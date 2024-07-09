Как современная Россия избавляется от последствий буржуинской эпохи 90-х годов? Взгляд из Новороссийска

Произойдёт ли необходимое преображение России? Эта задача нам по плечу

12:55 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Судя по динамике развития событий, специальная военная операция на Украине постепенно входит в свою завершающую стадию. И хотя враг ещё наносит болезненные удары по территории России, в результате которых гибнут мирные жители, линия фронта медленно, но верно движется на запад, а экономическая инфраструктура Незалежной планомерно уничтожается.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Спецоперация как драйвер изменений в российском обществе

В этой ситуации наши бывшие "партнёры" продолжают оказывать лжефюреру Зеленскому и его клике беспрецедентную экономическую и военную помощь, однако, кажется, уже убедились в том, что победить Россию на поле боя им не удастся. Можно, конечно, удивляться покорности украинцев, которых десятками тысяч их же гетманы, не без успеха проводящие тотальную мобилизацию, гонят на убой. Однако объяснить такое поведение "пушечного мяса" несложно. Типичный упоротый патриот исповедует принцип: "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". До сих пор большая часть населения Незалежной продолжает верить в мифическую победу и не готова отдать "проклятым москалям" ни пяди своей территории. Такое поведение украинцев напоминает готовность немцев сражаться за Гитлера весной 1945 года. И пусть наша армия не стоит под Киевом, запас прочности бандеровского* режима вот-вот подойдёт к концу. Это понимают даже некоторые наиболее прозорливые и не утратившие остатки совести украинские политологи, например, Вадим Карасёв.

Тем не менее сейчас пока ещё преждевременно давать ответы на главные вопросы, которые волнуют наше общество, а именно — когда закончится специальная военная операция, каковы будут её политические, социально-экономические и нравственные результаты. Нынешним летом, похоже, никакого "генерального наступления" в духе операции "Багратион" российские вооружённые силы проводить не будут, а предпочтут планомерное вытеснение противника с присоединённых к нашей стране областей, чтобы избежать ненужных потерь и жертв среди мирного населения. Вообще, гуманный характер ведения боевых действий нашей армией заставляет относиться к ней, а также к российскому верховному руководству с величайшим уважением и восхищением. Американцы в такой ситуации применили бы неоднократно опробованный ими метод ковровых бомбардировок и, вероятно, не остановились бы перед использованием ядерного оружия.

Как преображается Россия

Вместе с тем представляется, что определяющие наше будущее события происходят не только на фронте, но и во всём российском обществе, которое, так же как и линия боевого соприкосновения, постоянно и неизбежно изменяется. К сожалению, происходящие в нём перемены не столь очевидны, как хотелось бы, однако необратимы и благотворны. Они должны привести к существенному преображению России, исправлению жесточайших исторических ошибок, допущенных в 90-е годы прошлого века. После распада СССР усилиями Ельцина, его приспешников и прибравших к рукам всенародное достояние олигархов и чиновников в России была создана крайне несправедливая и неэффективная социально-экономическая система. То есть на руинах так и не построенного социализма возникла некая буржуинская Россия (выражение президента Владимира Владимировича Путина), тогдашние руководители которой возжелали стать частью мировой капиталистической элиты. Только вот незадача: настоящие западные буржуины не захотели принимать наших доморощенных нуворишей в свою компанию. Впрочем это их не слишком расстроило, поскольку все эти абрамовичи, березовские и чубайсы обрели право на эксплуатацию народа и использование для своего обогащения неисчерпаемых природных богатств России.

Если охарактеризовать постсоветское время в России, то оно делится на три эпохи:

90-е годы — период разграбления и разорения, нулевые годы — стабилизация и спасение от катастрофы, и, наконец, современность — попытка исправить ошибки, допущенные прежними руководителями, и возродить былое геополитическое могущество страны.

Как известно, ошибки бывают трёх типов:

исправимые, тяжёлые, но исправимые и непоправимые.

Распад СССР стал катастрофической ошибкой, которую, судя по всему, исправить невозможно.

Признание Крыма частью Украины Ельциным и его подручными, вероятно, является тяжёлой ошибкой, ради исправления которой России приходится вести войну с коллективным Западом.

Иногда приходится слышать мнение о том, что вооружённого конфликта с Украиной и стоящими за ней НАТО, ЕЭС и США можно было избежать. Однако это в высшей степени наивное предположение: наши руководители до последнего старались предотвратить прямое военное столкновение с "бешеным псом" Запада — слетевшей с катушек Украиной, гетманы которой самонадеянно рассчитывали "перемочь" ненавистную "русню".

Сейчас приходится только восхищаться выдержкой, дальновидностью и спокойной уверенностью в правоте своих очень непростых решений нашего президента, который на фоне мельтешащих штольцев, макронов, бербок и вызывающего снисходительное сочувствие "сонного Джо" выглядит как главный гарант того, что человечество не ввергнет себя в ядерный апокалипсис.

К сожалению, немалую тревогу вызывает тот факт, что наследие лихих 90-х годов изживается медленно и недостаточно решительно. Вопиющим позором стало разоблачение генералов-коррупционеров, находившихся на самых высоких должностях. Иными словами, пока кибальчиши на фронте проливают кровь и сражаются за Отечество и Русский мир, окопавшиеся в тылу плохиши продолжают воровать, подрывая обороноспособность государства намного эффективнее, чем вражеские диверсанты и шпионы.

После начала СВО Россия, наконец, встала на путь самостоятельного, по-настоящему суверенного развития (спасибо санкциям!). Приняты поистине грандиозные планы переустройства страны, которые, правда, не всегда исполняются в срок. Так, например, в нашей бескрайней России давным-давно следовало построить высокоскоростные железные дороги, поучившись у наших братьев-китайцев, которые связали подобными магистралями крупнейшие мегаполисы. Недавно я имел счастье ехать из Краснодара в Новороссийск в душной, забитой под завязку пассажирами электричке. 140 километров она преодолевает за три с половиной часа, то есть "мчится" со скоростью 40 километров в час. До революции "Черноморский экспресс" из Санкт-Петербурга до Новороссийска ехал двое суток. В наше время, то есть через сто с лишним лет, пассажирский поезд идёт из Питера до Чёрного моря 44 часа, то есть на четыре часа меньше. А мне бы очень хотелось домчаться на новейшем экспрессе до Северной столицы часов за двенадцать.

То же можно сказать и о возрождении отечественной авиации. Неприемлема ситуация, когда в течение долгого времени наша промышленность не может создать замену знаменитому одномоторному биплану АН-2. Боевые корабли строятся так долго, что устаревают уже на стапелях.

Строительство жилья и архитектура как показатели преображения России

Впрочем, что говорить о самолётах и кораблях, если жилые дома, как правило, сдаются в эксплуатацию с большим опозданием. Чиновники особенно гордятся постоянно растущими объёмами строительства жилья. Действительно, по всей России выросли районы безликих бетонных "человейников", изуродовавших наши города, однако многие квартиры в них пустуют, поскольку недоступны простому труженику. Новороссийск, например, при населении 270 тысяч человек занимает 22-е место в России по числу высотных зданий. Беда только в том, что половина из них не заселена, поскольку новая однокомнатная квартира на юге стоит больше десяти миллионов рублей. При моей учительской зарплате в 40 тысяч рублей я могу мечтать разве что о покупке собачьей конуры. Очевидно, что надо искать более приемлемые и доступные способы обеспечения народа жильём.

И пора уже прекратить строить убогие многоэтажные бараки, не имеющие никакой эстетической ценности и одним своим видом ввергающие в депрессию. Мы обладаем богатейшим архитектурным наследием, многие наши города ничуть не уступают знаменитым центрам мировой культуры. В создание их гармоничного внешнего облика внесли свой вклад выдающиеся зодчие самых разных эпох, от мастеров барокко до творцов советского модернизма: Кваренги, Захаров, Баженов, Росси, Тон, Шехтель, Мельников, Щусев, Иофан, Посохин и многие другие. Такое впечатление, что нынешние архитекторы (имена их, как правило, неизвестны) ориентируются на лишённые национальной специфики проекты зарубежных мастеров, игнорируя интереснейшее наследие русского стиля, модерна, конструктивизма, сталинского ампира. Очевидно, что необходимо выработать оригинальный архитектурный стиль, который бы транслировал идеи Русского мира и радовал взгляд и душу.

Кроме того, перед властью стоит неотложная задача развития культурной инфраструктуры населённых пунктов и создания экологически комфортной среды обитания. Здесь у нас есть очевидные достижения: по уровню благоустройства такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара (я могу перечислить ещё десятки городов), превосходят некоторые мировые столицы.

Я много езжу по стране и живу в Новороссийске, который является очень типичным средним по величине российским городом. У него трагическая история: три раза (в Крымскую, Гражданскую и Отечественную войны) он разрушался почти до основания, однако это не оправдывает того, что в его центре зияют пустыри и ветшают "заброшки" и долгострои, не решена проблема с водоснабжением. В 80-е годы в Новороссийске были заложены крупные объекты культуры: драматический театр и дворец цементников. Оба здания обещали стать выдающимися произведениями архитектуры советского модернизма. В 90-е годы дворец цементников был снесён, на его месте построен комплекс многоэтажек, недавно подобная же участь постигла и театр. Попытка городских властей отсудить у владельцев небольшой заброшенный участок земли рядом с городским парком превратилась в десятилетнюю судебную тяжбу.

Я привожу эти примеры из жизни Новороссийска, поскольку они характерны для всей нашей неоглядной страны, в которой частная собственность даже более священна и неприкосновенна, чем на загнивающем капиталистическом Западе. Но пока в моём родном городе уже 15 лет безуспешно строится Дворец олимпийских видов спорта, рядом в Геленджике возвели прекрасный многофункциональный культурно-развлекательный центр, в Севастополе достраивается величественный музейный комплекс на Херсонесе, а в Самаре, откуда я только что вернулся, открылся филиал Третьяковской галереи в прекрасно отреставрированном здании фабрики-кухни, выдающемся памятнике советского конструктивизма.

Очевидно, что современная Россия постепенно избавляется от пережитков буржуинской эпохи 90-х годов. Без социально-экономического и особенно нравственного преображения в тяжёлом и драматическом противостоянии с Украиной и стоящим за ней агрессивным Западом наша страна вряд ли достигнет победы. Мы должны построить справедливое, динамично развивающееся общество, создать такой привлекательный образ Русского мира, чтобы колеблющиеся народы и государства встали на нашу сторону. И эта задача нам по плечу!

*- последователи лидера ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)