение: если мы сумеем надлежащим образом и опережающими темпами подготовиться к ядерной войне, она может и не случиться. Но для этого следует полностью поменять парадигму нашего развития и мышления. Живя в России, наивно надеяться на тихое, размеренное существование ради потребления.

Следует руководствоваться словами поэта: "И вечный бой! Покой нам только снится…"

В сущности, прямо на наших глазах наступает героическая эпоха. Она намного опаснее, рискованнее, страшнее, но и интереснее, чем "цивилизованное потребительство", породившее множество разрушительных для традиционных обществ химер, таких как глобализация или ЛГБТ*.

Я уверен, что ни украинцы, ни натовцы к нам не придут. А если и попытаются, то будут неизбежно уничтожены. Однако для того, чтобы они зареклись от такой попытки, надо продемонстрировать непреклонную силу и решимость отстаивать свои ценности. Видимо, время для убедительной демонстрации нашей военной и экономической мощи ещё не пришло. Но оно непременно наступит!

* общественное движение, запрещённое в России

Уточнения

Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.



Патриоти́зм (греч. πατριώτης — «соотечественник», πατρίς — «родина», «отечество») — политический принцип и социальное чувство, осоз­нан­ная любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё, осознанная любовь к своему народу, его традициям.



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