Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"

Власти потребовали от провайдеров замедлить скорость работы YouTube до 128 Кбит в секунду. Об этом сообщает издание "Бэкдор" со ссылкой на источник на телеком-рынке.
По словам источника, власти пока не планируют полностью блокировать YouTube, но хотят значительно замедлить его работу.
Всем операторам связи рекомендовали установить рекомендуемый уровень скорости — 128 Кбит в секунду для домашнего интернета. Такой скорости может хватить только для прослушивания аудио или просмотра видео с разрешением не выше 240p.
Более 4500 лайков уже собрал комментарий в соцмедиа о том, что "YouTube для россиян замедлят до скорости и качества диафильма" — впрочем, под ним появились шутки вроде "выросших на диафильмах людей замедлением YouTube не испугаешь".
Ранее подмосковный интернет-провайдер ОНС24 предупредил своих абонентов о замедлении работы YouTube до "непозволительных скоростей" и посоветовал перейти на другие платформы.
"Напоминаем абонентам — на стороне "Флайнет" ограничений YouTube нет, сеть работает в штатном режиме. Однако работа сервиса ощутимо ухудшилась на всех устройствах, что подтверждают многочисленные обращения абонентов с вопросами о медленной работе YouTube", — цитирует СМИ свердловского провайдера "Флайнет".
В официальной группе "Дом.ру" во "ВКонтакте" специалисты техподдержки сообщили, что замедление работы сервисов Google связано с вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов и их взаимодействия с Роскомнадзором.
У сотовых операторов ответы были более общими:
Напомним, что 25 июля депутат Александр Хинштейн заявил, что в России начали замедлять работу YouTube. По его словам, эта мера затронет только "десктопную версию".
Мобильная версия пока не будет замедляться, чтобы не мешать людям на дачах и в отпусках, которые используют для входа в интернет именно мобильные устройства.
Позже замедление YouTube прокомментировал Роскомнадзор. Там заявили, что основания для "принятия мер" в отношении YouTube — "многочисленные" нарушения законодательства России и "неуважение к нашей стране и гражданам".
Замедление работы YouTube в России не повлияет на стабильность работы других сервисов Google и мобильной операционной системы Android — пообещал замглавы комитета Госдумы по и нформполитике Антон Горелкин. По его словам, подобная угроза могла бы возникнуть в случае блокировки видеохостинга, но "такой сценарий не рассматривается".
Источник Pravda. Ru, близкий к правительству России, в ответ на вопрос о возможности полной блокировки YouTube ответил анекдотом:
"Друг, зачем ты по обеим сторонам смотришь? Здесь же одностороннее движение! — "Старик, это Россия — я бы ещё и наверх посмотрел".
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.