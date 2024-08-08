YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?

Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube

4:24 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

В августе видеохостинг YouTube в России был заблокирован — ролики не воспроизводятся и не загружаются. Эксперты советуют остерегаться мошенников и уходить на другие платформы.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Причины блокировки YouTube — политические, поэтому это надолго

Как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в отношении "замедления" работы YouTube, "всё происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения".

Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого, добавил Хинштейн.

"Неуважение к России и её гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube", — рассказали РИА "Новости" в Роскомнадзоре.

Хотя есть сигналы от аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, что от замедления "через пару дней" откажутся, однако это сомнительно — идёт информационная война.

Мошенники активно предлагают пути обхода блокировки YouTube

Так как многие россияне зарабатывали в этой сети на монетизации, то они сейчас активно ищут пути обхода блокировки. Поэтому резко выросло количество приложений, которые обещают "нормальную работу" YouTube. Многие из них оказались вредоносным ПО, с помощью которого мошенники получают полный доступ к информации на компьютере и браузере — платёжной, сохранённым паролям, cookies.

Об этом пишут "Известия". Пользователи жалуются на заражение вирусами Remote Access Tool или Remote Access Trojan. По оценке компании Positive Technologies, количество подобных программ оценивается на данный момент в десятки и будет увеличиваться.

Эксперты, опрошенные газетой, советуют скачивать программы только с официальных ресурсов. А перед этим лучше обратить внимание на отзывы и их рейтинг, который, как правило, низкий.

"Не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если предложения в них — крайне щедрые. Используйте надёжное защитное решение, которое не даст скачать и установить зловредное ПО, мимикрирующее под какое-либо приложение, или перейти по фишинговой ссылке", — отметил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

Куда уходить из YouTube?

Другие способы обхода, как правило, не гарантируют результата или неудобны. Как и в случае с другими западными социальными платформами, признанными экстремистскими, будет огромный исход россиян из хостинга.

Многие авторы уже давно диверсифицировали свои платформы и активно ищут новые. Так, видеоплатформа NUUM от МТС фиксирует более чем двукратный приток загружаемых видео. По словам гендиректора сервиса Натальи Братчиковой, рост пользовательской активности заметен по всем категориям. В NUUM заявили, что работают над улучшением системы монетизации как раз для начинающих блогеров с небольшими просмотрами на старте.

Также идёт приток новых авторов на платформе "ВКонтакте". VK-видео стало одним из самых скачиваемых приложений в России. Его стали устанавливать в 4,5 раза чаще по отношению к среднемесячным значениям.

В AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в РФ также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play — "Дзен" и приложение для просмотра смешных изображений.

В "Рутубе" заявили, что "как с точки зрения технологий, так и контента готовы принять всех желающих".

"Мы работаем над тем, чтобы авторам было комфортно создавать и распространять свой контент на нашей платформе, а зрители смотрели любимый контент в лучшем качестве. Мы видим каждое замечание и принимаем его во внимание. Мы готовим полномасштабные обновления и уже совсем скоро их представим", — говорится в заявлении.

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