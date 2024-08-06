Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"

Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит

Власти потребовали от провайдеров замедлить скорость работы YouTube до 128 Кбит в секунду. Об этом сообщает издание "Бэкдор" со ссылкой на источник на телеком-рынке.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

По словам источника, власти пока не планируют полностью блокировать YouTube, но хотят значительно замедлить его работу.

Всем операторам связи рекомендовали установить рекомендуемый уровень скорости — 128 Кбит в секунду для домашнего интернета. Такой скорости может хватить только для прослушивания аудио или просмотра видео с разрешением не выше 240p.

Более 4500 лайков уже собрал комментарий в соцмедиа о том, что "YouTube для россиян замедлят до скорости и качества диафильма" — впрочем, под ним появились шутки вроде "выросших на диафильмах людей замедлением YouTube не испугаешь".

Ранее подмосковный интернет-провайдер ОНС24 предупредил своих абонентов о замедлении работы YouTube до "непозволительных скоростей" и посоветовал перейти на другие платформы.

"Напоминаем абонентам — на стороне "Флайнет" ограничений YouTube нет, сеть работает в штатном режиме. Однако работа сервиса ощутимо ухудшилась на всех устройствах, что подтверждают многочисленные обращения абонентов с вопросами о медленной работе YouTube", — цитирует СМИ свердловского провайдера "Флайнет".

В официальной группе "Дом.ру" во "ВКонтакте" специалисты техподдержки сообщили, что замедление работы сервисов Google связано с вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов и их взаимодействия с Роскомнадзором.

У сотовых операторов ответы были более общими:

специалисты МТС и "Билайна" подчеркнули, что в их сетях нет ограничений,

Tele2 ранее допускал "временные ограничения в работе YouTube при пользовании сервисом в сетях домашнего интернета", но "по независящим от оператора причинам".

в "МегаФоне" сообщили, что не ограничивают YouTube, поскольку не имеют такой возможности.

"Ростелеком" отметил, что "со стороны Ростелекома нет никаких ограничений по работе видеохостинга".

Напомним, что 25 июля депутат Александр Хинштейн заявил, что в России начали замедлять работу YouTube. По его словам, эта мера затронет только "десктопную версию".

Мобильная версия пока не будет замедляться, чтобы не мешать людям на дачах и в отпусках, которые используют для входа в интернет именно мобильные устройства.

Позже замедление YouTube прокомментировал Роскомнадзор. Там заявили, что основания для "принятия мер" в отношении YouTube — "многочисленные" нарушения законодательства России и "неуважение к нашей стране и гражданам".

Замедление работы YouTube в России не повлияет на стабильность работы других сервисов Google и мобильной операционной системы Android — пообещал замглавы комитета Госдумы по и нформполитике Антон Горелкин. По его словам, подобная угроза могла бы возникнуть в случае блокировки видеохостинга, но "такой сценарий не рассматривается".

Источник Pravda. Ru, близкий к правительству России, в ответ на вопрос о возможности полной блокировки YouTube ответил анекдотом: