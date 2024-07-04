В России таким не место: как айтишник-блогер-самоучка Ильин продал Родину ради доллара

История предательства: "информация имеет общественную ценность"

5:06 Your browser does not support the audio element. Общество

С момента начала СВО многие россияне показали своё истинное лицо, сбросив маски притворства. Оказалось, что они готовы продать не только Россию, но и себя самих, став подстилками Запада. И примером тому является показательная история российского айтишника Александра Ильина.

Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter, PDM

Предатели, которые ранее росли в тепле и достатке, решили укусить руку, которая их кормила. Правда, в последнее время страна успешно очистилась от людей, которые её ненавидят. Решив, что жить в России опасно, они благополучно разъехались по миру.

И один из таких героев, кто продолжает нести гордое знамя псевдолиберализма, — сбежавший айтишник Александр Ильин. Он смог даже устроиться в компанию Palta к Юрию Гурскому, белорусскому IT-предпринимателю, бывшему вице-президенту Mail.ru Group, который, по слухам, был уволен из компании, так как занимался сторонними проектами, не учитывая интересы работодателя. Так и нашли друг друга эти два одиночества.

Ильин, родом из Екатеринбурга, улетел на Кипр ещё два года назад, русских он вроде как ненавидит, при этом получает деньги из России. Айтишнику 36 лет, когда-то был свой бизнес, потом работал в банке "Точка", а затем ушёл в Ozon. В профессиональную разработку пришёл в 30 лет, видимо, по блату. При этом у него есть жена и ребёнок. Правда, его супруга нашла несколько странное для себя развлечение: постит в соцсетях ролики на потеху публике, например, вместе с ребенком раскрашивает поделки в цвета радуги и даёт прозвища в стиле ЛГБТ*. А затем демонстративно пьёт антидепрессанты.

Да и сам Ильин неплохо играет на публику: в роли миротворца он выкладывает в соцсетях ролики, где говорит о том, что солидарен с просроченным президентом соседней страны по возвращению территорий к границам 1991, при этом нелестно отзывается о власти и президенте России.

Сегодня у Ильина новый IT-проект — сыграть в "разоблачителя". Он собирается поразить публику сенсационными материалами о том, как плохо работается айтишникам в российских компаниях. Самое смешное, что эти "отзывы" он собирает от сотрудников, которые ушли из компании. Так, одному он прямо написал, что хочет сделать видео про то, как с ним плохо поступили, когда он захотел уйти из компании, про бюрократию и токсичность, так как эта информация несет общественную ценность.

Его подписчик, один из получателей подобных предложений, поделился текстом сообщения:

"Привет! До меня дошли слухи, что с тобой в российской XX IT компании как-то не очень красиво поступили. Я хочу сделать видео про то, как с тобой плохо поступили, когда ты захотел уйти из компании, про то, что творится в компании. Хочу рассказать про все. Я не видел, чтобы ты говорил про это где-то в паблике. Потому хочу пройтись по всему: бюрократия, токсичность, сексизм. Я также уже связался с несколькими людьми, чтобы узнать про токсичность в компании. Хочу показать всем, что творится там, так как эта информация несет общественную ценность. Цель простая. Мне кажется, что эта информация имеет общественную ценность".

А для кого эта информация будет ценной? Для его друзей-предателей, которые также покинули Родину? или матери, которая всё ещё живёт в Екатеринбурге и которую он оставил?

Видимо, "воин-света" готов на многое в надежде накрутить себе просмотры, чтобы заработать лишний доллар, который затем может пойти на поиск новых каналов вдохновения, чтобы продолжать дальше поливать свою Родину грязью.

И этот человек, который стал разработчиком всего шесть лет назад, рассказывает, как стать более осознанным в этой профессии? Блогер, который продолжает получать деньги из России, при этом собирает всю грязь, чтобы опорочить IT-компании в России? При этом у него покупают рекламу такие известные компании, как Selectel, Нетодология, SkillFactory, SkyPro. Интересно, что скажут представители этих компаний, когда узнают про то, что Ильин их поливает грязью?

Возможно, даже промолчат в надежде впарить очередной продукт. Ведь реклама — двигатель прогресса и спутница корысти. Однако для нас выводить таких персонажей на чистую воду — дело чести.

Задача Ильина — разрушить престиж страны и обесценить работу IT-компаний, в том числе и в глазах российского сообщества. Очевидно, что таким эмигрантам больше не место в новой России. Таким персонажам мы говорим: не возвращайтесь.

*- Деятельность "Международного общественного движения ЛГБТ" запрещена в Российской Федерации.