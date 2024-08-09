Профессор МГУ Манойло предрёк освобождённым оппозиционерам "побираться на паперти"

Политолог Манойло об освобождённых российских оппозиционерах: идейных среди них нет

9:42 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

1 августа состоялся исторический обмен заключёнными, в результате которого российские оппозиционеры уехали на Запад. Среди них Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза* и Алексей Пивоваров*. Своим мнением о том, что они будут делать на Западе, в интервью Pravda.Ru поделился политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

— Это идейные люди или они работают за деньги?

— Я думаю, что они только за денежку работают.

— Почему вы так считаете? Вот Навальный**, мне кажется, был идейный.

— Потому что они конъюнктурщики. Да и Алексей Навальный** тоже не отличался разборчивостью. Единственное, в чём он себя не изменял, это в любви к деньгам.

— У них довольно большой охват аудитории: у Пивоварова* около 300 тысяч, у Яшина* — 200 тысяч, у Кара-Мурзы* — всего четыре тысячи. Могут ли они что-нибудь придумать? Они идейные люди?

— По крайней мере, такие люди, как Кара-Мурза* или Пивоваров*, точно к идейным людям не относятся.

Ни один из троих перечисленных лиц лидером оппозицией не является. Это политические неудачники, которые сыграли определённую роль в партии, проиграли, и теперь их удел — скитаться по Европе и по миру.

И пока у них сейчас ещё есть денежки, адреналин и кураж оттого, что они, наконец, "обрели свободу", они чувствуют себя на коне. Но это всё очень быстро уйдёт, а потом закончатся и деньги, потому что на Западе их никто спонсировать не собирается. Может быть, они станут инфоцыганами — это единственная возможность пополнить свои бюджеты.

Здесь надо понимать, что ниша инфоцыган именно в секторе несистемной оппозиции уже серьёзно и надолго занята теми, кто перебежал на Запад раньше. На Западе есть Михаил Ходорковский*, Гарри Каспаров*, которые прочно уселись и рисуют некое будущее России без самой России, делят её, проводят границы по её территории. Они уже эту тему монополизировали. И тут неожиданно появляются три молодых конкурента, которые говорят: "Дайте-ка нам порулить".

Я думаю, что им наваляют основательно, тем более, что у Ходорковского* возможностей навалять много.

В среде той оппозиции, которая уже выстроила систему опознавания "свой-чужой", распределила роли, этим троим пассажирам места уже нет. Они этого ещё не поняли, но я думаю, поймут очень скоро.

Более или менее близок к молодёжному возрасту, наверное, только Яшин*, поэтому у него довольно большое количество подписчиков, хотя неизвестно, оригинальные эти подписчики или нет. Скорее всего, значительная часть оригинальных подписчиков — это подростковая молодёжь, которая ещё не имеет достаточного жизненного опыта для того, чтобы отделить популистов и демагогов от нормальных людей.

У Кара-Мурзы* так мало подписчиков, потому что по большому счёту он уже никому не интересен и не нужен. Для молодёжи даже оппозиционно настроенный Сергей Кара-Мурза* — чужой, потому что он старый: он говорит не так, как молодёжь, не так ведёт себя, не так одевается. Он вроде как оппозиционер, но совершенно не близок молодёжному бунтарскому крылу. Поэтому его и читают такие же старые пни, как он сам — четыре тысячи, из которых половина, наверное, — боты. Так что я думаю, что этим троим ничего ровным счётом не светит.

— Только Пивоваров* маркирует себя как иноагент в своем Telegram-канале. Ни Яшин*, ни Кара-Мурза* этого не делают. Почему?

— Всё очень просто. Те, кто собирается потом вернуться ещё при этом режиме, стараются не нарушать правила, которые режим установил. Потому что иначе их могут и не пустить. А Пивоваров*, видимо, понимает, что на Западе-то никто его не ждёт и кормить с ложечки не будет, поэтому ставит маркировку "иноагент". А вдруг придётся возвращаться, тогда вспомнят соблюдал он эти правила или нет.

Что касается Кара-Мурзы*, то, судя по его виду, путь ему в кресло Севы Новгородцева. То есть отрастить патлы, где у него ещё это дело растёт, и вести какую-нибудь маргинальную передачу на "Радио Свобода"***.

— В Вашингтоне надеются на активизацию российской оппозиции после выхода политзаключённых. На какой почве может быть эта активизация?

— Пока они качают исключительно свой образ жертв режима. О том, что они сидели, страдали, в камерах измывались над ними, пытали, пытались их сломить. Странно, что они не носят с собой алюминиевые миски, в которые им баланду наливали. Этот образ они будут эксплуатировать ещё недели полторы, наверное. А дальше им надо будет найти своё место среди тех, кто там уже сидит и находится в авторитете.

Пустит ли Ходорковский* их на эту поляну? Очень сомневаюсь, потому что все темы типа коррупции и прочих кровавых преступлений уже этими сидельцами охвачены: Ходорковским*, Каспаровым* и прочими: "Новая Россия", "Россия без Путина", все эти бредни уже заэксплуатированы. Теневой кабинет они уже создали и не возьмут в него ни Яшина*, ни Пивоварова*.

Поэтому этим только побираться на паперти, собирать деньги на реставрацию "демократического режима". Что касается ставок, которые делает Запад, об этом мы узнаем только из заявления Майкла Макфола, бывшего посла США в России, который любит делать такие громкие заявления. Макфол — персонаж известный, он и в фонде Карнеги в Москве долгое время тусовался, до того как Барак Обама сделал его послом. Специалист по России, который владеет русским языком, организовал цветные революции чуть ли не по всему постсоветскому пространству. Страшное существо, владеющее какими-то тайными знаниями магии. Но за все четыре года, в течение которых он был послом, никак себя не проявил. Поэтому то, что выдаёт Макфол, как правило, не имеет отношения к реальности, это демагогия.

Многие сейчас говорят о том, что на место Навального** Запад собирается кого-нибудь поставить, чтобы там упавшее знамя подняли, Юлю Навальную пытались впихнуть, теперь целая троица есть.

— На чём они будут нас качать? Какая будет повестка? Например, тема миграции...

— Да ни на чём они нас качать не будут. Они же демократы, либералы. Для них границы должны быть открыты, мигрантов должно быть больше. Желательно, чтобы эти мигранты расово-этнически отличались от коренного населения. Как в Соединённых Штатах.

— Можно качать население на тему мобилизации, выбрасывать такое?

— Качать можно на любом хайповом резонансном информационном поводе. Они, конечно, будут подхватывать любые резонансные поводы.

Но они существуют в одиночку, они не встроены в какую-либо систему, вреда от них не будет. Ровно как и пользы их хозяевам.

— Федеральная служба безопасности разрушила их систему, которая была в 2012 году. После Болотной выходили тысячами. Сейчас невозможно представить, чтобы кто-то вышел, — не дадут просто выйти.

— Да, мы многому научились с 2012 года, посмотрели на Белоруссию, где применялись новейшие технологии организации госпереворота. Но я имею в виду систему за рубежом, куда встраивать все эти элементы, чтобы они вели подрывную деятельность не как любители, а как винтики какого-то крупного разведцентра. Но этих пока не встроили.

— Яшин* говорил про ежегодный марафон в поддержку политзаключённых. Что это за тема?

— Всё это напоминает сюжет из "Дня радио" про редких животных, которые терпят бедствие в Японском море. Но пусть побегают, марафон — это полезно для здоровья, если с этим не переборщить. Зожников всех соберёт.

— Что, на ваш взгляд, будет представлять собой новая оппозиция?

— Я бы не стал её называть новой оппозицией, потому что быть оппозиционером — звучит гордо, говорит о том, что этот человек представляет какую-то оппозиционную систему. А эти трое не оппозиционеры, это обычные чмошники и пустышки. Они не обладают ни реальным ресурсом, ни властью, ни возможностями. Значит, они пока торгуют только своим лицом и ранами, полученными от кандалов в застенках. Но это очень быстро кончится.

Я не вижу никакой программы, которую бы они продвигали для того, чтобы организовать борьбу против режима, который они так ненавидят. Ни внятных целей, ни лозунгов, ни даже желания выстраивать деловые и партнёрские отношения. Они наслаждаются самосозерцанием и самолюбованием. Потому что они думают, что вот они такие уникальные сидельцы, они выскочили на свободу и сейчас их начнут носить на руках и будут носить ещё лет пятнадцать.

*- включены Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

**- физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

***- включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.