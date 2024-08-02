Красов — герой, но зачем "стулья ломать"? Как депутат Госдумы ввёл всех в заблуждение лекцией по русскому языку

На днях в Госдуме с "лекцией по русскому языку" выступил депутат и Герой России Андрей Красов. Он рассказал депутатам, а заодно и всей стране, что значит быть мужчиной. И почему защита Родины важнее отцовских обязанностей.
С последним тезисом, конечно, сложно спорить. Защита Родины — это священный долг каждого взрослого мужчины, но обосновывать этот тезис с помощью занимательной лингвистики — это уже совсем, последнее дело.
Тем более беда, когда этой лингвистикой занимается не профессиональный филолог, а депутат Госдумы. Хотя депутат Красов и Герой России, полковник-десантник, но ведь и Александр Македонский тоже был великий полководец, но это же не значит, что можно "стулья ломать".
Но и это было бы полбеды, если бы депутат не вводил людей в заблуждение своими псевдонаучными изысканиями.
Казалось бы, как связаны происхождение слова "мужчина" и заседание в Госдуме?
А связаны тем, что депутаты собрались обсудить вопрос отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. Напомним, что сейчас правом отсрочки пользуются отцы четырех и более детей до 16 лет.
Речь не идет о том, что вот грядет какая-то новая мобилизация. Просто ряд депутатов Госдумы выступили с предложением расширить отсрочку для многодетных отцов, с прицелом "если завтра война".
В действительности такую поправку вводили во время проведения частичной мобилизации осенью 2022 года. Но она носила временный характер, и после завершения мобилизации, отцов троих детей снова исключили из списка отсрочки.
Недавно этот вопрос снова подняли. И вот депутат Красов по этому поводу и решил "прочесть" небольшую лекцию:
"Слово мужчина состоит из "муж и чин", то есть сначала "воин, защитник семьи, нашего общества и государства", а чин — "это работник, добытчик". Поэтому сначала он должен защищать семью и государство, а потом уже думать о добыче для своей семьи", — так он аргументировал отказ об отсрочке от мобилизации отцам троих детей.
В действительности, в слове "мужчина", равно как и "женщина", -чина, -щина — это суффиксы, которые никак не связаны со словом "чин". По крайней мере. официальная наука такой связи не видит.
По правде говоря, приведенная выше цитата, которую растиражировали некоторые СМИ, не отражает в полной мере аргументацию Комитета Госдумы по обороне. Есть и вполне серьезное объяснение — отсрочка от мобилизации отцам троих детей серьезно снизит кадровый резерв.
Если в случае с частичной мобилизацией решено было сделать исключение в силу ограниченных масштабов СВО, то в случае полномасштабной войны, отсрочка для многодетных отцов действительно сильно понизит мобилизационный потенциал.
В качестве довода приведем несколько сухих цифр. По состоянию на 1 января 2023 года имелась следующая статистика по многодетным семьям:
Один миллион триста тысяч — это значительная величина. Сопоставимая с текущей численностью всех Вооружённых сил РФ. Понятно, что в случае возможной мобилизации, терять более миллиона человек, государство не может себе позволить.
Вот эти цифры и надо было приводить представителям Комитета Госдумы по обороне при защите своей позиции по отсрочке. А не заниматься псевдонаучными изысками в области происхождения русских слов.
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