Политолог Коровин о мигрантах в России: интеграция, ассимиляция и русификация — другого пути нет

Политолог Коровин о мигрантах: нельзя допускать возникновения анклавов в городах

6:08 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Почему огромные массы мигрантов заполонили Россию именно в результате спецопераций ЦРУ; как Вашингтону удалось привить российским чиновникам западные либеральные ценности; чем отличаются интеграция, ассимиляция и русификация мигрантов, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

— Валерий Михайлович, вы говорите, что американские спецслужбы завозят к нам нелегальных мигрантов с целью создания в России исламистских террористических ячеек. Но ведь это наше российское правительство заявляет о том, что нам нужны мигранты, что без них наша экономика рухнет.

— Но откуда эти люди взялись в нашем правительстве? Кто их идеологически подготовил? Кто создал либеральное мировоззрение, в центре которого лежат нажива, ориентация на Запад? Откуда в российских элитах взялись сотни тысяч чиновников, главной целью которых было украсть здесь деньги и уехать на благословенный Запад? Они были воспитаны в 90-е годы, когда в России была реализована либеральная революция через расстрел Верховного совета, расстрел мирных москвичей у "Останкино", которых потом тысячами увозили в грузовиках и где-то хоронили. Через слом всех наших ценностных основ, традиционного образования, культуры — всего. Чиновники каких спецслужб сидели во всех российских ведомствах и выстраивали систему колониального внешнего управления?

— Там сидели американские советники.

— Конечно, да. С захватом культуры, ТВ, СМИ, образования — всего. Мы до сих пор пребываем в культурной оккупации. И только благодаря СВО мы начали от неё освобождаться. Старт этой программе был дан ещё в советский период с завозом журналов, пластинок, джинсов, фильмов, музыки для разложения советского общества изнутри, создания людей, которые не принимали свою страну, уже тогда мечтали свалить на Запад.

Еще раньше была рассекреченная операция ЦРУ "Джаз". Операция "Рок", когда Джоанна Стингрей получала грант от ЦРУ, чтобы здесь создавать среду ещё советских рокеров. Перестройка. Работа с представителями советских элит.

Это цепь последовательных спецопераций, которые привели к слому Советского Союза, советской идеологической модели, к насаждению западных ценностей, к воспитанию целого класса чиновников, которые пришли к власти с мыслью о наживе и последующем сваливании из страны.

Они начали завозить сюда мигрантов, потому что им на Западе объяснили, что это выгодно: ты минимизируешь расходы, увеличиваешь доходы, забираешь их себе, выводишь в офшоры, покупаешь себе недвижимость на Западе, а потом сваливаешь туда и живёшь как человек.

Если бы чиновник во власти думал о своей стране и о последствиях, понимал, что такое культурная оккупация, слом культурных кодов, базовых архетипов нашей ментальности, русской цивилизации, то он бы никогда на это не пошёл.

Это серия специальных операций, начатых после смерти Иосифа Сталина в момент прихода Никиты Хрущёва.

Западные стратеги последовательны, целеустремлённы, никогда не опускают руки и десятилетиями реализуют циклы программ, итогом которых становится конфликт на Украине, "Крокус Сити Холл", создание исламистских сетей, огромных миграционных масс в Россию из-за жадности чиновников, которые на этом кормятся.

— Сколько было красивых слов о том, что надо ассимилировать людей в нашу культуру, чтобы они чувствовали себя гражданами России, но при этом сохраняли свои национальные традиции. Но, например, во Франции ничего из этого не получилось.

— Плавильный котёл не получился нигде, даже в рассаднике демократии — США. На самом деле есть три стадии. Первая — интеграция приезжих, вторая — ассимиляция, третья, если мы говорим о России, — русификация.

Интеграция — обязательный процесс. Приезжающий должен интегрироваться в принимающее общество, приняв все его коды, законы, правила и следуя им. Если он нарочито пренебрегает нашими законами, он должен быть выдворен отсюда в 24 часа. Следующая ступень — ассимиляция. Если он решил остаться, ему нравятся российская культура, образ жизни, он должен ассимилироваться, то есть принять эти коды — тогда он становится россиянином. Следующая стадия — русификация. Если ему нравится русская культура, он хочет отказаться от своей идентичности, стать русским, русский язык считает своим, принимает православное крещение и воспитывает своих детей в духе русской культуры — он полностью тогда русифицировался. Это может быть только добровольно. На это уходят десятилетия.

— Бывает ли такое вообще?

— Бывает сплошь и рядом. Масса русских великих людей имели иное происхождение:

грузины,

армяне,

немцы,

монголы,

французы.

Представители всего многообразия народов, окружающих или входящих в большую Россию, русифицировались, становились русскими, служили русскому Отечеству и русскому государю, принимали православное крещение, в том числе мусульмане.

Но хотя бы первый этап (интеграция) должен быть обязательным. Государство должно контролировать мигрантов. Важно не допускать возникновения анклавов. Потому что в анклаве ассимиляция останавливается, люди начинают в своей среде общаться друг с другом на своём языке в рамках своей культуры, им не нужна никакая интеграция, они среди своих. Анклав — это главная проблема государств, в которые приезжает много мигрантов. Никаких анклавов в городской среде быть не должно.

Смотрите видеоверсию интервью