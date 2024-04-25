Юрист Алешкин: как составить и как оспорить завещание

Юрист Алешкин: наследственные иски рассматриваются годами

4:36 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Имущественные споры могут длиться годами. Избежать этого поможет правильно составленное завещание. На что обратить внимание при составлении данного документа, по каким причинам и каким образом наследники могут оспорить завещание, а также зачем люди сознательно затягивают судебный процесс, Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— Андрей Владимирович, почему если один из членов семьи присутствовал при составлении завещания, то, согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ, именно такой документ можно оспорить в суде?

— Законодательство здесь изначально исходило из позиции, что воля лица, которое завещает, должна быть независимой, а не производной от каких-либо лиц. Лица, которые находятся в комнате, могли влиять на то, чтобы человек составил именно такое завещание. Поэтому суды полагают, что был порок воли при составлении завещания.

Кроме того, сторона, которая в этом не участвовала, всегда может обвинить вторую сторону. В данном случае суд принимает во внимание, что право второй стороны было нарушено, и принимает решение об отмене данного завещания и распределении наследства по закону.

Наследство у нас распределяется по завещанию либо в силу закона через шесть месяцев по очередности лиц: сначала близкие родственники, затем более дальние.

— Вы рекомендуете составлять завещание в отсутствие посторонних?

— В присутствии нотариуса. У нас нет душеприказчиков, их функцию может выполнять юрист. В любом случае это должно быть лицо, которое не связано никоим образом с завещанием, то есть незаинтересованное лицо.

— По каким ещё причинам можно оспорить завещание?

— Например, если будет доказано, что человек, который получает наследство, причинил вред завещателю либо довёл завещателя до смерти.

Ещё оспаривается по основаниям, когда человек находится в критическом состоянии, не может отдавать отчёт в своих действиях:

сильно болеет,

находится в реанимации.

В данном случае при составлении завещания заключение, как правило, даёт врач.

— Что ещё необходимо учитывать при составлении завещания?

— Человек, который завещает, самостоятельно или через своего законного представителя обращается к нотариусу. Нотариус может запросить у вас информацию о дееспособности. Он может это сделать без вашего участия, если вы дадите согласие: собирает пакет документов о том, что вы не состоите на учёте в психоневрологическом, наркологическом диспансерах.

После этого нотариус разъясняет вам суть завещания, последствия завещания, последствия оспаривания завещания и задаёт главный вопрос: "Понимаете ли вы это?" Если он получает утвердительный ответ: "Да, я понимаю, что делаю, и понимаю правовые последствия", — тогда он удостоверяет вашу подпись на завещании.

— Если какой-то наследник не согласен с той долей, которую ему оставили в завещании, или целиком не согласен с завещанием, как ему поступить?

— Если завещание составлено правильно, то никак. Воля умершего — это воля умершего. То есть нужно доказать, что был порок воли или другие основания, по которым суд признаёт такое завещание ничтожным. Или если вы уверены, что нотариус был лично мотивирован и все были против вас, то вас ждёт долгий судебный процесс.

— Как вы оцениваете принятие судебных решений по наследственным спорам? Быстро ли суды их рассматривают?

— Нет, в силу загруженности судов такие дела длятся годами, то есть пару лет закладывайте сразу. Множество экспертиз, другая сторона будет сопротивляться, не приходить, срывать заседания.

Наследство достаётся долго даже на законных основаниях, если кто-то из родственников подал протест, и вы не можете вступить в наследство. Это, как правило, делается для того, чтобы человек вымотался, может быть, у вас кончатся деньги, и вы придёте договариваться: "Ребята, вы выиграли, давайте я вам часть своего наследства отдам, потому что у меня кончились деньги, я не могу продолжать судебные тяжбы". Суд в данном случае не сторона спора, и спешить суду нет никакого смысла.

Смотрите видеоверсию интервью