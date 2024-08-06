Под прикрытием этнообъединений в России действуют организованные преступные группы — политолог Живов

Политолог Алексей Живов: миграция — инструмент по разрушению России

15:01 Your browser does not support the audio element. Общество Практика Как отстоять права

Проблема миграции в современном мире — одна из самых болезненных. Какие угрозы несут России мигранты и как вести себя государству и обществу в ситуации неконтролируемого притока иностранцев, в интервью Pravda.Ru рассуждает политолог, военный волонтёр, публицист, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.

Цели и задачи миграции: кому выгодно?

— Вы занимаетесь этой тематикой уже давно. Ваше отношение к

миграции, мигрантам отличается от принятого в официозе. В чём состоит угроза?

— С одной стороны, угроза очень простая, а с другой — сложная. Мы участвуем в глобальных процессах замещения традиционного населения европейских стран. Это касается и США, и европейских стран? и, безусловно, России.

Идея везде одинаковая, и контролирует эту идею некая организация MOM, которая была раньше частной британской лавочкой, но внезапно стала одним из подразделений ООН.

Берут людей иной культуры из самых бедных частей мира, стран Африки и Азии, и массово, аулами, сёлами и городами, завозят в Европу. Россия — тоже часть Европы. У нас этот процесс точно так же идёт, просто реципиентом в данном случае выступают страны Средней Азии и Закавказья, которых завозят в больших количествах, миллионами.

Речь идёт о том, что к нам принципиально перевозят несколько этнических групп, объединённых по единому религиозному признаку и достаточно далеко культурно отстоящих от русского народа и других коренных народов России.

Это делается с одной целью: завезти новый пролетариат для последующей реконструкции национальных государств Европы, включая Россию, посредством проведения какой-то революции.

Этот революционный пролетариат левого либерализма — инструмент по разрушению России. Особую опасность для России представляет тот факт, что среди молодёжи ряда коренных, очень дорогих и любимых нами тюркских народов России, давно инкорпорированных в российское культурное поле и сожительствующих с русским народом в мире, любви и гармонии, идёт радикальная пропаганда ваххабизма.

Ваххабизм — радикальное течение ислама, которое не признаёт государственных национальных границ и культурных особенностей ислама, который исповедуют представители многих российских регионов. Ислам

крымских татар, татар, башкир сильно отличается в культурно-

политическом смысле от ислама Саудовской Аравии.

С одной стороны, завозятся десятки миллионов молодых, пассионарных, плохо образованных, плохо говорящих по-русски людей с религиозными экстремистскими прошивками.

С другой стороны, эта экстремистская пропаганда идёт и на молодёжь наших мусульманских регионов.

Их задача — добиться смычки нашей молодёжи и завезённых мигрантов и устроить нам революцию. Конечная цель — уничтожение России, раскол на европейскую часть, Урал, Сибирь и последующая её деконструкция, превращение в группу стран третьего мира, где на долгие годы не утихают этнические и религиозные войны.

Мигранты — работяги или преступники?

— Я всегда думала, что это экономическое явление, что они едут просто за хорошей жизнью.

— Нет, конечно. Их организованно перевозят целыми аулами, по спискам, сформированным в Великобритании, и заселяют наши города.

Образованный городской класс Узбекистана говорит, из-за них переезд в Россию культурных представителей этнических меньшинств Узбекистана невозможен, потому что они не могут спокойно жить как нормальные граждане, на них распространяется этот флёр ксенофобии, который неизбежно появляется из-за постоянных конфликтов с маргиналами.

Вместо того, чтобы набрать из Средней Азии и Закавказья

интеллектуальной элиты, образованных людей, врачей, инженеров, конструкторов, мы зачем-то завозим самый базовый пролетариат, который даже не имеет полного среднего образования.

Это явно показывает, что здесь дело не в экономике. Подключаются коррупционеры всех мастей, которые зарабатывают деньги и являются выгодоприобретателями экзаменов по русскому языку, продажи нашего гражданства, трудоустройства мигрантов. Всегда найдутся люди, которые готовы преступить свои должностные полномочия, чтобы заработать больше денег. Но экономика — это следствие.

Причина в том, что идёт спланированная операция против Европы в целом и России в частности.

— Почему мы прозевали это? Кто у нас способствовал этим процессам?

— У нашего руководства был позитивный взгляд на то, что переезд части жителей из стран Закавказья и Средней Азии стимулирует рынок труда, увеличит его конкурентоспособность, позволит быстрее развиваться и расширяться. Поэтому у нас было довольно либеральное миграционное законодательство, которым злоупотребляют с тем, чтобы реализовывать свои коррупционные и политические интересы.

Нельзя сказать, что кто-то в России целенаправленно подписал такой указ, чтобы к нам заехало 15 млн мигрантов. Просто была создана комфортная среда в расчёте на то, что будут приезжать люди, которые хотят жить с русскими и с другими коренными народами России в мире, хотят работать, интегрироваться в российское общество. Но те, кто возглавил эти процессы, злоупотребляют нашим правом, добротой, позитивным восприятием постсоветских республик как наших дружеских обществ.

В обществе сейчас активно распространяются экстремистские

религиозные ваххабистские воззрения.

Вместо трудовых мигрантов, интегрирующихся в российское общество, мы получаем армию молодых пролетариев, которые скоро готовы будут жечь, рвать и метать.

Суперплан: миграция — в "белую" сферу

— Сейчас Государственная Дума приняла закон: те, кто не станет на военный учёт, будет лишаться гражданства. Мы сейчас говорим о легализованной иммиграции. Это хороший закон? И что ещё, с вашей точки зрения, нужно сделать в этом направлении?

— Я предлагал несколько пунктов...

Взять под контроль ту бюрократию, которая занимается у нас процессом миграции. Там необходимы серьёзные чистки, такие же, как в министерстве обороны. Всё должно быть прозрачно, поставлено на электронный учёт — отпечатки пальцев, фотография сетчатки глаза. Перед приездом мигрант должен иметь депозит на выезд и лечение за свой счёт. Вся зарплата прозрачна, на электронную карту, чтобы государство

в любой момент могло отслеживать, где и на кого он работает, какие деньги он получает. Чтобы по ней его можно было найти, идентифицировать.

В общем, вывести весь этот процесс в "белую" сферу. И надо различать легальную и нелегальную миграции.

Легальную миграцию нужно стабилизировать, взять её под контроль, чтобы она не проходила стихийно и не превращалась в политическое действие.

Нелегальную миграцию надо просто искоренять самыми жёсткими способами, потому что заезжают откровенные ваххабиты, потенциальные террористы, люди, которых преследовали на их

собственной родине за экстремистские взгляды.

По сути, это то же самое, если бы мы к себе украинских диверсантов запускали бы.

Я не выступаю против миграции как таковой. Я за миграцию в Россию иностранных специалистов высокой квалификации. Как заявил президент Путин, мы готовы принимать японцев, китайцев, американцев, немцев с высшим образованием, которые приезжают с проектами, готовы вкладывать свои интеллектуальные способности в нашу высокотехнологичную экономику. Если такие люди есть в Азербайджане, в Узбекистане — добро пожаловать.

Зачем мигранту депозит?

— Незаконных мигрантов возвращают за счёт бюджета России. Может быть, создать закон, по которому их организовывать в трудовые команды? Пусть отрабатывают ущерб и билеты назад?

— Абсолютно верно. Я же уже предложил — депозит. Когда гражданин России едет в Соединённые Штаты Америки, он кладёт депозит в банк. Если он там задержится и его надо будет депортировать, депортация происходит за его счёт. Здесь всё то же самое. Положил депозит в 100 тысяч рублей на экстренное лечение или удаление из государства — и пожалуйста, заезжай, даже виза не нужна.

Депозит, электронная карта и для граждан России постановка на воинский учёт — это уже достаточные меры для того, чтобы упорядочить миграцию.

Сейчас начали развиваться общественные организации (я имею в виду "Русская община", "Северный человек"), при поддержке добровольческой бригады "Эспаньола" создаются дружины в регионах в поддержку решения Владимира Путина и главы СКР Александра Бастрыкина. Эти дружины при поддержке и в полном правовом соответствии с российским законодательством ведут мониторинг деятельности экстремистских организаций мигрантов, следят за соблюдением законодательства, помогают полиции и службе безопасности находить и заключать под стражу преступников.

"Эспаньола" на базе русских общин — в строгом соответствии с законом — сейчас проводит обучение владению гражданским населением оружием. Имеется в виду травматическое и гладкоствольное охотничье оружие.

На базе русских общин в регионах организован курс молодого бойца, гражданское общество подтягивается к этому процессу во исполнение тех поручений, которые сделал президент и озвучил глава Следственного комитета. К ним должно подключаться большее количество здравых конструктивных людей, которые не собираются выбегать и рандомно нападать на людей других этнических групп и религиозной принадлежности, а способны конструктивно, вместе с государством, в правовом поле, водворять законодательный, конституционный порядок в нашей стране.

Национальные автономии: что здесь плохо

— Депутат Думы Михаил Матвеев внес законопроект об изменениях в законе о национально-культурных автономиях. Что это такое и что здесь плохо?

— Получается, что диаспоры и национально-культурные автономии у нас превратились в политические и экономические субъекты. По сути, в организованные преступные группы. Это как с итальянской мафией.

— У нас есть армянская, азербайджанская мафия?

— Сначала собирались ради макарон и фестивалей, а потом выяснилось, что под прикрытием различных этнообъединений у нас действуют полноценно организованные преступные группы, которые занимаются завозом наркотиков, крышеванием, продвигают своих коррумпированных подрядчиков на госзаказ, срастаются с местными органами власти. Это всё надо пресекать. Надо возрождать УБОП в ФСБ, в МВД с полным кругом полномочий и в содружестве с гражданским обществом.

— Оставить этническим объединениям только культурные функции?

— По вопросам культуры: развитие языка, танцы-пляски, — пожалуйста, объединяйтесь. Но как только это превращается в политический институт, когда у нас какая-нибудь таджикская диаспора в Новосибирске начинает выступать субъектом политического права, влиять на губернатора, на Думу, выбивать из бюджетных средств себе какие-то преференции — увольте, не надо нам этой истории.

Наша проблема — демография русского народа. Все средства мы сейчас должны тратить на демографию русского и других коренных народов. У татар такая же плохая рождаемость, как у русских. Давайте заниматься рождаемостью русских, татар и башкир и на это тратить деньги.

Отношения с мигрантами: подстраиваться или действовать жёстко

— Я думаю, нам тоже надо себя вести с мигрантами корректнее: не налетать на них с наскока, не ругаться, а тоже их уважать. И

тогда будет уважение в ответ. Как вы считаете?

— Я считаю, что мы в своей стране, в своём праве. Например, у меня за три года внезапно сменяется этнокультурный состав моей улицы. А я, может, не хочу так жить, я, может, не приемлю азиатские формы одежды или азиатские формы поведения, праздники. Имею ли я право у себя, на своей земле жить по своему уставу?

В Конституции прямо написано, что Российская Федерация защищает культурную самобытность народов Российской Федерации. Можем ли мы, русские, у себя на земле просить и требовать, чтобы наша культурная самобытность не нарушалась и не разбавлялась в сообществе мигрантов? Можем. И имеем на это конституционное право.

И это не ксенофобия. Если три человека хотят жить по-русски в русском городе, они имеют на это конституционное право и никто не вправе нарушать их культурную самобытность. Мы же не вторгаемся. Посмотрите, у нас живут народы в разных республиках. Мы с учётом их культурной самобытности предоставляем им право жить в их республиках так, как им нравится, по их уставу. И у русских тоже есть своя культура, право жить.

Поэтому давайте всё-таки приезжие будут подстраиваться под нормы и принципы принимающих обществ, а не навязывать свои нормы и принципы поведения в одежде, в религиозных праздниках. Доходит уже до того, что молодые дети мигрантов устраивают шариатские патрули какие-то.

— По вашему мнению, надо жёстко это пресекать?

— Я уверен, что жёстко. По сути, это же касается наших с вами детей. Посмотрите, какая волна изнасилований несовершеннолетних. Да даже за одну изнасилованную десятилетнюю девочку просто надо всех в поезд сажать и увозить. Я не хочу допускать ситуации, при которой мне придётся за честь поруганной дочери кого-то убивать.

Ситуация, при которой нашим детям грозит сексуальная угроза на улице, принципиально неприемлема.

Средней Азии выгодно избавляться от лишних рук и ртов, потому что нет столько возможностей для работы. В долгосрочной перспективе Россия должна инвестировать в экономику этих стран, чтобы люди оставались у себя и для них были простые, не высокотехнологичные рабочие места. Тогда нашим соседям не нужно будет сливать к нам избыток своих рук и голов. Безусловно, должна быть у нас экономическая стратегия.