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Олег Володин
AMVET: в Армагеддоне выживут рукастые русские и хитрые китайцы

AMVET: 40% молодежи погибнет без света, воды и интернета

3:17
Общество

В случае глобального ЧП с долгосрочным исчезновением электричества, интернета, общественного транспорта, работы магазинов и сервисных служб погибнет до 40% современной молодежи и до 20% тех, кому сейчас "чуть за 30".

AMVET: 40% молодежи погибнет без света, воды и интернета
Фото: imagicity.com by Грэм Крамб is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Такой доклад одного из популярных сурвайверов (выживальщиков) Рейнолда Гарднера процитирован в рассылке AMVET — в нем перечисляются потерянные навыки, которые "нынешние поколения отдали на откуп смартфону и интернету".

Современный мир становится всё более зависимым от технологий, но эта зависимость имеет свою цену. Причем этой ценой вполне может стать собственная жизнь или жизнь окружающих близких людей.

Представим глобальный катаклизм — либо неядерную войну, в результате которых множество людей выжили — но оказались без света и газа, водопровода, канализации, смартфона, звонков родным или друзьям, интернета, работы средств навигации, с пустыми магазинами, улицами без автобусов и такси и т. д.

Обитатели городских квартир привыкли к "мясо вначале в магазине, потом его нужно положить в холодильник, а дальше помыть водой из крана, добавить нужные ингредиенты и пожарить на плите". Эксперт рассуждает — а что, если не будет ни магазина, ни мяса, ни воды из крана, а холодильник и плита окажутся обесточены? И службы спасения, организации и помощи (даже простые лагеря с консервами и хлебом) появятся нескоро?

Он добавляет, что первым решением будет уехать за город, но напоминает — таких желающих будут милионы, а среди них будут те, кто захочет отобрать "то важное, что ты увез с собой".

Среди перечисленных им навыков, которые молодежь и многие тридцатилетние "передали интернету, смартфону или программе по вызову специалиста":

  • Знания, какие грибы и растения съедобны, а какие нет
  • Ориентирование по указателям, карте, атласам без навигаторов
  • Разжигание огня, костра без зажигалки
  • Умение починить транспорт, а в загородном доме — электроприборы, водоснабжение, канализацию, двери,
  • Способность построить простейшую бытовку или шалаш
  • Починить одежду или обувь, не выбрасывая её и идя покупать новую
  • Выбрать нужное лекарство и оказать первичную медпомощь без "советов из интернета"
  • Банально открыть консервы без консервного или электроножа.

При этом Рейнолд Гарднер отмечает, что в случае такого глобального ЧП он бы "поставил на русских и китайцев". Своё мнение он объяснил тем, что "русские и китайцы также подсели на смартфоны и интернет, но их семьям и народам привычны многие бытовые умения".

Также он добавил, что КНР и РФ не так давно "переживали тяжёлые времена, когда многое нужно было делать без помощи государства или окружающих", а в семьях "принято передавать опыт ведения быта и выживания".

При этом он назвал плюс для своих родных США — на западе страны "живут не забывшие, как делать всё руками", также в стране "у граждан есть оружие, а значит, шанс защитить себя".

10 советов о выживании
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы продукты питания
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