Ложными ценностями вымощены ложные пути: "Мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак"

Современным миром правят жадные дураки

13:05 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

В последние годы в информационном пространстве много разговоров о коренном переустройстве мира, его освобождении от наследия колониальной эпохи, которая продолжалась все последние столетия. Но вот на практике всё выглядит как-то не совсем понятно, налицо все признаки того, что избавляться от главного колониального наследия никто не собирается.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Напротив, так называемые правящие элиты, независимо от принадлежности к тому или иному государству, всеми силами стремятся это наследие присвоить, узаконить и использовать его уже для контроля над собственными подданными. Речь идёт именно о ложных ценностях, которые с момента "официально известной нам истории" были и остаются причиной всех трагедий человечества.

В связи с этим напомню приписываемую Отто Фон Бисмарку, известную многим фразу:

"Русских невозможно победить в войне, но русским можно привить ложные ценности, и тогда они победят себя сами".

Не важно, произносил Бисмарк эти слова или нет, важно то, что эти слова являются истиной, и касается она не только конкретных цивилизаций, государственных образований или наций, она касается и каждого отдельного человека.

Что из себя представляют ценности?

От начала времён у человека существует два основных вида ценностей: материальные и духовные. Главной материальной ценностью является то, что даёт и поддерживает физическую жизнь человека. В нашем случае именно вода и земля являются тем, без чего невозможно само существование жизни на планете. Изобретатель, философ Виктор Шаубергер так писал о воде:

"Истинная основа всех культур — знание и понимание воды. Раскрытие тайны воды положит конец всем погоням за выгодой и их последствиям, среди которых война, ненависть, нетерпимость, раздоры в любой форме и виде" (журнал Implosion, № 6, с. 29).

Знания, о которых упомянул Виктор Шаубергер, нельзя отнести к материальным ценностям. В отличие от самой воды. Фундаментальные знания — это именно то, что можно считать главной духовной ценностью, на этих знаниях строится всё, включая и нравственные ориентиры человека. Полагаю, что изначально эти знания были доступны каждому осознающему себя человеку, информация на уровне ДНК надёжно хранится внутри каждого из нас.

С принятием ложных ценностей, о которых и пойдёт речь, человек постепенно начал утрачивать связь с самим собой, с окружающей природой. Человек перестал слышать голос своего разума, который является проводником к знаниям.

Очень важно познать себя

Не случайно на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах есть надпись: "Познай самого себя". Величайший философ Сократ придал этим словам глубочайший смысл и важное значение познания самого себя. Знания о себе давали человеку настоящую свободу, знания о природе делали его единым целым с ней, знания о жизни открывали глаза на истинную реальность.

Борьба за исключительное обладание знанием — это фактически борьба за душу человека, за его сознание. Эта борьба ведётся теми, кто одержим страстью власти, стремлением управлять людьми. Человеком, владеющим знаниями, невозможно управлять. Он сам управляет собой. Именно поэтому на протяжении последних столетий знания уничтожаются, история подменяется или вовсе вычёркивается.

Без фундаментальных знаний большинство людей рождается, живёт и умирает, так и не осознав ни себя, ни смысла своего существования. Жизнь таких людей протекает механически. Зов собственной биологической природы является основным и единственным для них ориентиром в этом мире.

Задумайся кто ты, человек или машина?

Базируясь на собственном опыте работы над самим собой, изучая материалы нейробиологов, попробую коротко изложить свою мысль так: человек, в отличии от животного, природой наделён двумя центрами принятия решений, один из которых инстинктивный и второй — осознанный.

Первый центр действует механически, с помощью различных биологических функций организма и его мозга. Научно доказано, мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек его осознаёт. Опираясь на логику, мозг, используя заложенные в него алгоритмы, сам принимает решения в зависимости от условий и ситуаций, в которых находится человек. Как и искусственный интеллект, созданный людьми, он имеет функции самообучения. Исторический опыт, образование, воспитание и другое играют важную роль в его работе.

Второй центр принятия решений, подразумевает осознанное управление собой. Это тяжёлая работа, требующая определённых усилий. Осознанные решения часто противоречат элементарной логике человека, управляемого мозгом.

Как правило, результаты осознанных решений начинают проявлять себя не сразу, а через определённое время. Это могут быть месяцы, годы и даже столетия, если речь идёт о судьбоносных, исторических и других фундаментальных решениях. Не случайно Истину называют Дочерью Времени. Она проявляет себя намного позже. Этот центр присутствует в человеке в качестве наблюдателя и контролирует все решения первого центра.

Оба этих центра имеют важное значение для человека. Первый намного упрощает его жизнь, позволяя концентрировать внимание на наиболее важных вещах. Но, в отличие от второго центра, он неспособен к творческому и созидательному мышлению, которые требует полной отдачи своей энергии.

К тому же, как и любой искусственный интеллект, созданный людьми, он во многом зависим от приобретённой информации, получаемой извне. Без активного второго центра человек не сможет глубоко осмыслить эту информацию и принять правильное решение. Он будет действовать, полагаясь на эмоции. Человек, управляемый мозгом, может быть чрезвычайно умным во многих вопросах, но при этом оставаться глупым. Он никогда не станет мудрым.

Важную роль для двух этих центров представляют ценностные ориентиры, которые, как правило, у них разные. Знаю по своему горькому опыту. Конкуренция между центрами, так называемая внутренняя борьба, о которой говорят философские и религиозные учения — неотъемлемая часть человеческой жизни. От исхода этой борьбы зависит очень многое. Победа над самим собой — скорей исключение из общего правила. В современном мире потребления она даётся не просто и требует огромных усилий. Под воздействием пропаганды большинство людей предпочитают плыть по течению. Одни полагаются на власть, другие на Бога, не задумываясь о том, что дорога к Создателю пролегает через их внутренний мир.

Ложные ценности

Ложные ценности, которые внедрялись в сознание человека все последние столетия, были призваны подменить или принизить роль истинных ценностей с определённой целью. Как я уже писал раннее, они подобны троянскому вирусу, внедренному в бортовой компьютер, находящийся в головах людей. Это выражение Татьяны Черниговской очень хорошо характеризует суть биологического человека, управляемого исключительно мозгом.

Для сравнения можно провести аналогию. Современные мошенники используют трояны, чтобы получить контроль над вашей компьютерной техникой. Троянский вирус представляет из себя ложную программу, которая выдаёт себя за полезную для вашего компьютера.

На самом деле она принимает прямое участие в управлении и контроле над ним. В нашем случае троян выполняет ту же функцию. Он представляет из себя ложную ценность, в которую человек должен поверить и признать её важной для себя. Цель этой "ценности" та же — установление полного контроля над человеком, коррекция его развития в нужном для контролирующего направлении.

В связи с этим невольно вспоминаешь строки из письма Христофора Колумба королевской семье Испании, написанного им ещё в 1503 году:

"Золото — это совершенство, золото создаёт сокровища, и тот, кто владеет им, может совершить всё, что пожелает, и способен даже вводить души человеческие в рай".

Скорей всего, мы уже не сможем точно узнать, где и когда золото, изначально задуманное как средство обмена между людьми реальными ценностями, добытыми своим трудом, само превратилось в ценность. Теорий существует множество, но тем не менее, золото или его эквивалент становится средством накопления богатств, мерилом материальных, а порой уже и духовно-нравственных ценностей.

Утверждать можно только одно: культ золота возник намного раньше открытия американского континента. Но именно этот металл положил начало европейской колониальной эпохе.

Долгое время влияние этих ценностей имело ограниченный характер. На тот момент в мире сложилась парадоксальная ситуация: в одной части планеты золото оставалось простой безделушкой, украшением, а в другой за него развязывали войны, совершались самые страшные преступления. Инквизиция, крестовые походы и колониализм смогли расширить влияние ложных ценностей на все территории Земли.

Факт остается фактом: именно золото и его наследие в виде бумажных купюр и цифровых ноликов смогло изменить культурный код народов планеты, поставив их на грань самоуничтожения. Несмотря на это, золото и сегодня многими продолжает рассматривается в качестве главного ценностного ориентира, а влиятельные государства стремительно наращивают его запасы на случай крушения мировой финансовой системы.

Сомневаюсь, что в условиях стремительного роста природных катаклизмов, включая засухи, наводнения и многое другое, ложные ценности, которыми владеет 1% населения планеты, смогут спасти от жажды или голода даже этот один процент, не говоря за всё остальное человечество.

Заключение

Человечеству придётся отказаться от ложных ценностей. Эти "ценности" закономерно направили развитие цивилизации ложным путём. Советский период истории нам был дан не случайно. Это был величайший по своему значению урок, который мы обязаны глубоко осознать. Этот период нельзя оценивать однозначно. Трагических ошибок было множество, но по-другому в то время просто не могло быть.

За все последние столетия впервые был брошен вызов ложным ценностям, спекуляции. Была попытка создать нового человека, творца, вернуть людям знания. Роль учителя вплоть до 60 годов была самой высокой и уважаемой в государстве.

Выдающийся советский учёный, физик Сергей Капица, предупреждал, что главная угроза для мира исходит не от ядерного оружия или болезней, а от человеческих пороков, таких как жадность и глупость.

"Мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак", — эти слова Сергея Капицы сегодня актуальны как никогда.

Используя выражение Сергея Капицы, замечу, что роль дураков в современном мире становится всё более значимой. Инструмент под названием демократия дал возможность занимать дуракам руководящие посты не только в структурах государственной власти. Они занимают различные должности на таких важных направлениях, как образование, культура, наука, воспитание и так далее. А ведь будущего у страны, в которой важные руководящие места занимают дураки, по определению быть не может.

Можно, конечно, узаконить ведущую роль дураков в государстве, признав всех думающих людей вне закона. Это уже пытаются сделать в Литве и многих других странах. Если ты за мир, значит, ты враг государства, если ты за дружбу народов, значит, ты предатель. Если уважаешь русских или белорусов, значит, ты шпион, и твоё место в тюрьме.

Как бы смешно это всё ни выглядело, но это, как и многое другое, становится реальностью в мире, которым правят жадные дураки.