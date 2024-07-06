"Будем гнаться за цифрами": в РФ заработала первая версия соцрейтинга граждан

В России запущена платформа социального рейтинга "Мы", которая определяет статус и уровень человека в обществе.
Давайте только проясним сразу — пока что это человеку ничем не грозит, участвовать в этой системе можно по желанию, а за низкий рейтинг никого не накажут.
Сейчас это скорее игрушка, которая показывает, как дальше будут считать цифры, которые станут (а они станут, спустя примерно десять лет) влиять на образ жизни и поведение людей.
Вспомните курьеров и таксистов, которые "живут с рейтингом" и очень стараются его не уронить, повысить или "нашаманить" что-то для улучшения качества заказов, работы и дохода.
Проект разработали специалисты Российского государственного социального университета на основе китайских разработок. Суть системы в том, что люди получают баллы, которые дают право на льготы, скидки и престижную работу.
При этом звучат опасения, что без нормального значения рейтинга люди не смогут рассчитывать на повышение или получение кредита, аренду квартиры в нормальном районе или найма на хорошую работу.
Пилотная российская система расчёта социального рейтинга, вероятно, будет использоваться органами власти всех уровней и общественными организациями для предоставления оперативной и объективной социальной поддержки населению.
По крайней мере, все эксперты, включая лабораторию "Сбера", ожидают появления социального рейтинга благонадёжности и статуса россиян к 2030-2035 годам.
В "игровом" режиме посчитать свои баллы можно в интернете, ответив на вопросы о
и т. д.
В базовой версии программа показывает два результата:
Простой пример...
Как пояснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, эти критерии показывают отношение государства к человеку и "демонстрируют количество доступных опций социальной поддержки", также с помощью рейтинга "россияне получают доступ к информации о своих правах на льготы".
Наглядно работу системы можно было наблюдать на Камчатке, где вводилась "Камчатская система социальных баллов", или "Камбалл".
Естественно, система была заточена только под стимулы, а не под наказания.
Баллы начисляются и за наблюдение за порядком — например, за сообщения о неправильно припаркованном автомобиле, о бросившем мусор человеке.
Отдельно была прописана в программе и расходная часть: баллы можно потратить на билеты в кино, экскурсии, спортивные занятия и развлечения.
Хотя люди поначалу и опасались "попасть в цифровой ГУЛАГ", в итоге система пользовалась спросом: по данным на октябрь 2023 года, в системе "Камбалл" было заработано 23,8 млн баллов за 499 тысяч выполненных активностей. За баллы оказано около семи тысяч услуг.
Впрочем в соцмедиа обсуждается активация системы наказаний — например, баллы могут сниматься за покупку спиртного и сигарет, а также за проблемы с оплатой комуслуг и банковскими платежами.
Пока это будет просто "не хватило баллов на бесплатную экскурсию", однако кто знает, как будут наказывать "антисоциальных" граждан дальше...
Встревоженные россияне комментируют рождение социального рейтинга с возможностями для наблюдения за поведением людей и оценок его извне как "неподходящее дело для российской вольной ментальности".
Как ранее уже писала Pravda.Ru, в социальном рейтинге гражданина РФ будет обсчитываться:
и т. п.
По мнению экспертов, так государство "намерено повышать как финансовую культуру населения (понадобится своевременная оплата ЖКХ, налогов и кредитов), так и культуру поведения (вождение без нарушений, своевременная вакцинация и диспансеризация)".
И, конечно, сразу видеть, что за фрукт (или овощ?) перед ним, заслуженный человек с высокой жизненной и общественной активностью или асоциальный и насквозь больной "вечный должник".
А ещё будущий рейтинг гражданина могут учитывать не только власти.
Кто-то скажет, "россияне не примут рейтинг" и "наш человек всегда найдёт, как обойти любую систему", — и будет, скорее всего, прав. Действительно, при появлении такого рейтинга обязательно найдутся теневые лазейки для его повышения.
Однако россияне вполне себе приняли ЕГЭ, оценки таксистам и от таксистов, рейтинги продавцов на маркетплейсах и цифры кредитного рейтинга у каждого.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.