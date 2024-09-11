В Москве состоялся Международный антифашистский форум-2024

В Москве состоялся 10-й Международный антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма.

Фото: Пресс-служба Общероссийской организации Офицеры России

Первые пять Форумов проводились, начиная с 1995 года Международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке Правительства Российской Федерации и были посвящены юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне, являясь актами сохранения исторической памяти.

Начиная с шестого Форума, проведенного в 2020 году и посвященного 75-летию Великой Победы, соорганизаторами Форума также стала Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ". Форум проводится в ежегодном формате в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).

В состав оргкомитета Форума входят представители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческой общественности, НКО и СМИ, религиозных конфессий и национальных диаспор, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

В адрес оргкомитета от участников Форума уже поступил ряд предложений, в том числе из зарубежных государств, которые войдут в итоговую резолюцию, в частности:

Решительно осудить попытки фальсификации и искажения в западных странах истории Великой Отечественной и Второй мировой войн и умаления роли народов Советского Союза в разгроме фашизма в 1945 году. Признать проводимую Вооруженными сила Российской Федерации специальную военную операцию прямой деятельной формой борьбы с фашизмом и неонацизмом на территории Украины, а участников СВО прямыми продолжателями дела поколения победителей, совершивших подвиг Великой Победы в 1945 году. Признать преступными и осудить акты геноцида и этнических чисток в отношении русскоязычного населения, осуществлявшихся ВСУ и спецслужбами Украины на территории Донбассе начиная с 2014 года. Признать преступным акт вторжения ВСУ на территорию Курской области Российской Федерации, добиться законного и справедливого возмездия в отношении военнослужащих ВСУ, допустивших военные преступления на территории Курской области Российской Федерации, в том числе в отношении мирного населения. Признать преступными, осудить и добиваться справедливого наказания в отношении военнослужащих ВСУ, допускающих бесчеловечное отношение в отношении российских военнопленных, в том числе пытки и казни. Признать преступными и обеспечить неотвратимую ответственность за любое нарушение требований Нюрнбергского трибунала о бессрочности ответственности за фашистские и нацистские преступления, за героизацию фашистских преступников в любой точке планеты. Осудить однобокое, ангажированное и, фактически, пропагандистское освещение западными СМИ хода вооруженного конфликта на территории Украины, а также российских регионов, включая Курскую область. Прекратить шовинистическую и дискриминационную внешнюю политику США и стран Запада в отношении стран глобального Юга, в том числе Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Решительно осудить рост в странах Запада радикальных русофобских настроений, а также волюнтаристские попытки западных политиков отменить все, что связано с Россией и русским народом: культуру, спорт, историю, религию и т. д. Безоговорочно осудить и признать преступной военно-политическую поддержку странами коллективного Запада неонацистского русофобского киевского режима. Разжигая и поддерживая пожары новых военных конфликтов на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке США, блок НАТО и страны Запада бездумно ведут мир и человечество к пропасти последней войны. Признать преступным неконтролируемый рост в странах Запада давления на свободу слова и волеизъявления, а также повсеместное нарушение прав и свобод человека. Все эти проявления, как известно, являются предвестниками перехода к прямой фашистской диктатуре со всеми вытекающими негативными последствиями. Обеспечить неотвратимость наказания без срока давности для лиц и организаций, участвовавших в осквернении и уничтожении памятников, мемориалов, захоронений павшим воинов и ветеранам Великой Отечественной войны в любой точке планеты.

Николай МАХУТОВ, председатель оргкомитета Форума, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН:

"Первый Международный антифашистский форум состоялся в 1995 году — в год 50-летия Великой Победы. Мы тогда верили и надеялись, что достигнутая Победа позволит окончательно перекрыть дорогу фашизму. На первом Форуме присутствовали представители более 50 государств, в том числе из стран Европы и США, и они занимали такую же позицию. Отмечу, что тогда была жива память о Великой Отечественной войне, были живы миллионы ветеранов, бывших узников концлагерей, блокадников Ленинграда. Руководители Германии приносили глубокие извинения в адрес жертв фашизма. И тогда это все казалось устойчивым. Но оказалось, что история не учит, история наказывает за невыученные уроки. После бесчеловечных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки США планировали нанести ядерные удары по 100 городам Советского Союза, лишить нашу страну политической и индустриальной мощи и таким образом продолжить войну. И уже тогда стало понятно, что фашизм оставил свои корни, которые нам сегодня приходится уничтожать".

Антон ЦВЕТКОВ, сопредседатель оргкомитета Форума, председатель Общественного совета Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ":

"Международный антифашистский форум проводится уже более 30 лет. На его площадке выступают депутаты Государственной Думы, представители силовых структур, общественных организаций, Общественной палаты РФ, Совета по правам человека при президенте РФ и другие уважаемые граждане. Сегодня хотелось бы отдельно поблагодарить участников специальной военной операции, представителей новых регионов, которые были освобождены нашими доблестными защитниками в ходе СВО, а также наших друзей из Китая и Сирии, тоже принявших участие в Форуме. Но самыми почетными гостями Форума стали бывшие малолетние узники фашизма, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, дети войны — те, кто в детстве прошел концлагеря и испытал тяготы Великой Отечественной войны, они являются подлинными свидетелями фашистских преступлений, и поэтому голос каждого из них сегодня особенно важен".

Сергей ЛИПОВОЙ, сопредседатель оргкомитета Форума, председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, генерал-майор:

"Повестка Международного антифашистского форума сегодня имеет особый смысл: в Европе вновь фашизм поднял голову. И центром рассадника фашизма стала некогда братская нам Украина. Архитектором возрождения фашистских идей, уже не стесняясь, выступают США, которые за 80 лет перекрасили фашизм и сейчас называют его "современной демократией". Сегодня США и Европа "защищают" эту демократию на Украине, посылают туда наемников, инструкторов, вооружение.

Цель нашего Форума — сказать, что фашизм не пройдет. Мы должны сплотиться, консолидировать всю мировую общественность для того, чтобы единым фронтом выступить и остановить фашизм. Мы не дали переписать историю, мы знаем правду о Великой Отечественной войне, а в правде — сила! Мы уверены, что фашизм будет остановлен, победа будет за нами!".

Ирина ЯРОВАЯ, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

"Хочу выразить глубочайшую благодарность всем узникам фашизма, которые, неся память о войне, являют пример служения и верности. И, конечно, выражаю слова огромной благодарности нашим современным защитникам Отечества, которые сегодня на линии горячего антифашистского фронта защищают интересы нашей страны и всего мира. СВО — это именно линии антифашистского фронта.

К сожалению, мир сегодня проходит эпоху ренессанса фашизма. Никто и никогда ранее не мог предположить, что это наступит. Но, вместе с тем, если проанализировать исторические факты, то увидим античеловеческую преступную логику по учению Евгеника, направленном на уничтожение ненужных людей, которая по-прежнему реализуется в мире. Учение было разработано в США до войны и действовало в этой стране до 1974 года. Гитлер взял на вооружение эту антинаучную идеологию и превратил ее в чудовищную мировую агрессию, угрожавшую человечеству, — в концлагеря, уничтожение стариков, женщин и детей, целых народов и государств. Мы помним разработки японских агрессоров, которые проводили чудовищные испытания на советских и китайских женщинах и детях. Эти преступления помнит человечество. Но США продолжили эти античеловеческие разработки, в том числе и на Украине.

Суть фашизма — это алчность, ненависть, жестокость и желание обогащения за счет других народов и стран. И то, что мы сегодня видим на Украине военных наемников и инструкторов НАТО, обученных только убивать, есть подтверждение тому, что долгосрочная стратегия фашизма приобретает новые формы".

Ярослав НИЛОВ, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов:

"В ходе Международного антифашистского форума поднимаются крайне важные, крайне чувствительные темы. Здесь сегодня присутствуют представители разных фракций в Госдуме, общественных и ветеранских организаций, религиозных конфессий, дипломаты разных стран. И, конечно же, живые свидетели зверств фашизма, которые могут рассказать такое, что не прочитаешь в книгах и не увидишь в кино. Неизгладимое впечатление на меня произвела экспозиция в музее истории Великой Отечественной войны в Смоленске, особенно представленные там женские перчатки, сделанные нацистами из человеческой кожи! Когда ты видишь такие вещи или разговариваешь с живым свидетелем той войны, то понимаешь, насколько фашизм — это страшно и мерзко.

Нам, как законодателям, предстоит серьезная работа по формированию законодательной базы для того, чтобы защитить память о войне и историческую правду, чтобы у наших правоохранителей были инструменты, и мы могли дать отпор любым вызовам".

Сергей МИРОНОВ, председатель Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — за правду", руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:

"Мы видим, что действительно нужно признать геноцидом все, что происходило в годы Великой Отечественной Войны против многонационального народа Советского Союза. Мы видим, что регулярно прокуратура принимает такие решения. Давайте скажем правду, секретарь ЦК КПСС Хрущев дважды предал свою страну и свой народ. Первый, когда, нарушив Конституцию СССР, передал Крым Украине, а второй — когда легализировал бандеровцев.

То, что происходит сегодня в рамках СВО — это защита не только Русского мира, это защита цивилизации. Мы понимаем, насколько прав был наш президент, когда 24 февраля 2022 года принял это непростое решение. Мы же видим, какие посевы взошли на братской Украине, видим, как они на курской земле специально переоделись в эсэсовцев, специально картавили, подлецы! Но очень скоро задачи, которые ставит президент, будут выполнены!".

Григорий ГУРОВ, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых":

"Мы никогда не думали, что фашизм может вернуться. Казалось, есть "прививка", мы все знаем о фашизме от своих дедов и прадедов, из учебников истории. Но, когда мы видим идеологическое обострение на Украине, то с ужасом наблюдаем, как десятилетия информационной войны сказались на молодом поколении, которое имеет совершенно другое, перевернутое представление об истории и войне.

Сегодня мы работаем для того, чтобы помочь нашим молодым людям восстановить историческую память. Наша цель — объединить разрозненные детские и молодежные организации в несколько логик-программ. Важно формировать у подрастающего поколения коллективное сознание о готовности защищать Родину, чтобы каждый ребенок мог найти себя в жизни. Например, хочешь стать врачом — приходи на курсы первой медицинской помощи, хочешь работать в медиасфере — учись бороться с фейками, инженером — реализуй себя в робототехнике и т. п. Но все эти программы должны быть направлены на развитие нашего государства и обеспечение его безопасности в будущем".

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В адрес 10-го Международного антифашистского форума поступили многочисленные приветственные адреса и благодарственные письма от руководства органов государственной власти. Вот лишь некоторые цитаты.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел Российской Федерации:

"В этом году мы вспоминаем знаковый период славной военной истории нашей страны — 80 лет назад советские войска приступили к освобождению Европы от нацизма, приближая Великую Победу.

Сегодня России вновь приходится с оружием в руках бороться против возрождения человеконенавистнической идеологии — проводить специальную военную операцию по защите своего народа от украинских неонацистов.

Наша задача — совместными усилиями противостоять пропаганде русофобии, подъему радикальных националистических сил, осквернению и уничтожению памятников воинам Красной армии, попыткам исказить роль советского солдата-освободителя.

Уверен, что Форум, проходящий под девизом "Помним о прошлом — думаем о будущем", внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, противодействие ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости".

Сергей НАРЫШКИН, директор Службы внешней разведки Российской Федерации:

"Юбилейный Форум, стартующий под девизом "Помним о прошлом — думаем о будущем", призван объединить силы международного сообщества в борьбе за мир, справедливость и равенство, против нарастающего нацизма, его героизации и фальсификации истории. К сожалению, несмотря на извлеченные уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн, напряженность в мире возрастает, антигуманная идеология национального, расового превосходства вновь находит последователей в странах коллективного Запада.

Наш долг противодействовать этому явлению, анализировать, исследовать и внимательно изучать исторические факты и свидетельства о военных преступлениях, отстаивать правду о Великой Победе над фашизмом и героическом подвиге нашего народа. Поэтому сегодня как никогда актуальны цели и задачи Международного антифашистского форума — предупредить мир о реальной угрозе вновь заявившего о себе фашизма, сказать твердое "нет" проявлениям геноцида, напомнить о ценности мира и согласия между народами. Сегодня фашизм близко подобрался к границам России. Путь к Победе непрост, но враг будет разбит и Победа будет за нами!".

Александр БАСТРЫКИН, председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации:

"Спустя 79 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. На смену коричневой чуме в 21 веке пришел коллективный Запад, олицетворяющий "золотой миллиард" и ненавидящий все остальное население земного шара, как нацисты ненавидели "недочеловеков".

Настало время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны, вновь поднявших знамена с крестами и свастикой. На наших глазах разрушается мировая глобальная система безопасности, тиражируются цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, попираются международное право и общечеловеческие ценности, переписывается история Второй мировой войны.

Нынешним киевским руководством после государственного переворота в 2014 году установлен жесткий, профашистский режим, развязавший в стране гражданскую войну и готовый воевать до последнего украинца, уничтожить все население страны, в угоду проводимой странами НАТО агрессивной политики и интересующейся только получением сверхприбыли.

Наш народ, потерявший более 27 миллионов человек во второй мировой воине, ставшей самой ужасной и кровопролитной в истории человечества, хорошо знает, что такое война, поэтому мы выступаем за мир, равноправие и диалог народов. Победить сможем только теснее сплотившись, консолидировав все силы для борьбы с общим врагом человечества. Мы вместе решительно скажем: "Нет фашизму и неоколониализму! Фашизм не пройдет!".

Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества):

"Мы видим возрождение фашизма в мире. В парламенте Канады выступают ветераны СС, в Германии и Латвии набирают популярность радикальные течения, а на Украине у власти находятся последователи Степана Бандеры, который провозглашен национальным героем. Все мы прекрасно знаем, к каким последствиям приводит преступная халатность и нежелание извлечь урок из истории. Фашизм — зло, его возрождение недопустимо. Этому нас учит исторический опыт и память.

В этот момент особенно важно отстаивать наши принципы. Мы по-прежнему называем вещи своими именами. Память о Великой Отечественной войне и испытаниях, пройденных советским народом в те роковые годы, навсегда оставила свой отпечаток в жизни каждой российской, советской семьи. Несомненно, Россия уверенно продолжит отстаивать историческую правду о вкладе нашей страны и союзников в разгром фашизма и будет противодействовать нацизму.

Россотрудничество и Русские дома по всем миру активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, планируем реализовать проекты, направленные на сохранение нашей общей истории. Эта дата, в преддверии которой нам особенно необходима консолидация, невероятно важна для нашей страны".

Сергей СОБЯНИН, мэр города Москвы:

"Ежегодный Форум инициировали бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Люди, испытавшие на себе бесчеловечные идеи нацизма, перенесшие ужасы фабрик смерти, выстоявшие и победившие. Их голос мужества и правды — это обвинения фашизма в чудовищных преступлениях, которым нет срока давности. И к этому голосу присоединяются все люди доброй воли, отмечающие Великую Победу как самый дорогой праздник и осознающие, чем грозит миру идеология национальной исключительности.

Антифашистский форум — важное событие общественной жизни Москвы. Крупная площадка для обсуждения актуальных проблем, выработки совместных решений и действий по борьбе с фашизмом в разных его проявлениях. Мы уверены: только хорошо выученные уроки истории могут избавить от повторения прошлых ошибок, за которые человечество заплатило огромную цену. И только объединение усилий поможет достойно противостоять угрозам нацизма в XXI веке".

Денис ПУШИЛИН, глава Донецкой Народной Республики:

"В этом году ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков специалисты Управления ФСБ России по ДНР рассекретили и передали в Донецкий военно-исторический музей Великой Отечественной войны документы о преступлениях захватчиков на Донецкой земле: Акт судебно-медицинской экспертизы по делу о расследовании немецких зверств и Акт специальной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских оккупантов на шахте 4/4-бис города Сталино (ныне — Донецк). Свидетельские показания и заключения специалистов, легшие в основу этих документов, ужасают и не укладываются в сознании: истязательство фашисты поставили, что называется, на конвейер.

Преступные власти Киева в 2014 году поразили в правах, гарантированных украинской конституцией и международными документами, жителей целого региона — Донбасса, а теперь это делают уже и по отношению к тем, кого сами продолжают называть украинцами.

Чтобы дегуманизировать русских, внедряются мифы о Русском мире. Запад делает это опять же руками последователей киевского режима. Мы давно знаем ответ, почему подобное могло произойти в современном мире. Потому что западные кураторы Украины не могут успокоиться, пока процветает сильная Россия.

Уважаемые друзья, этот форум — возможность для нас объединить усилия и разработать новые пути противодействия фашистской идеологии. Россия сплачивает людей в стремлении к справедливости, свободе и сохранению человеческого достоинства; в стремлении строить мир, основанный на уважении к правам человека. Ваше присутствие здесь говорит о том, что вы неравнодушны к судьбе страны и готовы противостоять фашизму, экстремизму и ненависти в любых их проявлениях".

Алексей ВОРОБЬЕВ, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник:

"Фашизм, как одно из самых человеконенавистнических явлений в современном мире вновь пытается возродиться. Сегодня его характерной чертой является ярая ненависть к России и ее многонациональному народу.

К большому сожалению, коричневая чума 20 века, которая была остановлена советским солдатом, оставила свои ростки, и они вновь проросли в нынешнем столетии. Мы наблюдаем проявление фашизма за океаном и в Европе. Фальсифицируя историческую правду о Второй мировой войне, пытаясь безрезультатно отменить все русское, уничтожая монументы и памятники воинам-освободителям, коллективный Запад уже начал свой крестовый поход под знаком фашистской свастики.

Мир вновь столкнулся с последствиями невыученных западными элитами уроков прошлого. В нынешних условиях как никогда необходима консолидация всех здравомыслящих сил для противодействия этой глобальной угрозе. Уверен, заметный вклад в эту работу внесет и наш форум.

Полагаю, что в преддверии юбилейного года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. результатом работы Международного антифашистского форума станет выработка общего понимания итогов Второй мировой воины с целью сохранения исторической памяти и правды о Великой Победе над фашизмом. Выражаю искреннюю признательность за организацию и проведение столь важного мероприятия".

Ольга БАТАЛИНА, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации:

"В эти дни весь прогрессивный мир отдает дань памяти жертвам Второй мировой войны. Мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, жертв фашизма — бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, других граждан, пострадавших от ужасов фашизма.

Вторая мировая война стала величайшей трагедией в человеческой истории. Она унесла десятки миллионов жизней и незаживающей раной отразилась на судьбах многих поколений. Спустя 79 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне вновь приходится сталкиваться с проявлением фашизма.

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, недопущение фальсификации истории и итогов Второй мировой войны, предупреждение мира о реальной угрозе фашизма, снова заявившего о себе, одна из главных целей Международного антифашистского форума. Очень точным является девиз Форума "Помним о прошлом — думаем о будущем".

Убеждена, что проведение Форума станет значимым событием в деле сохранения памяти о героических и трагических страницах войны, послужит новым импульсом в воспитании молодого поколения, формировании патриотизма и ответственности за будущий мир".