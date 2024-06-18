"Состояние рабочего класса во всём мире ухудшается" — российский профсоюзный лидер

В марте этого года в Сан-Паулу, в Бразилии, состоялось заседание президентского совета Всемирной федерации профсоюзов. В его работе принимал участие генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов. Как встречают русских за границей, почему российское законодательство запрещает забастовки, что такое профсоюзы БРИКС — обо всём этом Pravda.Ru рассказал российский профсоюзный лидер.
— Какова ситуация с профсоюзами в России? Кто входит в профсоюзы? Каков их статус? Кого больше — шофёров, моряков, офисных работников? И вообще, как Союз профсоюзов России чувствует себя в общей профсоюзной массе страны?
— Наше профобъединение, Союз профсоюзов России, — самое молодое в стране. Нам всего десять с небольшим лет. Мы создавались в 2010 году и пытались объединить под своим крылом все профсоюзы, которые не охватили существующие на тот момент профобъединения, начиная с ФНПР. У нас очень много объединений — ФНПР, КТР, СОЦПРОФ и множество других. Но действующих, как оказалось, всего четыре, мы — в том числе.
В наших рядах шахтёры, транспортники, железнодорожники, дальнобойщики, работники государственной сферы — служащие, медики, преподаватели, работники дошкольных учреждений, горняки, работники металлургии.
В общем, представители разных специальностей и профессий. Но, к сожалению, хотя мы достаточно активны, принимаем участие во многих мероприятиях, Федерация независимых профсоюзов России считает, что только она — единственная и могучая и только она вправе решать всё и за всех, не допуская иные профобъединения.
— У нас в политике точно такая же ситуация. Мы вообще ФНПР воспринимаем как некий придаток "Единой России" по трудовым вопросам. К сожалению, это объективная реальность.
— Такая же ситуация существует и в мире. В марте я был в Бразилии, городе Сан-Паулу, на заседании президентского совета Всемирной федерации профсоюзов. Это первое из существующих профобъединений мирового уровня. Оно было создано после окончания Второй мировой войны под патронажем и по инициативе Советского Союза.
Но прошло совсем немного времени, и буржуазные страны, Запад, посчитали, что негоже под патронажем Советского Союза иметь профобъединение трудящихся. И они отпочковали от этого профобъединения свои союзы, в основном европейские и американские, и получилась Международная конфедерация труда, которая сейчас так же, как и ФНПР, считается в мире "основной и главной". Но при этом существует ещё и ВФП (Всемирная федерация профсоюзов).
— Здесь ситуация отчасти воспроизводит и ситуацию на внешнеполитической арене. Организация стран Варшавского договора и НАТО создавались в противовес друг другу. Под эгидой Советского Союза создавалась не только Всемирная федерация профсоюзов с доминированием тогда левых коммунистических, социалистических сил, но и Всемирная организация демократической молодёжи — молодёжный Коминтерн. Он существует и поныне, правда в изрядно потрёпанном виде. Создавались организации женского движения.
Так вот, Всемирная организация профсоюзов, где Евгений Александрович является членом президентского совета, как раз представляет левый фланг нашей планеты и левые профсоюзы.
Если посмотреть на текущую работу ВФП и планы на следующий год, можно увидеть, что жизнь кипит: масса конференций, мероприятий, симпозиумов, встреч, обмен опытом и т. д. Что вам показалось интересным, характерным? Какие тенденции нынешнего мирового весьма турбулентного развития отражаются на профсоюзной работе?
— Здесь сложно однозначно ответить на данный вопрос. В последние лет пять идёт тенденция к ухудшению состояния рабочего класса во всём мире. В разных странах мира раз в год созывается президентские советы.
И из года в год примерно одна и та же ситуация: идёт ухудшение положения работников практически во всех точках земного шара. Где-то больше, где-то меньше.
В этом году, учитывая мировую обстановку, усугубляется положение работников в России, Украине, Палестине и в близлежащих странах. При этом, к сожалению, мы не видим роли буржуазного профсоюзного движения.
Есть, правда, всплески забастовок, в частности в Европе. Там очень сильные профсоюзы именно левой ориентации — например, профсоюз СGT во Франции. Это связано, наверное, с политикой руководства европейских стран в теперешней ситуации: санкции и прочие явления, которые усугубляют и так тяжёлое положение работников.
В Европе люди привыкли к отстаиванию своих прав именно таким образом, чего не скажешь про нас. Согласно нашему законодательству, у нас это практически невозможно именно благодаря ФНПР.
— Мы 70 лет жили при советской власти и не знали, что такое борьба за свои права, профсоюзы воспринимались как распределительные конторы. В 90-е мы думали: окунёмся в капитализм, увидим все его "прелести", и тогда профсоюзное движение возродится, вот тогда-то и поднимется высоко знамя борьбы за свои права. Но как-то нет. Сейчас апатия и индифферентное отношение людей к возможностям борьбы за себя самих напоминает социальный паразитизм. И я лично не нахожу этому объяснение. Потому что у людей перед глазами европейский и не только европейский пример. Например, в Марокко ни одно важное решение в отрасли не принимается без профсоюзов. А у нас не так. Где-то профсоюзы имеют определяющее значение, как в некоторых европейских странах, а где-то они придатки тех или иных политических сил или просто декорация, созданная властью. Как вы определите, Россия на этой шкале где находится примерно?
— По десятибалльной шкале, я полагаю, Россия максимум на трёх баллах зависла. Формально у нас вроде как и принимаются решения, проходят через Российскую трёхстороннюю комиссию, что-то согласуется, но при этом в Российской трёхсторонней комиссии представлены не все профсоюзы, не все профобъединения.
Например, повышение пенсионного возраста. Для нас самый показательный критерий.
— Как это комиссия проглотила вообще?
— Как можно было повысить пенсионный возраст
Почему женщинам, кстати, на восемь, их что, меньше любят в нашей стране? Это важный показатель.
То есть наши профсоюзы, представленные в Российской трёхсторонней комиссии, проглотили это всё. А сейчас пытаются что-то показать, борются за повышение МРОТ-величины. Но это тоже смешно.
— Видимо, с 19 тысяч до 20...
— Это большая разница. Для всех, у кого, как говорят, пенсия хорошая, но маленькая, это, конечно, неплохая прибавка. Поэтому я и оцениваю по десятибалльной шкале на трёшечку.
Профсоюзы, реально борющиеся за свои права, не обладают возможностью влиять на что-либо. Так у нас построено законодательство.
У нас почему-то все решения на предприятии осуществляются только с профсоюзом, имеющим большую численность на предприятии. Возникает вопрос: какой профсоюз будет иметь большую численность? — Тот, который лоялен к руководству предприятия.
— Да на многих предприятиях, чтобы устроиться на работу, надо автоматически записаться в профсоюз.
— А если ты не напишешь заявление на вступление в профсоюз, тебя не принимают на работу. Я ещё раз повторю: наше законодательство построено таким образом, что мы, профсоюзы, лишены права объявления и проведения забастовки. Если раньше мы могли объявить забастовку и её провести, то сейчас профсоюз этого сделать не может. Это может сделать только трудовой коллектив всего предприятия, и то там сложная процедура.
А в мире есть различные профсоюзы, профобъединения. Очень активная и серьёзная борьба идёт
А теперь посмотрите на другие страны. На Кубе профсоюзами тоже охвачены практически 100% населения, но мы их особо не видим, кроме выступлений под лозунгами "Руки прочь от Кубы!".
— Ну да. Потому что у них профсоюзы — это нечто, что мы видели у себя, как был ВЦСПС. Просто разные политические системы, соответственно, у людей разные, проблемы, и им приходится решать разные задачи. Я думаю, китайцев вы тоже там особо не наблюдаете.
— А китайцы не входят во Всемирную федерацию профсоюзов.
— Они обычно в таких международных структурах сидят на правах наблюдателей.
— Так и есть. Северную Корею, например, в ВФП мы видим, понимаем, что это за профсоюзное объединение, но оно, тем не менее, представлено. Нашу страну во Всемирной федерации представляет Союз профсоюзов России в моём лице, как ни странно, но так получилось.
— Кстати, я иногда смотрю китайское кино, там очень много художественных фильмов про конфликты на предприятиях. То есть социалистический Китай не боится такие фильмы продюсировать. И там яркую роль играют профсоюзы. Расскажите, какая атмосфера была при принятии решений, что обсуждали. Я вот видела в пакете ваших документов резолюции по Кубе и Палестине. Было ли обсуждение нашей европейской ситуации, как воспринимают нашу ситуацию?
— Если смотреть именно с этого ракурса, то, в общем и целом, Всемирная федерация профсоюзов в той или иной степени находится в одной лодке или, скажем так, на одной стороне с Российской Федерацией, но не напрямую, естественно. Безусловно, не было заявлений "Россия, вперёд", "Россия — молодцы". Никто из европейцев не говорит о том, что надо продолжать специальную военную операцию, но, тем не менее все европейские страны, входящие во Всемирную федерацию профсоюзов, единогласно полагают, что данный конфликт развязан не Россией, а развязан именно странами НАТО, Россия вынуждена защищать себя. Они за мир, безусловно, мы тоже за мир, но заявлений и лозунгов о прекращении СВО не было.
— Я обратила внимание на формулировку из выступления президента, которую вы мне прислали: "Война НАТО против России на территории Украины"...
— Да, совершенно верно. Вот такая позиция. Это взвешенная скоординированная позиция президентского совета, да и всех членских организаций ВФП. Я участвую уже не первый год в мероприятиях, проводимых Всемирной федерацией, в том числе и после начала СВО, и ни разу не было заявлено о том, что "Россия — агрессор, Россия, прекрати такие действия". Всё идёт в таком ключе, что война развязана НАТО.
Что касается обсуждения других вопросов. К сожалению, их было немного.
Я, как член президентского совета, поднимал темы, связанные с включением в дальнейший план работы ВФП взаимодействие с БРИКС. Следующий саммит БРИКС пройдёт в России. В Казани в 2024 году проходят ещё профсоюзные форумы при БРИКС.
Но почему-то форум возглавляют как раз профсоюзы, входящие в МКП, Международную конфедерацию профсоюзов, в ту самую конфедерацию, которая не поддерживает Россию.
И вот я этот вопрос поднял на президентском совете, предложил срочно принять меры и направить представителей ВФП на Профсоюзный форум, включить в состав представителей нашей страны, представителей иных профсоюзов, а не только ФНПР.
Также было предложено включить в план работы интересную тему взаимодействия работников морской отрасли. Эту отрасль монополизировала так называемая ITF, структура, которая входит в Международную конфедерацию труда и в МКП. Это структурное подразделение, контролирующее и устанавливающее правила работы морской отрасли во всём мире, до сих пор вводит санкции в отношении России: запрещает разгрузки судов, заправки и прочие вещи.
Инспектора ITF, фактически враждебной для России организации, у нас в России осуществляют в портах контроль над деятельностью работников морской отрасли.
Это тоже нонсенс, о чём мы говорили и не перестаём говорить. Я предложил от нашего объединения идею создать подобную структуру в рамках ВМП и в качестве пилотного проекта взять Каспийское море. Страны, которые его окружают, не входят в ITF и в МКП в принципе.
— У самого этого профсоюзного форума БРИКС есть аппарат, который занимается делопроизводством, кто-то собирает эти конференции, кто-то ведёт документацию? Надо апеллировать к нему. Это политический и профессиональный нонсенс, что в структуре БРИКС есть организации, которые занимают неправильную позицию, и нужно это до нашего руководства донести. И что сказали делегаты?
— Это было моё, по-моему, второе или третье предложение на полях Всемирной федерации профсоюзов, и в этот раз секретариат отреагировал положительно. Хотя они и отметили, что в ВФП входят профсоюзные объединения из разных стран, имеющие различное отношение и позицию в отношении БРИКС. Они запросили дополнительную информацию по БРИКС, наши предложения, и они готовы принять участие в реализации данного проекта, то есть направить своего представителя и рекомендовать своим членским организациям начать работать в рамках Профсоюзного форума БРИКС. Мы уже направили соответствующие бумаги в секретариат ВФП с целью реализации данной инициативы.
— Отлично. Это очень правильная мысль. Плохо, конечно, что у нас в России этому вопросу уделяется недостаточное внимание, потому что профсоюзное движение — это огромный потенциал, это огромный ресурс. Мне кажется, что наша власть немножко потребительски к этому относится, она считает: "А, профсоюзы, что там, ФНПР выйдет с белыми шариками, вот и всё профсоюзное движение". Это совершенно не так, и мы почему-то не учимся на чужом примере.
Хотела спросить о неформальных, так сказать, кулуарных беседах... Изменились ли за эти два года личностные отношения, может, кто-то перестал здороваться или наоборот?
— Я почувствовал, что с каждым годом, с каждым разом всё больше людей на поляне ВФП хочет сфотографироваться вместе, поговорить. Очень много представителей из разных стран демонстрируют желание пообщаться, поговорить, поделиться своим опытом, то есть отношение очень хорошее. Я вообще не помню случая, когда был бы скандал или негативное отношение со стороны кого-либо в отношении представителя России. Наоборот, очень хороший приём, ажиотаж.
— То есть все эти мифы об изоляции — это всё, конечно, очень смешно.
— Это сказки.
— Но мне кажется, что Россия, по крайней мере официозная Россия, не использует и десятой доли того влияния, которое она могла бы оказывать, учитывая наработанные авторитет и репутацию. И к профсоюзам это относится в высшей степени тоже.
— Я с вами совершенно согласен. Почему-то никто не задумывается над тем, что профсоюзное направление можно использовать для популяризации России в целом.
— Конечно. У нас почему-то действительно сотрудничество идёт по линии не тех партий. Мы долго вскармливали правых евроскептиков. И теперь все эти правые консерваторы, замечательные наши друзья, поддакивают правым же либералам из европейских правительств. Мне кажется, недооценивать левый спектр, левый фланг мирового движения солидарности было очень глупо, близоруко и недальновидно.
— Я с вами полностью согласен.
— Какие у вас планы?
— Как я уже сказал, у нас два серьёзных мероприятия.
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