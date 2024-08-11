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Дмитрий Плотников

Легендарный "Артек". В свою украинскую историю лагерь смог выжить благодаря советскому фундаменту

После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года
4:08
Общество » Отдых

Какие дети сейчас приезжают в международный лагерь "Артек", мы рассказали в одном из наших прошлых репортажей.

После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Также мы упомянули, что в советские времена сюда приезжала, в общем-то, элита: отличники, активисты, дети передовиков. Ну и, конечно, родственники сотрудников партийной номенклатуры (тоже своего рода элита).

Сегодня обозреватель Pravda.Ru расскажет, о том, как "Артек" существовал в постсоветское время, когда этим лагерем "рулили" украинцы. Ну и коснёмся его развития уже в славную новейшую историю нашей страны, когда Крым вернулся домой, в Россию.

"Обычное" украинское кумовство

После развала Советского Союза Киев особо в развитии лагеря не "заморачивался". Также не заморачивалась украинская власть и по качеству наполняемости "Артека". Путёвки в лагерь продавались, передавались, доставались. Словом, были инструментом того, что предприимчивые украинцы делать умеют — "намутить".

За свои годы незалежности Украина не успела развалить эту детскую республику, поскольку сломать такую хорошо налаженную машину, было нелегко.

"Я не скажу, что там была сильная разруха, поскольку был всего лишь 92-й год прошлого столетия и Союз развалился совсем недавно. Поэтому, скорее всего, лагерь был довольно в неплохом состоянии как раз на советских ресурсах. Но бестолковщины и слабой организации хватало. Например, я каким-то образом оказался в отряде, где ребята были на два года старше меня. Во-вторых, вожатые в лагере не отличались профессионализмом и, по всей вероятности, их набирали туда откуда придётся. За нами мало следили, а вечером мы вообще могли уходить за территорию, на море, да и вообще, куда вздумается.

Но могу сказать, что питание там было неплохое. А что ещё ребёнку нужно: побольше свободы и своевременный вкусный обед. И да, путевку моему отцу предложили сослуживцы на работе, по какой-то "мутной" схеме", — рассказывает бывший артековец смены 1992 года Филипп Чижиков.

Возвращение домой

Российская власть проделала в Крыму масштабную работу по восстановлению инфраструктуры Международного детского центра "Артек", а в первую очередь, была проделана огромная работа по превращению его в инновационную площадку. В 2014–2017 гг. были отремонтированы и построены 35 детских и 4 вожатских корпуса, спортивные залы и бассейны, благоустроены 15 объектов общей площадью свыше 160 тыс. кв. метров.

За три года после воссоединения полуострова с Российской Федерацией детский лагерь прошёл путь глобальной модернизации, на которую страна потратила 12 миллиардов рублей. Сегодня "Артек" — это комплекс из 9-ти детских лагерей (более 300 зданий различного назначения). Международный детский центр занимает более 200 гектар, а его береговая линия протянута на 7 километров.

Современный "Артек"

Сегодня "Артек" — современный, динамично развивающийся центр для детей. Тут созданы все условия для самого комфортного отдыха и обучения.

Современная инфраструктура: комфортабельные корпуса, спортплощадки, бассейны, творческие мастерские.

Разнообразные программы: образовательные смены, спортивные лагеря, творчество и искусство.

Международное сотрудничество: "Артек" — место встречи детей из многих государств.

"Артек" — это часть нашей истории, это место, где рождаются легенды. Тут каждый артековец найдёт своё призвание и раскроет способности. МДЦ "Артек" — это место, где завязывается крепкая дружба, которые сохраняется на всю жизнь.

Репетиция в Артеке
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы крым ссср россия украина
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