"Дети мигрантов пусть ждут их дома" — депутат Ярослав Нилов о новом законопроекте фракции ЛДПР

ЛДПР предлагает запретить мигрантам привозить семьи на длительный срок в Россию

10:04 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Фракция ЛДПР выдвинула законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам право привозить в Россию свои семьи. Подробнее об инициативе ЛДПР в интервью Pravda.Ru рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Фракция ЛДПР выдвинула законопроект, который касается мигрантов. Расскажите о нём подробнее.

— Сегодня на рынке труда сложилась такая ситуация, что собственными ресурсами мы не справляемся, поэтому вынуждены приглашать иностранных работников. Есть дефицит в отдельных сферах. Например, не хватает сварщиков.

Процесс, связанный с присутствием иностранной рабочей силы, запущен. А принцип "по запросу", который должен стоять во главе угла и который многие годы декларирует фракция ЛДПР, нарушен.

Если в конкретную область на конкретное предприятие в конкретную отрасль требуются конкретные специалисты, их надо приглашать, раз мы не можем справиться своими внутренними ресурсами.

А у нас получается так: приглашают — не приглашают, приезжают сами и устраивают миграционную "гулянку". Мигранты разные. Есть те, которые приезжают сюда по рабочей визе, к ним у нас вопросов нет. Есть высококвалифицированные специалисты, мы им благодарны, мы их приглашаем, создаём им условия для получения на льготных основаниях российского гражданства, с ними нет проблем.

У нас проблемы в основном с гражданами из тех стран, откуда можно приехать без визы. Приезжая сюда, они могут легализоваться, а могут не легализоваться. У нас тысячи мигрантов, чья судьба неизвестна. Завезти их завезли, а куда они делись — не понятно.

Миграционная концепция ЛДПР

Ещё десять лет назад на встрече с руководством правительства мы презентовали нашу "концепцию четырёх векторов — миграция по запросу", предусматривающую жёсткий контроль над перемещением мигрантов.

В каждом пункте пропуска через госграницу обязательно должны снимать отпечатки пальцев, чтобы мигранта можно было чётко идентифицировать при следующих въездах в страну. Надо ограничивать количество рейсов, поездов, автобусов. Нужен жёсткий контроль над трудоустройством — только в соответствии с действующим трудовым законодательством. Соответственно, осуществлять проверки, рейды, нарушителей выявлять и депортировать. Мы наконец дали право полиции во внесудебном порядке выдворять нарушителей за границу. Нужен жёсткий контроль над проживанием. Никаких бытовок на стройке, никаких подвалов, чердаков по договорённости с жуликами из управляющих компаний, с бракоделами-чиновниками, которые сами потакают развитию нелегальной, незаконной, миграции. Все должны проживать только в соответствии с жилищным законодательством. Необходимо установить контроль над деньгами. Когда мигрант работает легально, он вывозит или пересылает деньги в рамках закона. У нас же получается: арестовывают нелегала — у них наличности столько на хранении, что можно новую школу построить.

Сейчас мы начали законодательно регулировать процесс миграции, некоторые законы уже приняты.

Семья, миграция и контроль

— Расскажите, пожалуйста, про новый законопроект, который вы вносите в Госдуму. Кто будет иметь право привезти свою семью к месту работы, а кто нет? Есть какая-то градация?

— Начнём с того, что фракция ЛДПР не вчера предложила такой законопроект. Мы на протяжении многих лет регулярно предлагаем свои проекты, направляем обращения в компетентные органы.

Привлечь социально ориентированные некоммерческие организации для профилактики незаконной миграции.

Сделать специальный туристический сбор, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков, а аккумулировать средства и направлять их на процедуры принудительного выдворения.

Последняя наша инициатива — это введение определённых ограничений, чтобы так, как это работает сегодня, оно уже не работало. Сегодня иностранный гражданин приезжает сюда, сдаёт анализы, отпечатки пальцев, подтверждает знание русского языка, получает патент и получает право работать. На него не распространяются общие ограничения для туристов, в течение срока действия патента он может находиться в России, например, год. И на этот период он может пригласить сюда свою супругу, детей, и они тоже могут находиться здесь год. Дети могут пойти в детский сад, учиться в общеобразовательной школе.

Что мы видим в результате?

Перегружена система образования, в некоторых классах иностранцев больше, чем россиян, а это идёт в ущерб образованию наших детей. Увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. У нас общие нормы по полису ОСМ можно получать только тогда, когда минимум три года отработал в России. Но если нужна срочная операция, срочная помощь, она оказывается. Перегружается транспортная, социальная инфраструктура. Нам навязывают субкультуры, в обществе накапливается тревожность, люди боятся вечером выходить на улицу, дети боятся гулять на площадках, потому что их захватили мигранты и считают, что это их территория.

Поэтому мы предложили убрать существующие нормы, позволяющие находиться у нас членам семьи официального трудового мигранта.

Дети, соответственно, пусть ждут дома, когда папа или мама вернётся с деньгами, официально заработанными.

Мы предлагаем убрать излишнее присутствие здесь иностранцев и продолжить профилактику нелегальной миграции. Также надо жёстко контролировать процесс получения гражданства.

— Какой механизм контроля над приездом семьи мигрантов содержится в законопроекте? Кто будет следить за тем, чтобы был порядок?

— Никакого дополнительного механизма контроля нет. Действуют общие нормы контроля.

У нас, по закону, сегодня иностранный гражданин в установленный срок обязан зарегистрироваться. Если он работает по системе патентов, соответственно, он должен приобрести патент. Если он трудоустраивается по трудовому договору, он должен его зарегистрировать, оформить.

И наличие этих документов является основанием для того, чтобы временная регистрация иностранного гражданина в качестве члена семьи трудового мигранта тоже была долгосрочной.

Мы готовим ещё одно предложение: кроме предварительного выдворения как меры наказания и штрафа, обязательные общественно полезные работы. Чтобы отрабатывались те средства, которые государство затрачивает на пребывание иностранца в местах принудительного содержания, на процедуры его принудительного выдворения, пока идут все судебные процедуры.

Пусть красят заборы, стригут кусты, подметают улицы, убирают могилы, следят за приютами с бездомными животными и т. д.

Миграция и коррупция

— Очень важно отладить систему контроля таким образом, чтобы исключить коррупционную составляющую.

— К сожалению, у нас каждый день должностные лица задерживаются, арестовываются, привлекаются к уголовной ответственности.

Ещё какое-то время назад чиновникам, особенно в системе ЖКХ, было выгодно привлекать иностранных рабочих, потому что это бесправная дешёвая рабочая сила: они не побегут писать жалобы в прокуратуру или Роструд, им можно официально начислять одну зарплату, брать расписки за другую, а на руки давать третью.

В России заёмный труд запрещён по закону, но мигрантов можно перебросить на любой участок, и они рот не откроют. Особо буйных можно отправить на разговор к участковому или в полицейский участок. Вспомните, сколько раз мигранты-иностранцы проводили пикеты, говоря о том, что их права нарушаются, им не доплачивают и т. д. Большое количество работодателей просто незаконно приобретали сертификаты, подтверждающие знание мигрантами русского языка.

С коррупцией надо бороться, надо расширять штат участковых, штат сотрудников ФМС.

Навязывание чуждой субкультуры через мигрантов

Сегодня мы имеем дело не просто с нелегальной миграцией. Нам навязывается чуждая субкультура, проникновение криминальных элементов, экспансия нетрадиционного ислама.

У нас в стране ислам наряду с христианством, иудаизмом, буддизмом считается традиционной для нас религией, неотъемлемой частью исторического наследия. Но часто фиксируются попытки проникновения нетрадиционного, радикального ислама, опасного для нашего общества. И у нас есть законодательная норма, позволяющая этому противостоять.

Посмотрите, что творится в Европе, что недавно произошло в Лондоне, в Париже, других городах. Это всё последствия бездарной колониальной политики отдельных европейских стран.

Мы все — люди! Те, кто приезжает в нашу страну с благими намерениями, — добро пожаловать в гости, к родственникам! У нас тесные исторические связи с советского времени. Мы все — дети Советского Союза. Но сегодня объективности ради надо подчеркнуть: мы сами виноваты в том, что запустили ситуацию, это вина наших граждан, которые своими решениями, коррупционными действиями всё это допустили. Поэтому сейчас срочно надо исправлять ошибки, быстрее закручивать гайки.

Уточнения

Субкульту́ра (от лат. sub — «под» и cultura — «культура»), также подкульту́ра — термин в социологии, антропологии и культурологии, обозначающий часть культуры общества, отличающуюся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами. Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной, географической и других основах. В частности, субкультуры образуются этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языковой нормы. Другим известным примером являются молодёжные субкультуры.

Миграциóнный патéнт также известен как трудовóй патéнт, или просто патéнт — документ, подтверждающий право граждан некоторых государств, прибывающих в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории субъекта Российской Федерации. Имеющий трудовой патент иностранный гражданин на период действия документа ежемесячно платит (определённую регионом, где он осуществляет трудовую деятельность), фиксированную сумму в казну государства. Согласно п. 1 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ (в новой редакции) привлекать к работе безвизового иностранца, имеющего патент, могут: организации; индивидуальные предприниматели; частные нотариусы; адвокаты, учредившие адвокатский кабинет; иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; граждане РФ, не являющиеся предпринимателями, которым требуется помощь в личных, домашних и иных подобных делах..

Нелегальная миграция — миграция с нарушением миграционного законодательства государства. Под определение нелегальных мигрантов попадают следующие категории: Иностранцы, въезжающие в государство или находящиеся на его территории без документов, удостоверяющих личность, или же с поддельными документами. Мигранты, незаконно пересекшие границу государства (государственную границу), а также те, чье право на въезд является сфабрикованным. Иностранные граждане, находящиеся на территории государства с просроченной визой, а также иностранные студенты, не покинувшие его по истечении срока учёбы и рабочие с просроченными трудовыми договорами. Дети, рожденные иностранными гражданами на территории государства (зависит от его законодательства: в частности, в России ребёнок признается гражданином, если, по крайней мере, один из родителей является россиянином или оба родителя являются иностранцами, но их ребёнку отказано в гражданстве в государстве, гражданами которой они являются).

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант). Для законной деятельности трудовой мигрант (и члены его семьи) должен получить разрешение на въезд, пребывание и оплачиваемую деятельность в государстве работы по найму в соответствии с законодательством этого государства и международными соглашениями, участником которых это государство является. == Литература == Горц А. Иммигрировавший труд // New Left Review I/61, May-June 1970