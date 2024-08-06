Проблема миграции в современном мире — одна из самых болезненных. Какие угрозы несут России мигранты и как вести себя государству и обществу в ситуации неконтролируемого притока иностранцев, в интервью Pravda.Ru рассуждает политолог, военный волонтёр, публицист, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.
— Вы занимаетесь этой тематикой уже давно. Ваше отношение к
миграции, мигрантам отличается от принятого в официозе. В чём состоит угроза?
— С одной стороны, угроза очень простая, а с другой — сложная. Мы участвуем в глобальных процессах замещения традиционного населения европейских стран. Это касается и США, и европейских стран? и, безусловно, России.
Идея везде одинаковая, и контролирует эту идею некая организация MOM, которая была раньше частной британской лавочкой, но внезапно стала одним из подразделений ООН.
Берут людей иной культуры из самых бедных частей мира, стран Африки и Азии, и массово, аулами, сёлами и городами, завозят в Европу. Россия — тоже часть Европы. У нас этот процесс точно так же идёт, просто реципиентом в данном случае выступают страны Средней Азии и Закавказья, которых завозят в больших количествах, миллионами.
Речь идёт о том, что к нам принципиально перевозят несколько этнических групп, объединённых по единому религиозному признаку и достаточно далеко культурно отстоящих от русского народа и других коренных народов России.
Это делается с одной целью: завезти новый пролетариат для последующей реконструкции национальных государств Европы, включая Россию, посредством проведения какой-то революции.
Этот революционный пролетариат левого либерализма — инструмент по разрушению России. Особую опасность для России представляет тот факт, что среди молодёжи ряда коренных, очень дорогих и любимых нами тюркских народов России, давно инкорпорированных в российское культурное поле и сожительствующих с русским народом в мире, любви и гармонии, идёт радикальная пропаганда ваххабизма.
Ваххабизм — радикальное течение ислама, которое не признаёт государственных национальных границ и культурных особенностей ислама, который исповедуют представители многих российских регионов. Ислам
крымских татар, татар, башкир сильно отличается в культурно-
политическом смысле от ислама Саудовской Аравии.
Их задача — добиться смычки нашей молодёжи и завезённых мигрантов и устроить нам революцию. Конечная цель — уничтожение России, раскол на европейскую часть, Урал, Сибирь и последующая её деконструкция, превращение в группу стран третьего мира, где на долгие годы не утихают этнические и религиозные войны.
— Я всегда думала, что это экономическое явление, что они едут просто за хорошей жизнью.
— Нет, конечно. Их организованно перевозят целыми аулами, по спискам, сформированным в Великобритании, и заселяют наши города.
Образованный городской класс Узбекистана говорит, из-за них переезд в Россию культурных представителей этнических меньшинств Узбекистана невозможен, потому что они не могут спокойно жить как нормальные граждане, на них распространяется этот флёр ксенофобии, который неизбежно появляется из-за постоянных конфликтов с маргиналами.
Вместо того, чтобы набрать из Средней Азии и Закавказья
интеллектуальной элиты, образованных людей, врачей, инженеров, конструкторов, мы зачем-то завозим самый базовый пролетариат, который даже не имеет полного среднего образования.
Это явно показывает, что здесь дело не в экономике. Подключаются коррупционеры всех мастей, которые зарабатывают деньги и являются выгодоприобретателями экзаменов по русскому языку, продажи нашего гражданства, трудоустройства мигрантов. Всегда найдутся люди, которые готовы преступить свои должностные полномочия, чтобы заработать больше денег. Но экономика — это следствие.
Причина в том, что идёт спланированная операция против Европы в целом и России в частности.
— Почему мы прозевали это? Кто у нас способствовал этим процессам?
— У нашего руководства был позитивный взгляд на то, что переезд части жителей из стран Закавказья и Средней Азии стимулирует рынок труда, увеличит его конкурентоспособность, позволит быстрее развиваться и расширяться. Поэтому у нас было довольно либеральное миграционное законодательство, которым злоупотребляют с тем, чтобы реализовывать свои коррупционные и политические интересы.
Нельзя сказать, что кто-то в России целенаправленно подписал такой указ, чтобы к нам заехало 15 млн мигрантов. Просто была создана комфортная среда в расчёте на то, что будут приезжать люди, которые хотят жить с русскими и с другими коренными народами России в мире, хотят работать, интегрироваться в российское общество. Но те, кто возглавил эти процессы, злоупотребляют нашим правом, добротой, позитивным восприятием постсоветских республик как наших дружеских обществ.
В обществе сейчас активно распространяются экстремистские
религиозные ваххабистские воззрения.
Вместо трудовых мигрантов, интегрирующихся в российское общество, мы получаем армию молодых пролетариев, которые скоро готовы будут жечь, рвать и метать.
— Сейчас Государственная Дума приняла закон: те, кто не станет на военный учёт, будет лишаться гражданства. Мы сейчас говорим о легализованной иммиграции. Это хороший закон? И что ещё, с вашей точки зрения, нужно сделать в этом направлении?
— Я предлагал несколько пунктов...
В общем, вывести весь этот процесс в "белую" сферу. И надо различать легальную и нелегальную миграции.
По сути, это то же самое, если бы мы к себе украинских диверсантов запускали бы.
Я не выступаю против миграции как таковой. Я за миграцию в Россию иностранных специалистов высокой квалификации. Как заявил президент Путин, мы готовы принимать японцев, китайцев, американцев, немцев с высшим образованием, которые приезжают с проектами, готовы вкладывать свои интеллектуальные способности в нашу высокотехнологичную экономику. Если такие люди есть в Азербайджане, в Узбекистане — добро пожаловать.
— Незаконных мигрантов возвращают за счёт бюджета России. Может быть, создать закон, по которому их организовывать в трудовые команды? Пусть отрабатывают ущерб и билеты назад?
— Абсолютно верно. Я же уже предложил — депозит. Когда гражданин России едет в Соединённые Штаты Америки, он кладёт депозит в банк. Если он там задержится и его надо будет депортировать, депортация происходит за его счёт. Здесь всё то же самое. Положил депозит в 100 тысяч рублей на экстренное лечение или удаление из государства — и пожалуйста, заезжай, даже виза не нужна.
Депозит, электронная карта и для граждан России постановка на воинский учёт — это уже достаточные меры для того, чтобы упорядочить миграцию.
Сейчас начали развиваться общественные организации (я имею в виду "Русская община", "Северный человек"), при поддержке добровольческой бригады "Эспаньола" создаются дружины в регионах в поддержку решения Владимира Путина и главы СКР Александра Бастрыкина. Эти дружины при поддержке и в полном правовом соответствии с российским законодательством ведут мониторинг деятельности экстремистских организаций мигрантов, следят за соблюдением законодательства, помогают полиции и службе безопасности находить и заключать под стражу преступников.
"Эспаньола" на базе русских общин — в строгом соответствии с законом — сейчас проводит обучение владению гражданским населением оружием. Имеется в виду травматическое и гладкоствольное охотничье оружие.
На базе русских общин в регионах организован курс молодого бойца, гражданское общество подтягивается к этому процессу во исполнение тех поручений, которые сделал президент и озвучил глава Следственного комитета. К ним должно подключаться большее количество здравых конструктивных людей, которые не собираются выбегать и рандомно нападать на людей других этнических групп и религиозной принадлежности, а способны конструктивно, вместе с государством, в правовом поле, водворять законодательный, конституционный порядок в нашей стране.
— Депутат Думы Михаил Матвеев внес законопроект об изменениях в законе о национально-культурных автономиях. Что это такое и что здесь плохо?
— Получается, что диаспоры и национально-культурные автономии у нас превратились в политические и экономические субъекты. По сути, в организованные преступные группы. Это как с итальянской мафией.
— У нас есть армянская, азербайджанская мафия?
— Сначала собирались ради макарон и фестивалей, а потом выяснилось, что под прикрытием различных этнообъединений у нас действуют полноценно организованные преступные группы, которые занимаются завозом наркотиков, крышеванием, продвигают своих коррумпированных подрядчиков на госзаказ, срастаются с местными органами власти. Это всё надо пресекать. Надо возрождать УБОП в ФСБ, в МВД с полным кругом полномочий и в содружестве с гражданским обществом.
— Оставить этническим объединениям только культурные функции?
— По вопросам культуры: развитие языка, танцы-пляски, — пожалуйста, объединяйтесь. Но как только это превращается в политический институт, когда у нас какая-нибудь таджикская диаспора в Новосибирске начинает выступать субъектом политического права, влиять на губернатора, на Думу, выбивать из бюджетных средств себе какие-то преференции — увольте, не надо нам этой истории.
Наша проблема — демография русского народа. Все средства мы сейчас должны тратить на демографию русского и других коренных народов. У татар такая же плохая рождаемость, как у русских. Давайте заниматься рождаемостью русских, татар и башкир и на это тратить деньги.
— Я думаю, нам тоже надо себя вести с мигрантами корректнее: не налетать на них с наскока, не ругаться, а тоже их уважать. И
тогда будет уважение в ответ. Как вы считаете?
— Я считаю, что мы в своей стране, в своём праве. Например, у меня за три года внезапно сменяется этнокультурный состав моей улицы. А я, может, не хочу так жить, я, может, не приемлю азиатские формы одежды или азиатские формы поведения, праздники. Имею ли я право у себя, на своей земле жить по своему уставу?
В Конституции прямо написано, что Российская Федерация защищает культурную самобытность народов Российской Федерации. Можем ли мы, русские, у себя на земле просить и требовать, чтобы наша культурная самобытность не нарушалась и не разбавлялась в сообществе мигрантов? Можем. И имеем на это конституционное право.
И это не ксенофобия. Если три человека хотят жить по-русски в русском городе, они имеют на это конституционное право и никто не вправе нарушать их культурную самобытность. Мы же не вторгаемся. Посмотрите, у нас живут народы в разных республиках. Мы с учётом их культурной самобытности предоставляем им право жить в их республиках так, как им нравится, по их уставу. И у русских тоже есть своя культура, право жить.
Поэтому давайте всё-таки приезжие будут подстраиваться под нормы и принципы принимающих обществ, а не навязывать свои нормы и принципы поведения в одежде, в религиозных праздниках. Доходит уже до того, что молодые дети мигрантов устраивают шариатские патрули какие-то.
— По вашему мнению, надо жёстко это пресекать?
— Я уверен, что жёстко. По сути, это же касается наших с вами детей. Посмотрите, какая волна изнасилований несовершеннолетних. Да даже за одну изнасилованную десятилетнюю девочку просто надо всех в поезд сажать и увозить. Я не хочу допускать ситуации, при которой мне придётся за честь поруганной дочери кого-то убивать.
Ситуация, при которой нашим детям грозит сексуальная угроза на улице, принципиально неприемлема.
Средней Азии выгодно избавляться от лишних рук и ртов, потому что нет столько возможностей для работы. В долгосрочной перспективе Россия должна инвестировать в экономику этих стран, чтобы люди оставались у себя и для них были простые, не высокотехнологичные рабочие места. Тогда нашим соседям не нужно будет сливать к нам избыток своих рук и голов. Безусловно, должна быть у нас экономическая стратегия.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.