Будущее России. В Ярославль школьники всей страны привезли свои интересные проекты

На "ПроеКТОриИ" дети разрабатывали проекты для приоритетных направлений развития России

Кем я вижу себя в жизни "России будущего". Именно под таким тезисом в Ярославле прошёл очередной Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Более 500 юношей и девушек с российских регионов приехали сюда, чтобы представить и защитить свои проекты, которые им кажутся (да и по праву!) чрезвычайно важными и полезными.

"Обычно учителя, преподаватели, сами ребята, студенты колледжей очень ждут форума "ПроеКТОриЯ". Эти ребята принимают активное участие в отборе, потому что те, кто приезжают к нам сюда, проходит действительно очень серьёзный конкурс", — отметила Первый зампредседателя правления Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Наталия Мандрова.

Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru тоже побывал на форуме и заинтересовался проектом тобольской школьницы Лизы Павлюченко. Интересен он тем, что автор в одиночку взялась за трудный вопрос, который сегодня является одним из самых нужных. И особенно удивляет, что этим проектом руководит девочка.

"Проект "Живи ярко — выбирай ЗОЖ" я придумала не только потому, что верю в важность здоровья, но и потому, что сама активно занимаюсь спортом. Это личный опыт помогает мне глубже понимать насущные проблемы, с которыми сталкивается молодёжь. К примеру, недостаток физической активности или неправильное питание. "Живи ярко — выбирай ЗОЖ" предоставляет возможность реализовать комплексный подход к формированию здоровых привычек. Также можно эффективно совмещать проект со своим блогом, создавая контент, который будет вдохновлять молодёжь на активный образ жизни. Например, я могу делиться своими тренировками, рецептами "здоровых" блюд, а также историями успеха участников проекта, что поможет вовлечь ещё больше людей и сделать их частью нашего сообщества. Кроме того, проект можно разбавлять различными активностями, такими как мастер-классы, конкурсы и флешмобы, которые сделают его более разнообразным и увлекательным. Это позволит не только привлекать молодёжь, но и поддерживать их интерес на протяжении всего времени реализации проекта. Моя цель — создать пространство, где каждый сможет найти поддержку, мотивацию и знания для формирования здорового образа жизни", — рассказывает школьница из Тюменской области.

И пусть Лиза из Тобольска не завоевала Гран-при, но мы верим, что она сможет зажечь своим примером не только друзей и близких, но и многих ребят из своей школы.

Справка

Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Мероприятие проводится по распоряжению Президента России с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, институтов развития, ведущих отечественных вузов и талантливых школьников.

Организаторы форума: Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Ярославской области, Министерство образования Ярославской области, АНО "Большая Перемена".

Соорганизатор: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи Движение Первых.

Партнёры форума: Федеральное агентство по делам молодёжи, АНО "Национальные приоритеты".

Уточнения

Тобо́льск — город в Тюменской области, административный центр городского округа город Тобольск и Тобольского района. Расположен на севере южной части Тюменской области, в месте впадения Тобола в Иртыш. Важный промышленный узел Тюменской области, второй по численности населения город региона.



Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых» — общероссийское общественно-государственное движение, созданное 20 июля 2022 года по инициативе руководства России, для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Отделения движения открылись в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.



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В Ярославле стартовал всероссийский форум "Проектория"