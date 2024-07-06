"Будем гнаться за цифрами": в РФ заработала первая версия соцрейтинга граждан

"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы

7:39 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

В России запущена платформа социального рейтинга "Мы", которая определяет статус и уровень человека в обществе.

Фото: Midjouney: Россиянин получил уведомление о понижении социального рейтинга by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Давайте только проясним сразу — пока что это человеку ничем не грозит, участвовать в этой системе можно по желанию, а за низкий рейтинг никого не накажут.

Сейчас это скорее игрушка, которая показывает, как дальше будут считать цифры, которые станут (а они станут, спустя примерно десять лет) влиять на образ жизни и поведение людей.

Вспомните курьеров и таксистов, которые "живут с рейтингом" и очень стараются его не уронить, повысить или "нашаманить" что-то для улучшения качества заказов, работы и дохода.

Проект разработали специалисты Российского государственного социального университета на основе китайских разработок. Суть системы в том, что люди получают баллы, которые дают право на льготы, скидки и престижную работу.

При этом звучат опасения, что без нормального значения рейтинга люди не смогут рассчитывать на повышение или получение кредита, аренду квартиры в нормальном районе или найма на хорошую работу.

Пилотная российская система расчёта социального рейтинга, вероятно, будет использоваться органами власти всех уровней и общественными организациями для предоставления оперативной и объективной социальной поддержки населению.

По крайней мере, все эксперты, включая лабораторию "Сбера", ожидают появления социального рейтинга благонадёжности и статуса россиян к 2030-2035 годам.

В "игровом" режиме посчитать свои баллы можно в интернете, ответив на вопросы о

кредитной истории,

образовании,

социальном и семейном статусе,

наличии жилплощади,

родственников на иждивении

и т. д.

В базовой версии программа показывает два результата:

оценку достижений человека в прошлом (социальный статус) и прогноз на будущее (социальный уровень).

Простой пример...

Человек может быть учёным, имеющим госнаграды, хорошую зарплату и высокий социальный статус (выше 70 баллов).

Рабочий с современного завода (имеющий социальный статус пониже) может иметь более высокий социальный уровень — если в его семье будут появляться дети, он будет заниматься волонтёрством, ставить ежегодные прививки, сдавать ГТО или помогать ГАИ штрафовать неправильно припарковавшихся водителей и т. д.

Как пояснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, эти критерии показывают отношение государства к человеку и "демонстрируют количество доступных опций социальной поддержки", также с помощью рейтинга "россияне получают доступ к информации о своих правах на льготы".

Наглядно работу системы можно было наблюдать на Камчатке, где вводилась "Камчатская система социальных баллов", или "Камбалл".

Естественно, система была заточена только под стимулы, а не под наказания.

Например, детям начисляли баллы за регистрацию в социальных проектах и сдачу ГТО, участие в электронных олимпиадах, включение в "Камбалл" друзей и т. д. Взрослые могли получать баллы за сдачу старых шин, прохождение цифрового диктанта и социологических опросов, приобретение животного из приюта, стерилизацию кошки или собаки, занятие в спортзале, прогулку в парке по "тропе здоровья" или волонтёрство. Самые большие баллы были положены за вакцинацию от "ковида" (300 баллов) и за донорство крови (500 баллов).

Баллы начисляются и за наблюдение за порядком — например, за сообщения о неправильно припаркованном автомобиле, о бросившем мусор человеке.

Отдельно была прописана в программе и расходная часть: баллы можно потратить на билеты в кино, экскурсии, спортивные занятия и развлечения.

Хотя люди поначалу и опасались "попасть в цифровой ГУЛАГ", в итоге система пользовалась спросом: по данным на октябрь 2023 года, в системе "Камбалл" было заработано 23,8 млн баллов за 499 тысяч выполненных активностей. За баллы оказано около семи тысяч услуг.

Впрочем в соцмедиа обсуждается активация системы наказаний — например, баллы могут сниматься за покупку спиртного и сигарет, а также за проблемы с оплатой комуслуг и банковскими платежами.

Пока это будет просто "не хватило баллов на бесплатную экскурсию", однако кто знает, как будут наказывать "антисоциальных" граждан дальше...

Встревоженные россияне комментируют рождение социального рейтинга с возможностями для наблюдения за поведением людей и оценок его извне как "неподходящее дело для российской вольной ментальности".

Как ранее уже писала Pravda.Ru, в социальном рейтинге гражданина РФ будет обсчитываться:

успеваемость (для студентов и школьников),

наличие детей и иждивенцев,

источники дохода,

льготы,

кредитная история,

судимости,

аккаунты в социальных сетях (не размещает ли человек деструктивный контент и комментарии),

участие в общественной жизни и волонтёрство,

государственные награды,

занятия спортом и здоровый образ жизни

и т. п.

По мнению экспертов, так государство "намерено повышать как финансовую культуру населения (понадобится своевременная оплата ЖКХ, налогов и кредитов), так и культуру поведения (вождение без нарушений, своевременная вакцинация и диспансеризация)".

И, конечно, сразу видеть, что за фрукт (или овощ?) перед ним, заслуженный человек с высокой жизненной и общественной активностью или асоциальный и насквозь больной "вечный должник".

А ещё будущий рейтинг гражданина могут учитывать не только власти.

Знание рейтинга соискателя поможет работодателям избежать найма проблемных кандидатов. Например, они смогут не нанимать человека, который не посещает врачей и имеет просрочки, чтобы тот не сидел на вечных больничных и не тратил рабочее время на диалоги с коллекторами.

Знакомясь, мужчины и женщины могут сразу понимать, не с человеком-"ходячей бедой" их свела судьба.

Владельцы жилья смогут увидеть рейтинг потенциального арендатора. Если рейтинг низкий, они могут отказаться от заселения человека, который по каким-то причинам "свалился" в рейтинге до 31 балла из ста.

Охрана клубов или ресторанов может отказать в доступе посетителю с низким социальным рейтингом, опасаясь его асоциального поведения.

Подобный рейтинг также поможет тем, кто совершает различные сделки, заказывает товары, услуги или ремонт. Человеку будет спокойнее вызвать слесаря с рейтингом 85, чем с 27, а также отдать на починку машину, что-то купить или продать.

Кто-то скажет, "россияне не примут рейтинг" и "наш человек всегда найдёт, как обойти любую систему", — и будет, скорее всего, прав. Действительно, при появлении такого рейтинга обязательно найдутся теневые лазейки для его повышения.

Однако россияне вполне себе приняли ЕГЭ, оценки таксистам и от таксистов, рейтинги продавцов на маркетплейсах и цифры кредитного рейтинга у каждого.