О мужчинах и женщинах почти всерьёз: что мы думаем друг о друге

Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность

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Стоит ли перечислять пословицы и поговорки на тему "Мужчины и женщины", или, если быть ещё выше, "Семейные отношения". Их много, и выдумали их не сегодня, с одним "но"... Ещё недавно главной темой обсуждения была женщина. Мужчина, как и депутатский корпус, имел статус неприкосновенного лица. Сегодня всё изменилось. И обсуждать можно не только президентов и диктаторов, но даже мужчин.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

Могут ли пилоты любить

Например, что такое женственность? Все это знают. Тем более, за века на эту тему вышли сотни литературных произведений. От поэзии миннезингеров до фаблио и романов. Правда написаны они были мужчинами. Женщины обратились к этому вопросу совсем недавно — пару веков назад, когда появились романы, написанные самими женщинами. Но этот вопрос они переиначили: "Что такое мужчина?" И тут прояснилась огромная пропасть между мужчинами и женщинами. Если первые могли быть циниками, то вторые забили первых своим сарказмом.

Мужчин они назвали нелепейшим существом, даже если он и умён. Причём начали дамы с самой главной составляющей человека, по их мнению, — с головы, а вернее, с прически. Мужчина каждое утро, умываясь, льёт себе на голову воду. И как результат — к 30 годам у них уже лысина. Но и этого мало. Они ещё каждую весну имели привычку стричься наголо. "Так легче", — заявляли со стороны сильного пола. Дамы же усмехались: "Как будто несчастные волосы в полдюйма длины могут тяготить мыслящую голову!"

О любви всё вроде бы сказано. Оказывается, нет. Женщины вопрошали: "Умеет ли мужчина любить?" Как если бы мы вопрошали: "Умеет ли мужчина летать?" И с последним женщины солидарны. С тех пор, как братья Райт или Блерио полетели на своих аэропланах, стало очевидно, что летающих мужчин больше, чем любящих.

Рядом с любовью рука об руку идёт, конечно, ревность. Уместно вспомнить персонажа Льва Николаевича Толстого некоего Позднышева, жена которого была неплохим музыкантом. И вот, чтобы сделать жене приятное, он привёл к ней в гости своего друга, талантливого скрипача. После чего на несколько дней уехал из дома. Но ревность всё сильнее сжимала сердце. Именно по велению сердца Позднышев и вернулся домой раньше, надеясь увидеть чёрт знает что. Но увидел лишь, как его жена и друг мило исполняют на фортепьяно и скрипке какой-то ноктюрн.

Так на что же рассчитывал Позднышев. У музыкантов даже разных полов только одна страсть — музыка. Как и у философов. А всё испортил сам Позднышев, подозревая верную жену в неверности.

"Ценит ли вообще мужчина верность женщины?" — вопрошают уже тысячи лет и те, и эти. Ведь в глубине души ему всегда неприятно, что у него нет соперников. И мужчина обижается. Поэтому не раз после раздумий или после ничего не обещающей случайной связи мужчина уходит от порядочной женщины к порочной мессалине. Тут и соперников море и можно без угрызения совести убить изменницу, что когда-то и сделал римский император Клавдий.

Когда председателем Госдумы станет женщина

Отдельная тема счастья. Кто ж его не хочет? Хотя и здесь всё не так однозначно. Тем более, оно среднего рода, а значит, имеет разные виды на женщин и мужчин. Женщина всегда стремится к счастью, а вот мужчина хочет иногда невозможного, никакого отношения не имеющего к счастью. Мужчина всегда требует от женщины верности, хотя порой по общественному положению она просто обязана изменять.

С появлением первой Госдумы в царской России к некоторым в голову закрадывалась крамольная мысль: "А если женщина когда-нибудь "добьётся места председательницы Государственной думы?" Четыреста пятьдесят депутатов мужчин, и она одна — женщина! К тому же каждый из депутатов захочет ей понравиться, "чтобы пользоваться снисходительностью председательницы" и посылать куда подальше все наказы, данные депутатами царю и Думе.

Женщины в доходчивой форме первыми дали наставления для мужчин. Речь идёт об ухаживании. Например, "на даче нужна двойная осторожность, в городе можно ограничиться обыкновенной". Мужчине никогда не стоит притворяться бескорыстным, а также приводить заумные цитатки из женоневистников Шопенгауэра и Ницше.

"Знаете ли вы, что говорил Заратустра?" — как-то спросил при встрече один ухажёр. "Глуп тот мужчина, который в разговоре с женщиной пускается в философию", — так говорил Заратустра", — ответила мадам и выставила его вон.

Шутить можно, но осмотрительно. Шутки редко удаются мужчинам в разговоре с женщиной. Или, может быть, то, что смешно мужчине, совсем не смешно женщине.

Да, забыли о мужском уме… "А всё-таки, с каким бы восторгом отдали бы многие женщины за него свои длинные волосы и лучшие годы своей жизни", — откровенно признавалась писательница Елена Лохвицкая, скрывавшаяся от мужчин под псевдонимом Мюргит.