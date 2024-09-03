Опыт пандемии пригодился в условиях КТО — профсоюзный деятель Ирина Корякина

В Курской области учебный год начался в условиях КТО

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Начало учебного года в Курской области проходит в условиях контртеррористической операции. Как область подготовилась к началу учебного года, какая помощь оказывается детям, их родителям, учителям, Pravda.Ru рассказала председатель Курской областной организации Общероссийского профсоюза образования, заместитель председателя Комиссии по развитию образования, культуры, молодёжной политики и просветительской деятельности Общественной палаты Курской области Ирина Корякина.

Где и как будут учиться дети в Курской области

— Учебный год в Курской области начинается в сложных условиях: много эвакуированных, в том числе детей. Пожалуйста, расскажите, готовы ли вы перейти к смешанной форме обучения — очной и заочной.

— Да, действительно в Курской области у нас учебный год начался в режиме контртеррористической операции, в которой живёт сейчас вся наша область. Работает оперативный штаб, именно он определяет форму проведения занятий и даёт рекомендации муниципальным образованиям.

Сегодня у нас эвакуированы не только приграничные, но и прилегающие к ним районы, территории других регионов Российской Федерации. Люди находятся в пунктах временного размещения, кто-то снимает жильё.

И дети, и педагоги разбросаны по Курской области, оказываются в других регионах. Именно поэтому определён в первую очередь дистанционный режим работы учебных учреждений.

Обучение онлайн будет проходить в 114 эвакуированных общеобразовательных учреждениях. Кроме того, дистанционный режим будет в городе Курске и городе Курчатове, там, где находится Курская атомная станция. Вы понимаете, почему выбран этот режим.

Главное — это жизнь, здоровье и безопасность людей. В условиях, когда объявляется воздушная тревога, должна быть обеспечена безопасность детей и взрослых.

Что касается педагогов — они все на местах, там, где оказались на данный момент. Сегодня все эвакуированные школы закреплены за школами города Курска. Там находятся руководители этих учреждений, их заместители, которые обеспечивают координацию всей деятельности. Кроме того, в Курском институте развития образования создан ситуационный центр, где работают органы управления образования эвакуированных городов и районов.

Власти и органы управления образования проделали громадную работу, чтобы определить и выяснить, где находятся все педагоги. 95% педагогов находятся на местах и приступили к работе непосредственно с детьми.

Для детей и для их родителей есть возможность выбора: учиться в дистанционном режиме в той школе, в которой они учились, или в той образовательной организации, которая находится на территории их места нахождения, места пребывания, не обязательно в Курской области. Право родителей и детей — выбрать образовательную организацию для начала обучения. И родители этот выбор сделали.

Очень серьёзную работу провели органы управления, руководители образовательных организаций. Каждый человек на учёте, как педагог, так и ребенок.

Интернет и техническое оснащение обучения

— Насколько регион вообще обеспечен техникой для дистанционного обучения? Как работает интернет?

— Если мы говорим сегодня об относительно безопасных местах нахождения людей, то здесь интернет работает нормально. Что касается технических средств — конечно, с этим большая проблема. Ситуационный центр проводил опрос, собраны заявки тех, у кого нет соответствующих гаджетов. Заявки подали более 1000 человек, 1192, если говорить точно. Учащиеся этими средствами обеспечиваются: для этого используются резервы и министерства просвещения, и спонсорские резервы.

— Такая помощь оказывается? Вам поступает техника?

— Совершенно верно: планшеты, ноутбуки. Не всё так просто, конечно, волшебной палочки ни у кого нет. Тем не менее всё собрано, выдано или выдаётся. Все выходные работал Институт развития, где выдавалась техника, учебники на флеш-накопителях. Электронными учебниками обеспечены и дети, и педагоги. 23 августа в Курск приезжал министр просвещения Российской Федерации.

Ребёнок без документов: что делать

— Ирина Васильевна, вы сказали, что эвакуированные школьники могут пойти обучаться в школы, находящиеся в пунктах временного размещения. А если ребёнок остался без документов, как этот вопрос решается?

— Поправлю вас.

В пунктах временного размещения создаются не школы, а места для детей, попавших туда из разных классов, из разных школ. И они имеют возможность дистанционно включиться в процесс обучения именно в той образовательной организации, которую выбрали для обучения.

К сожалению, действительно некоторые люди выехали без документов. Все эти вопросы решаются персонально, точечно. Но отказа никому нет.

— Если у них возникнут проблемы, они знают, куда обратиться за помощью, за советом?

— Да. Обращаться в первую очередь нужно в ситуационный центр. На сайте Курского института развития образования есть ссылка на него. Туда можно позвонить или прийти. Адрес: город Курск, Садовая 31. Или на сайте сделать соответствующую заявку, если есть какие-то вопросы.

Этот центр создан как для детей и их родителей, так и для педагогов, там можно найти информацию и об организации, и о содержании работы. Педагогам уже предложен вариант работы на платформе "Моя школа". Во время пандемии мы получили определённый опыт онлайн-учёбы и позже периодически пользовались этими наработками.

Кроме того, в августе Институтом развития образования проводились соответствующие мероприятия, конференции для того, чтобы подготовить содержание работы и помочь учителям, которые сегодня находятся в ещё в более сложных условиях, чем дети и родители. Потому что им надо думать и о хлебе насущном для своей семьи, и в то же время обеспечить качественное образование в таких тяжёлых условиях. Поэтому очень важно помочь учителям и методическими материалами, и рекомендациями, и разработками, потому что много наработок остались, к сожалению, у них дома.

Психологическая помощь пострадавшим

— Дети испытали огромный стресс, хватает школьных психологов? Приезжают ли к вам специалисты из других регионов, чтобы оказать помощь таким детям?

— У нас с самого начала, с первых чисел августа, работают свои психологи. Приезжают и из других территорий. Более того, у нас даже из лагерей "Артек" и "Орлёнок" приезжают опытные педагоги, которые работали в разных условиях. У нас в наших университетах есть прекрасные психологи. С самого начала мы активно используем этот резерв. Также есть соответствующие медико-психологические центры.

Ресурсы сегодня в Курской области есть — они активно используются, для того чтобы помочь детям, родителям, старикам, потому что все нуждаются в помощи.

Очень многое зависит от того, насколько комфортно ребёнку будет начинать учебный год и, соответственно, воспринимать программу, которую он должен осваивать.

— Ирина Васильевна, я знаю, что вам оказывается помощь со всей России, много неравнодушных людей откликнулись...

— Я хочу поблагодарить буквально каждый регион нашей страны и наших коллег за рубежом. Некоторые откликаются из-за рубежа, понимая, какая беда пришла и в Курскую область, да и в нашу страну. Поэтому всем большое спасибо за моральную и материальную поддержку. Спасибо большое Общероссийскому профсоюзу образования, его организациям во всех регионах, которые консолидируют средства для помощи нашим педагогам, работающим сегодня в непростых условиях. Конечно, помощь ещё очень понадобится, когда мы будем возвращаться на свои территории и восстанавливать наши школы, наши дома. Мы очень хотим, чтобы районы, которые, к сожалению, эвакуированы сегодня, ожили. Наши люди — очень мужественные, очень сильные. Мы, безусловно, преодолеем эти проблемы с помощью наших коллег, наших жителей, с помощью россиян.

Уточнения



Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.

Курская АЭС является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом».

На станции трудятся более 5 тысяч человек.

В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт·ч.



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Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в городе Курчатов Курской области. До областного центра — города Курск — 40 км.