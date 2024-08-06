Россия и Белоруссия будут вместе искать злостных алиментщиков

Юрист рассказал, как РФ и Республика Беларусь будут совместно взыскивать алименты

Совфед одобрил ратификацию протокола о взыскании алиментов. Теперь станет возможным направлять заявление, даже если местонахождение должника неизвестно. О том, как будет работать новый протокол, Pravda.Ru рассказал юрист Адвокатского бюро города Москвы "Александр Добровинский и партнёры" Дмитрий Шанцер.

— Теперь алиментщикам не скрыться ни у нас в стране, ни в Белоруссии?

— Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь подписано соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Этим соглашением изначально был предусмотрен порядок исполнения судебных актов, выданных на территории одного государства и на территории другого. Такой порядок предусматривал обращение через службу судебных приставов одного государства в службу судебных приставов другого государства для исполнения соответствующего судебного акта.

Протокол, о котором мы сейчас с вами говорим, изменил часть этого соглашения. Заявление необходимо подать в службу судебных приставов одной страны для реализации и исполнения судебного акта на территории другого государства. Здесь предусматривались определённые параметры: сведения о взыскателе и сведения о должнике, а именно о его

местонахождении, регистрации, пребывании.

Данный перечень был исчерпывающим и, собственно, таковым и остался, но был дополнен данным протоколом.

Теперь есть возможность направлять заявление не только по местонахождению должника, но и местонахождению организации, в которой должник получает доход. Вот, собственно, те изменения, которые произошли.

— Как будут взиматься алименты с места получения дохода? За сотрудника будет платить его работодатель?

— Здесь процедура останется прежней. Получив исполнительный документ из одного государства, исполнительный орган предпримет все необходимые действия на территории другого государства, где должник получает доход, путём направления соответствующего исполнительного документа непосредственно работодателю, или юрлицу, или физическому лицу, являющемуся источником доходов фактически для должника.

— Не получится ли так, что новым положением могут воспользоваться нечистые на руку бывшие жены?

— Нет. Порядок исполнения судебных актов регламентируется. Сумма задолженности чётко формулируется, формируется и определяется в исполнительном документе. Соответственно, она будет исполняться приставом, получившим к исполнению данные исполнительные документы на территории договаривающейся стороны.

Алименты — это такая категория взысканий, которая имеет постоянный характер и определяется судебным актом несмотря на то, что у судебного пристава есть полномочия по перерасчёту задолженности.

Поскольку алименты должны платиться ежемесячно, их размер уже определён судебным актом. А то, откуда они взыскиваются, правового значения не имеет. Потому что размер задолженности определён у судебного пристава либо в фиксированном размере, либо в некотором процентном соотношении. Таким образом, у судебного пристава есть абсолютно чёткое понимание того, сколько нужно взыскать.

Более того, в рамках исполнительного производства, когда взыскание алиментов происходит продолжительное время, то есть родитель недобросовестно исполняет свои обязательства на постоянной основе, исполнительное производство не прекращается, взыскание продолжается.

Есть устоявшаяся практика создания отчётов, их принятия, перерасчёта на основании документов, получаемых как со стороны взыскателя, так и должника. Если, например, у должника есть место получения дохода, есть справка 2-НДФЛ, которая определяет размер этого дохода, она предоставляется судебному приставу-исполнителю.

Если первоначально судебным приставом-исполнителем по какой-то причине было вынесено постановление о взыскании суммы большей, нежели подлежит в соответствии с состоявшимся судебным актом, то такое постановление можно обжаловать.

Для судебного пристава была возможность самостоятельно изменить постановление о размере взыскания суммы, подлежащей удержанию у работодателя или взысканию со счетов, исходя как раз из тех документов, которые предоставляются в материалы исполнительного производства или которые оценивает судебный пристав-исполнитель.

— То есть бывшая супруга, узнав, что муж уехал в Белоруссию, не подаст на него заявление второй раз? А если подаст, ему не дадут хода, потому что единая база уже создана?

— Я бы всё-таки через призму данного соглашения это определил немножко иначе.

Порядок действий для взыскания, предусмотренный соглашением и новым протоколом, не даёт возможности удваивать требования.

Действительно есть порталы, на которых отображается статус, вы можете зайти на сайт судебных приставов и обнаружить исполнительное производство, забив данные.

Взыскание алиментов в любом случае начинается с заявления взыскателя. По-другому не получится. Вопрос — не где он живёт, а где он получает доход, потому что алименты взыскиваются с дохода. Или с активов должника, на которые могут быть наложены аресты и которые могут быть впоследствии реализованы или просто взысканы в рамках исполнительных производств.

Вопрос о возбуждении исполнительного производства на территории другого государства связан с извлечением дохода. Например, я являюсь взыскателем алиментов, обращаюсь в орган субъекта, в котором нахожусь, в службу судебных приставов, пишу заявление по определённой форме, указываю все необходимые сведения, предоставляю соответствующий исполнительный документ и направляю в российскую службу судебных приставов. Далее на основании моего заявления соответствующий орган направляет исполнительные документы уже в Республику Беларусь, и там происходят исполнительные действия.

— Предположим, бывший супруг уехал работать не в Белоруссию, а в другую страну или работает в Москве удалённо, обслуживая иностранную компанию, которая находится в третьей стране. Как получить с него алименты в этом случае?

— Возбуждается исполнительное производство на территории РФ по месту регистрации. И дальше судебный пристав-исполнитель предпринимает ряд действий принудительного исполнения судебного акта и обращает внимание на поступления. То, о чём я говорил ранее: сформировавшаяся практика создания неких отчётов, причём каждой стороной.

Естественно, отчёты большей частью формируются со стороны тех, кто получает доходы, потому что нужно показать, что является текущим доходом.

Если мы говорим о принудительном исполнении, когда пристав-исполнитель чётко понимает, что у должника есть место работы — юридическое лицо, или он индивидуальный предприниматель, или другой источник дохода и при этом сам должник добровольно не исполняет установленное судебным актом предписание, то пристав может направить соответствующее постановление о взыскании необходимой суммы с заработной платы или иного дохода.

Мы сейчас говорим только про Российскую Федерацию и про юрлица на территории Российской Федерации.

Юридически значимым обстоятельством является получение дохода. Пристав его видит из выписки по банку. И если эти деньги уже попали на счёт — как правило, он блокируются.

Вопрос состоит в том, чтобы установить факт того, что доход есть, потому что его, естественно, скрывают.

На практике я бы сказал, что чаще всего судебные приставы накладывают арест на большую часть поступлений, источник которых непонятен.

Если вернуться к соглашению с Республикой Беларусь, это скорее постановление определённого порядка, которое нельзя переносить на страны СНГ. Это всё-таки двухсторонние соглашения.