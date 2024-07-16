О мужчинах и женщинах почти всерьёз: что мы думаем друг о друге

Стоит ли перечислять пословицы и поговорки на тему "Мужчины и женщины", или, если быть ещё выше, "Семейные отношения". Их много, и выдумали их не сегодня, с одним "но"... Ещё недавно главной темой обсуждения была женщина. Мужчина, как и депутатский корпус, имел статус неприкосновенного лица. Сегодня всё изменилось. И обсуждать можно не только президентов и диктаторов, но даже мужчин.
Например, что такое женственность? Все это знают. Тем более, за века на эту тему вышли сотни литературных произведений. От поэзии миннезингеров до фаблио и романов. Правда написаны они были мужчинами. Женщины обратились к этому вопросу совсем недавно — пару веков назад, когда появились романы, написанные самими женщинами. Но этот вопрос они переиначили: "Что такое мужчина?" И тут прояснилась огромная пропасть между мужчинами и женщинами. Если первые могли быть циниками, то вторые забили первых своим сарказмом.
Мужчин они назвали нелепейшим существом, даже если он и умён. Причём начали дамы с самой главной составляющей человека, по их мнению, — с головы, а вернее, с прически. Мужчина каждое утро, умываясь, льёт себе на голову воду. И как результат — к 30 годам у них уже лысина. Но и этого мало. Они ещё каждую весну имели привычку стричься наголо. "Так легче", — заявляли со стороны сильного пола. Дамы же усмехались: "Как будто несчастные волосы в полдюйма длины могут тяготить мыслящую голову!"
О любви всё вроде бы сказано. Оказывается, нет. Женщины вопрошали: "Умеет ли мужчина любить?" Как если бы мы вопрошали: "Умеет ли мужчина летать?" И с последним женщины солидарны. С тех пор, как братья Райт или Блерио полетели на своих аэропланах, стало очевидно, что летающих мужчин больше, чем любящих.
Рядом с любовью рука об руку идёт, конечно, ревность. Уместно вспомнить персонажа Льва Николаевича Толстого некоего Позднышева, жена которого была неплохим музыкантом. И вот, чтобы сделать жене приятное, он привёл к ней в гости своего друга, талантливого скрипача. После чего на несколько дней уехал из дома. Но ревность всё сильнее сжимала сердце. Именно по велению сердца Позднышев и вернулся домой раньше, надеясь увидеть чёрт знает что. Но увидел лишь, как его жена и друг мило исполняют на фортепьяно и скрипке какой-то ноктюрн.
Так на что же рассчитывал Позднышев. У музыкантов даже разных полов только одна страсть — музыка. Как и у философов. А всё испортил сам Позднышев, подозревая верную жену в неверности.
"Ценит ли вообще мужчина верность женщины?" — вопрошают уже тысячи лет и те, и эти. Ведь в глубине души ему всегда неприятно, что у него нет соперников. И мужчина обижается. Поэтому не раз после раздумий или после ничего не обещающей случайной связи мужчина уходит от порядочной женщины к порочной мессалине. Тут и соперников море и можно без угрызения совести убить изменницу, что когда-то и сделал римский император Клавдий.
Отдельная тема счастья. Кто ж его не хочет? Хотя и здесь всё не так однозначно. Тем более, оно среднего рода, а значит, имеет разные виды на женщин и мужчин. Женщина всегда стремится к счастью, а вот мужчина хочет иногда невозможного, никакого отношения не имеющего к счастью. Мужчина всегда требует от женщины верности, хотя порой по общественному положению она просто обязана изменять.
С появлением первой Госдумы в царской России к некоторым в голову закрадывалась крамольная мысль: "А если женщина когда-нибудь "добьётся места председательницы Государственной думы?" Четыреста пятьдесят депутатов мужчин, и она одна — женщина! К тому же каждый из депутатов захочет ей понравиться, "чтобы пользоваться снисходительностью председательницы" и посылать куда подальше все наказы, данные депутатами царю и Думе.
Женщины в доходчивой форме первыми дали наставления для мужчин. Речь идёт об ухаживании. Например, "на даче нужна двойная осторожность, в городе можно ограничиться обыкновенной". Мужчине никогда не стоит притворяться бескорыстным, а также приводить заумные цитатки из женоневистников Шопенгауэра и Ницше.
"Знаете ли вы, что говорил Заратустра?" — как-то спросил при встрече один ухажёр. "Глуп тот мужчина, который в разговоре с женщиной пускается в философию", — так говорил Заратустра", — ответила мадам и выставила его вон.
Шутить можно, но осмотрительно. Шутки редко удаются мужчинам в разговоре с женщиной. Или, может быть, то, что смешно мужчине, совсем не смешно женщине.
Да, забыли о мужском уме… "А всё-таки, с каким бы восторгом отдали бы многие женщины за него свои длинные волосы и лучшие годы своей жизни", — откровенно признавалась писательница Елена Лохвицкая, скрывавшаяся от мужчин под псевдонимом Мюргит.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.