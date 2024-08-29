Новые уроки и новые правила: что изменится в школах с 1 сентября. Разбор учителя Луховицкого

Учитель Луховицкий: "Нет денег — дайте учителям возможность спокойно работать"

10:05 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

"У страха глаза велики" — многие родители и учителя обеспокоены новыми школьными правилами, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. О том, какие новшества ждут школу, Pravda.Ru рассказал член совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", Всеволод Луховицкий.

Новые запреты для школьников

— Всеволод Владимирович, скажите, что с 1 сентября будет запрещено делать школьникам?

— Скажем прямо, все заявления, что школьникам будет что-то запрещено делать, не являются запрещениями в прямом смысле. И министр образования, и господа из Рособрнадзора уже много раз говорили о запрете мобильных телефонов на уроках.

Новшество состоит в том, что теперь учителя не имеют права просить детей использовать мобильные телефоны в учебных целях на уроках. Например, мне как учителю требуется, чтобы дети зашли на определённый сайт и нашли на нём на уроке какую-то информацию. По новым правилам, я имею право попросить об этом детей, только если у них есть планшеты или ноутбуки. Вот и всё.

Это же касается и остальных разговоров о том, что ученики чего-то не будут иметь права делать. Пока это только заявления, которые не подтверждены никакими нормативными документами.

— А во время сдачи экзаменов, ОГЭ или контрольных работ можно будет пользоваться калькуляторами?

— Калькуляторами, вероятно, можно. Насколько я знаю, ими пользовались даже на ЕГЭ по математике.

Новые предметы в школах

— Какие новые предметы вводятся в школьную программу и почему принято такое решение?

— Вот здесь самый сложный вопрос. Учителя больше всего напуганы и раздражены тем, что летом вдруг было сделано несколько заявлений о том, что в программе появляются новые предметы.

Речь идёт о таких предметах, как, например, "Семьеведение", "Труд", который должен, по словам нашего руководства, заменить нынешний предмет "Технология".

Учителя крайне недовольны этими переменами прежде всего потому, что нарушено правило создания новой программы учебника, новых материалов. Как надо было сделать?

Сначала принимается решение о том, что какой-то предмет может быть введён. Потом группа авторов разрабатывает программу, учебники, материалы. Потом проходят два-четыре года, в течение которых проходит апробация нового предмета в ряде школ, давших на это специальное согласие. Одновременно готовится материально-техническая база. И только после этого, если эксперимент удачен, начинается внедрение.

Мы сейчас с коллегами запустили обращение, открытое письмо (же больше двух тысяч учителей его подписали), в котором они выражают возмущение тем, что без их мнения, без их ведома министерство вводит какие-то новые предметы.

Учителя технологии говорят о том, что они не понимают, как в их школах, в которых нет ни станков, ни другого материального обеспечения для ведения предмета "Труд", можно вести этот предмет.

Кто будет вести предмет "Семьеведение", вообще не понятно. Для того чтобы вести какой-то предмет, учитель обычно учится в институте четыре-пять лет. Оказывается, сейчас его будет преподавать неизвестно кто.

И эти новшества происходят на фоне того, что в конце прошлого года, весной, было заявлено, что такой важный предмет, как "Обществознание", будет резко сокращён в основной школе. То есть мы, с одной стороны, сокращаем социальные науки, с другой стороны, вводим предметы, относящиеся к социальной, прикладной сфере, причём без всякой подготовки.

Сейчас идут разговоры о том, что надо, дескать, ввести предмет "Право". А как это — право? Это ведь часть обществознания. То есть мы одной рукой убрали обществознание, а другой рукой мы добавляем право. Говорят о самых разных модулях в физкультуре: собираются вводить в физкультуру гольф, скалолазание, это очень травмоопасное занятие.

Я надеюсь, что преподаватели физкультуры будут исходить не из абстрактных требований, а из того, что есть у них, из своих реальных возможностей. Я надеюсь, что в большинстве школ эти новые предметы будут вводиться умными директорами, как говорится, "на тормозах", потому что иначе это будет совершенно непонятно что.

Техническое оснащение школ

— Насколько, на ваш взгляд, сегодня школьные классы укомплектованы современным оборудованием?

— Сегодня классы, во всяком случае в городах, резко переполнены школьниками. В Москве, в Подмосковье есть классы, в которых сидят по 45 детей. Мы возвращаемся к позднесоветским временам: когда я начинал работать, у меня в 1979 году сидело 43 человека. Ничего хорошего в этом нет.

Разумеется, оборудовать 40 компьютерами каждый школьный класс технически невозможно, не говоря уже о том, что существуют ещё сельские школы, школы в маленьких городах, которые нуждаются в очень серьёзном ремонте. Это одна из самых больших проблем.

Треугольник: ученик — родитель — учитель

— Нас ждёт ещё одно нововведение: будут определены новые правила поведения учителей с учениками. В чём суть этого новшества? Почему вообще решили пойти на это?

— Суть этого нововведения очень трудно объяснить, поскольку оно нигде не прописано точно, пока это только слова. А вот зачем это введено — на мой взгляд, совершенно понятно. Есть масса проблем, которые чрезвычайно усложняют работу учителя. Учителя массово уходят из школы. По разным исследованиям, в школе сейчас не хватает 250 тысяч работников. А при этом делать какие-то шаги, которые реально улучшат положение учителей, не хотят. Я понимаю, что сейчас сложно повышать зарплату учителям, все говорят: "Денег нет, деньги идут на другие цели". Хорошо.

Нет денег — дайте учителям возможность нормально, спокойно работать: сократите количество детей в классах, уберите бесконечные проверки. Вместо этого наше педагогическое руководство делает вид, что заботится об учителях, что главная проблема учителей — это дети и родители.

На самом деле-то не так. И дети, и родители, и учителя зависят от школьной администрации и от своих учредителей, то есть региональной или муниципальной администрации. Вот поэтому и ничего особенно нового ждать от этих новых правил не следует, на мой взгляд.

— Одна из проблем, по которой учителя уходят из школ, заключается в том, что им даже иногда запрещено делать замечания школьникам и они не знают, как навести порядок в классе. Возникает парадокс: с одной стороны, надо соблюдать дисциплину, а никаких инструментов фактически у учителя не остаётся. И тут закон работает уже против учителя. Я правильно понимаю?

— У учителя есть вполне понятный инструментарий, если в школе, прежде всего директором, правильно налажена работа.

Есть такой документ, как устав школы, и если директор хочет следить за тем, чтобы устав соблюдался, в нём следует прописать дисциплинарные меры в отношении нарушителя дисциплины.

В законе "Об образовании" сказано, что в школе должна быть конфликтная комиссия, которая как раз и разбирает отношения между родителями, учителями и учениками. Но для директора очень часто гораздо выгоднее не использовать эти правовые механизмы, а вместо этого рассматривать каждую жалобу родителя для того, чтобы держать в повиновении учителей.

С другой стороны, родители и дети, не чувствуя себя защищёнными, думают, что единственный способ защититься — это написать жалобу или выложить в соцсети видео. Это не от того, что родители или дети плохие, а от того, что они думают, что правовыми методами они не могут быть защищены.

Школьная форма

— Школьная форма будет унифицирована, то есть в свободной одежде теперь нельзя будет приходить на уроки?

— Не совсем так. Как и было раньше, существуют требования СанПиН к школьной одежде: она должна быть удобная, не жаркая, не мнущаяся, не отвлекающая от учебного процесса и т. д. Какой именно она будет внешне, каким будет покрой платья, пиджака — это по-прежнему решает школа.

При наличии множества производителей школьной формы невозможно одним приказом министра ввести единую для всех школьную форму.

— То есть у каждой школы будет своя форма, но в джинсах или в шортах нельзя будет ходить?

— А это зависит от того, какое решение примет школа.

Если школа решит, что девочкам лучше ходить не в юбках, а в брючном костюме, то учащиеся будут ходить так. Если школа примет решение, что, например, в апреле-мае, начале июня и в сентябре дети ходят в шортах из-за жары, значит, будут ходить в шортах.

Это зависит исключительно от решения школы, а в школе есть управляющий совет, в который входят родители, учителя и даже дети, обычно старшеклассники. Они могут влиять на выбор школы.

Об ОГЭ и ЕГЭ

— ОГЭ и ЕГЭ остаются или появилась возможность выбрать экзамены как форму проверки знаний?

— К сожалению, пока никто не знает, как может выглядеть государственный экзамен не в форме ОГЭ/ЕГЭ, никаких конкретных вариантов нет, и ничего нового нас в будущем году в этом отношении не ждёт.

Уточнения

Уче́бные предме́ты — учебные курсы, которые изучаются в образовательных учреждениях Российской Федерации. Название также применяется для обозначения учебных дисциплин в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. По итогам каждой четверти (со 2 по 9 классы), триместра (в некоторых школах), полугодия (10-11 классы) и каждого учебного года ученикам выставляются оценки. Учащимся 1-х классов не выставляют оценки. После окончания школьного курса обучения по учебным предметам сдаются выпускные экзамены и, если ученик желает продолжать обучение, вступительные экзамены в вузы (не всегда). В 9-м и 11-м классах в обязательном порядке сдаются экзамены по русскому языку и математике в формах ОГЭ (для 9-х классов) и ЕГЭ (для 11-х классов). Помимо основных предметов ученик может сдавать любое количество дополнительных; обычно это рекомендовано для поступления в профильный класс после 9-го класса и необходимо для поступления в вуз после 11-го класса. Ежегодно пишутся ВПР.

Школьная форма — повседневная униформа для учеников во время их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы. == О необходимости школьной формы == Существуют различные точки зрения на то, нужна ли вообще стандартная форма школьникам. Основные мнения и подкрепляющие их доводы сводятся к следующему. === Аргументы «за» === Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, приводит к сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия общих целей. === Аргументы «против» === Форма — элемент уравнительного воспитания и обучения. В конвенции о правах ребёнка сказано, что каждый ребёнок имеет право выражать свою индивидуальность так, как это ему угодно. Школьная форма ограничивает свободу самовыражения, является средством деиндивидуализации учеников школы. Форма может быть не очень удобной в ношении.