Чужой среди своих: как абьюзеры преследуют медиаперсон

Профессии, связанные с публичностью, в наше время стали крайне опасными

8:19 Your browser does not support the audio element. Общество Практика Как отстоять права

В последние годы в ряде громких терактов с покушениями на жизнь известных медиаперсон исполнителями могли оказываться российские граждане или близкие нам "братья и сёстры". Взрывное развитие средств связи и распространившаяся во времена "открытости и гласности" небывалая свобода покупки личных данных сделала крайне опасными профессии, связанные с публичностью. Если прежде их представителей преследовали разве что фанаты и "обожалки", то теперь в Сети, по телефону и у подъезда вашего дома на вас сыплются оскорбления, угрозы, иногда побои и, наконец, доходит до покушения на убийство. В более лёгких случаях обходится анонимками на работу и царапинами на машине.

Фото: flickr.com by Drew Coffman, CC BY 2.0

Ну, ведь живём в воюющей стране, скажет кто-то, пожав плечами. Феномен этот нов, но ему не два года. Во-первых, как-то трудно представить, чтобы в 1941-м советский гражданин взорвал на московской улице авто Всеволода Вишневского или стрелял бы в Могилёве, положим, в Константина Симонова, корреспондента "Известий", приехавшего за фронтовым материалом и позже описавшего то сражение в романе "Живые и мёртвые". Вот немец — да, враг, но и тот на фронте, а не в тылу. А теперь враг — как бы свой, хотя на самом деле чужой. Он неотличим от нас. Он — "без лица", как говорит старик-психиатр Игорь Семёнович из телесериала "Ликвидация", он "может быть любым", он "настолько свой, что никто даже и подумать не может…"

Во-вторых, у этого врага есть своя недавняя история. Во времена лихих 90-х, когда одни открыто растаскивали страну, распихивая её по собственным карманам, а другие бедствовали и вымирали и не было никакой надежды на свет в конце этого тоннеля, люди ожесточились. И если в начальный период массового распространения интернета пользователи бывали даже изысканно вежливыми, то за пару лет ситуация поменялась. Градус агрессивности зашкалил, люди бросались друг на друга в остервенении, будто вот этот Пупкин, которого он и знать не знает, виноват во всех его личных и общественных несчастьях.

Примерно в этот период, в середине нулевых, я стала активно писать публицистику и по просьбе своего редактора, светлой памяти Игоря Николаевича Г., выходить на форум "ЛГ". Когда автор выходит на форум, пояснил он, читателей прибавляется, тиражи растут.

Тогда я писала на социальные темы в надежде хоть как-то проговаривать-выяснять, что с нами происходит, с идеей "давайте жить дружно". И понеслось.

Кто-то из прежних лидеров форума откровенно принялся меня изгонять. Кто-то, потерпев поражение в спорах, начал сочинять про меня клевету и рассылать куда попало, в СМИ и на все форумы, на какие у него хватило сил. Другие, сообщив, что они проездом в Москве, срочно требовали встретиться с ними и заключить брак. Приезжали к дому и поджидали у подъезда. Сбилась со счёта, сколько и каких угроз получила: обещали повесить, расстрелять, раскатать асфальтоукладчиком, а также изнасиловать группой в особо извращённой форме (это последнее было обещано врачом "Скорой помощи").

Я в двух словах рассказала редактору, чем закончился мой поход за увеличением газетной аудитории. Он поначалу не поверил (тогда это всё-таки было ещё старым журналистам в новинку) и посоветовал "передохнуть". Я обратилась к юристам, но и там защиты не нашла. Адвокаты объяснили, что если мне самой (!) удастся узнать идентификационный номер угрожавших и их адрес местожительства, они за солидную сумму могут собрать остальные нужные для суда документы. Но, поскольку судить хама следует по адресу его регистрации, ездить по городам и весям нашей необъятной Родины они не станут. Идентификационный номер узнать у админа можно — если дружишь с админом, но узнать по нему географический адрес я не могла. В полиции, как водится, сказали, чтоб обращалась, когда повесят, раскатают и изнасилуют особо извращённым способом. Круг замкнулся. Что я могла? Только на какое-то время нанять личного телохранителя. Но удовольствие это не из дешёвых, да и не понятно, когда угроза минует и вообще — минует ли и насколько она реальна. Хотя говорила одна мудрая еврейка: если вам угрожают убийством — верьте и бегите… Но куда мне было бежать со своей Родины, да и с какой стати?

Потом многолюдный форум съёжился и более не имел отношения к газете, народ разбрёлся кто куда, и осталось там полтора инвалида умственного труда. Но курилка выжил!

Выживший тип — чистейшей воды экземпляр. Он как бы либерал (по самоидентификации), но удушает любую мысль, которую, впрочем, и не понимает: чем больше не понимает, тем свирепее бранится. Аргументом оказывается возраст оппонентов — кто старше его пятидесяти с большим таким гаком лет, тот в маразме по определению; признавшись в откосе от армии по психиатрическому диагнозу, персонаж навешивает психиатрические диагнозы окружающим в виртуале. Ненавидя советское прошлое страны, требует возвращения карательной психиатрии. Пропагандирует идеальный Запад, где никогда не был — милый, милый такой смердяков. Кляня "чекистский режим", взывает к его "компетентным органам", дабы покарали нас всех, с сим юзером не согласных. Хихикая над нашими военными драмами, мнит себя высоконравственным человеком. Клеймя "доносчиками" других, рассказывает о собственных доносах и кляузах, посланных по месту вашей работы, в том числе анонимных. Жалуется на травлю, травя своих софорумников, даром что их в наличии жалкое количество. На каждом шагу оскорбляя, обвиняет в абьюзе других. Объявляет Святейшего еретиком и РПЦ — еретической, будучи иудеем. Угрожает женщинам и желает им смерти публично. Потому что нечего тут…

Рассказанное — не частная история одного форума, такие же случились и с другими общественно-политическими ресурсами и иными медиаперсонами, даже такими, как я, "широко известными в узких кругах". Более того, я далека от мысли, что в других странах дело обстоит гораздо лучше или гораздо хуже. Массовое сознание везде одинаково. Проблема в том, что в нынешнюю эпоху остро требуется хоть какая-то система безопасности в интернете, а также уже и при телефонной связи, курьерской и почтовой доставке. Необходимо, как предлагает Сергей Карнаухов, сегодня получающий угрозы себе и своей семье, добиваться их переквалификации в серьёзную категорию с тем, чтобы полиция могла использовать достаточно дорогостоящие методы, которые сейчас не используются ввиду как бы "незначительной общественной опасности" таких преступлений. Хотелось бы также почувствовать результаты позитивной деятельности Лиги безопасного интернета, существующей с 2011 года. Без борьбы с этим злом (сетевым, телефонным и прочими видами деструктивных действий, осуществляемых посредством медиа) мы дожили до сегодняшних невесёлых последствий, персонально адресованных терактов.

…Постмодернизм отменил оппозицию свой/чужой. Мне позвонил замечательный художник детской книги, работающий в Европе, с вопросом, а нет ли в Библии или у святых отцов положительного образа червя (он делал для малышей такую книжку о "хорошем" червяке, о любви ко всему живому). Оказалось — нет, только "червь неусыпающий" как атрибут ада. Отмена "чужого" влечёт и отмену "своего", ибо это парная оппозиция. А у меня есть мечта: пусть бы вернулось то время, когда среди своих были бы только свои, а чужих бы среди своих не было. А?