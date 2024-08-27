Незрячие люди создают серьёзную конкуренцию на рынке труда — президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин

Президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин: незрячие люди слушают небо

Всероссийское общество слепых (ВОС) существует очень давно. Летом 2025 года оно отметит своё столетие. Как ВОС помогает людям, потерявшим зрение, Pravda.Ru рассказал президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

О Всероссийском обществе слепых

— Расскажите, пожалуйста, о себе и об обществе, которое вы возглавляете.

— В детстве у меня случилась болезнь, потом начало падать зрение. Приходилось приспосабливаться к чтению книг: как падает свет, какой шрифт, какие краски. В 2001 году зрение ушло совсем, но тогда я уже работал в системе Всероссийского общества слепых. Слабовидящие принимают участие в нашей жизни и работе, они всегда очень активно стремились к тому, чтобы работать, получить образование.

На рубеже XVIII и XIX веков появился знаменитый французский педагог Валентин Гаюи, который первым начал обучать незрячих. Результатом его деятельности стал рельефно-точечный шрифт Луи Брайля, его ученика.

Этот шрифт используется незрячими всех стран до сих пор, потому что ничего лучше пока не придумано.

В октябре мы соберёмся на социально-реабилитационном форуме, в котором примет участие много организаций. Я думаю, что будет много людей различного уровня власти: федеральных органов, органов местного самоуправления, которые придут поздравить нашу организацию и родственные организации — Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, которые всегда принимают участие в подобных мероприятиях вместе с нами.

Всероссийское общество слепых начало создаваться в 20-е годы. 8 июля 1925 года оно получило Акт Совета комиссаров России о регистрации, начались движения в регионах, во главе стояла санкт-петербургская, а потом ленинградская организация. В этом году мы отмечаем своё столетие.

Новые способности незрячих людей

— Когда человек лишается зрения, у него действительно обостряются другие органы чувств?

— Да, это правда. 3 сентября, в преддверии и в память о блокаде Ленинграда, мы открываем памятник, созданный слепоглухим скульптором.

Это уникальный памятник. Всё началось с исследований музея санкт-петербургской организации, где были найдены удостоверения и свидетельства о том, что незрячие участвовали в работе ПВО как штатные армейские единицы.

Была специальная платформа, раструбы, и незрячие люди слушали небо, различая на очень большом расстоянии, до 20 километров, шумы авиационных моторов, и передавали информацию ПВО, зенитчикам.

Тогда никто не знал, что эта информация шла от незрячих людей. Есть документальный фильм "Они слышали смерть", рассказывающий об этих людях, об их судьбах.

И мы решили создать и установить памятник этим людям, которые, несмотря на свою инвалидность, старались помочь родному городу, Ленинграду. Этот памятник — единственный в мире.

Рынок труда для незрячих людей

— Насколько сегодня востребованы на рынке труда незрячие люди? В каких областях они работают?

— Когда отказывает зрение, как правило, обостряются тактильные навыки. В Кисловодске уже много лет работает специальное училище (сейчас это колледж), где обучают незрячих массажистов. Обучение сейчас идёт в целом ряде регионов России. Эти люди умеют работать очень качественно и создают серьёзную конкуренцию на рынке труда. Это, наверное, одна из самых конкурентных специальностей.

Также есть незрячие преподаватели, как правило, истории. Сейчас в различных специализированных школах наши инвалиды по зрению преподают детям.

Также это музыканты, преподаватели музыки. Среди незрячих много исполнителей.

У нас есть 156 предприятий Всероссийского общества слепых, которые мы сохранили. В них нет частного капитала, учредитель — Всероссийское общество слепых. За то, что мы трудоустроили практически всех потерявших зрение, к своему 50-летию Всероссийское общество слепых было награждено Орденом Трудового Красного Знамени. Это, наверное, единственная НКО и в России, и в мире, которая имеет государственную награду.

Способы реабилитации незрячих людей

— Как вам удалось выжить в лихие 90-е, после развала Советского Союза? И какие задачи стоят перед Всероссийским обществом слепых сегодня?

— В 90-х началась пропаганда, что все мы будем миллионерами, и имуществом хотелось распорядиться. А оно было многомиллиардным. И у нас тоже возникла дилемма. Многие говорили об акционировании, но председатель ВОС Александр Неумывакин и всё центральное правление выступили за то, чтобы имущество осталось у Всероссийского общества слепых. И это было правильным решением.

Нам отдали землю под этими предприятиями, а они были крупными, всё располагалось в центре городов, возле машиностроительных заводов. И предприятия остались функционировать.

На них работают сегодня 5657 инвалидов, из них более трёх тысяч — это инвалиды по зрению, первая и вторая группы, то есть тотально слепые и слабовидящие.

— Всероссийское общество слепых работает с представителями органов власти для того, чтобы помочь военнослужащим, которые в результате ранений, которые они получили, защищая интересы нашей Родины на СВО, могли бы пройти реабилитацию. Как происходит это взаимодействие, насколько вам помогают врачи, учёные?

— Мы подписали соглашение с руководителем фонда "Защитники Отечества", заместителем министра обороны Анной Цивилёвой, и отрабатываем вопросы, которые касаются именно незрячих, попадающих в госпитали, в наш центр реабилитации слепых.

— Где он находится?

— Он находится в городе Волоколамске, ему уже порядка 63 лет. И, конечно, этот центр очень важен нам для того, чтобы нарабатывать методики: мы помогаем людям как в элементарной реабилитации, так и просто в адаптации.

Когда человек резко теряет зрение, его нужно научить понимать пространство: как стоять, опираться на стену, наливать воду, пользоваться смартфоном, компьютером, получать информацию через интернет, переписываться. Когда всё пространство сужается до уровня вытянутой руки, это вызывает трагические психологические стрессы.

Наша школа на протяжении практически 70 лет обучает и выпускает собак-поводырей. Это большая помощь самостоятельному передвижению как в городской, так и в сельской среде.

У нас есть специальное издательско-полиграфическое предприятие ИПТК "Логос", которое изготавливает книги, и авторы разрешили нам использовать их книги без оплаты авторских прав именно для инвалидов по зрению. Для этого создано специальное техническое средство реабилитации, тифлофлешплеер, как мы его называем, на котором со специальным кодом можно читать флешки.

— Илон Маск изобрёл прибор (он сейчас проходит тестирование), который помогает незрячим людям видеть. Там радикальная технология. Существуют ли новые лечебные практики наших российских учёных?

— Мы очень тесно сотрудничаем с лабораторией "Сенсор-Тех", её возглавляет Денис Кулешов и курирует Иван Бирюков, "АУРА-Тех". Там сегодня проходят испытания такого рода изделия на человекообразных обезьянах. Этот очень дорогой эксперимент проводят уже много лет — у нас медицина к таким вещам относится очень серьёзно. Исследователи выходят на хорошие результаты. В декабре будет завершение опытов, и я думаю, мы увидим прорыв, даже, может быть, лучше, чем у Маска.

Сейчас уже очень много всего сделано, в частности GPS-навигация по смартфонам. К сожалению, она не везде устойчиво работает, мы её дорабатывали, испытывали. Сегодня мы создали отечественное устройство, которое даст инвалидам по зрению дополнительные возможности ориентироваться в пространстве.

Уточнения

Шрифт Брайля (фр. Braille) — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем (фр. Louis Braille), сыном сапожника. Луи в возрасте трёх лет поранился в мастерской отца шорным ножом; из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт как альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, вдохновившись простотой «ночного шрифта» капитана артиллерии Шарля Барбье. В то время «ночной шрифт» использовался военными для записи донесений, которые можно было прочесть в темноте. Шрифт Брайля был первой системой записи с двоичным кодированием. В 1960 году 50 % слепых детей школьного возраста в США могли читать с помощью шрифта Брайля.

Всероссийское общество слепых — российская организация, объединяющая людей-инвалидов с частичной или полной потерей зрения. == История == Организация была создана 13 марта 1925 года в СССР. Со времени создания ВОС, организация действует под девизом: «Равные права — равные возможности», то есть основной задачей ставит предоставление своим членам возможности вести достойную жизнь и быть полезными обществу и государству. На 1 апреля 2007 года Всероссийское общество слепых насчитывало в своих рядах 210.645 членов (~ каждый 665-й житель РФ) и состояло из 810 местных организаций и 74 региональных организаций (областных — 47, республиканских — 20, краевых — 7) в 86 субъектах РФ. Головной офис ВОС находится в Москве, Новая площадь, дом 14.