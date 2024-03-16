Педагог Бабурина: как детям справиться со стрессом перед ЕГЭ. Рассказ о том, как помогают психологи

Педагог Бабурина посоветовала, как настроить ребёнка на успешную сдачу ЕГЭ

3:44 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Как помочь детям справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ; как родители и учителя могут настроить ученика на успешную сдачу экзамена; правда ли, что в конце учебного года школьные психологи освобождаются от всех обязанностей ради помощи старшеклассникам и их родителям, Pravda.Ru рассказала директор московской школы № 117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина.

Фото: English Wikipedia by KF is licensed under public domain

— Ирина Алексеевна, дайте совет родителям и ученикам, как им бороться со стрессом перед важными сочинениями и экзаменами, в том числе ЕГЭ и ОГЭ.

— Каждый год перед началом экзаменов в 9-м и 11-м классах мы собираем ребят, и я им говорю: "За столько лет учебы в школе вас научили всему, вам родители ещё наняли репетиторов, вы всё знаете, и ваша задача — это показать. Среди вас нет детей, которые не справятся, потому что контрольно-измерительные материалы (КИМ) основаны только на том, что было в содержании школьной программы. Поэтому нечего волноваться, это во-первых. Во-вторых, даже если у вас что-то не получится, у нас всегда есть возможность пересдать".

Тем более сейчас по предложению президента есть возможность пересдавать все предметы. Это правильно, потому что это снижает стресс.

Есть ведь дети, и их с каждым годом становится больше, у которых "страх чистого листа": ребёнок отвечает прекрасно, а как контрольная — он ничего не может делать. Так и в КИМе. Но надо собраться и сделать.

Наша школа была экспериментальной, на её базе проводили ЕГЭ, и каждый год вводят какие-то изменения, которые идут на пользу ребятам. Например, сначала результаты ЕГЭ действовали один год, сегодня уже четыре года. Если ты плохо сдал один предмет, а все остальные хорошо, они у тебя не пропадают, ты можешь прикрепиться к любой школе, заниматься целый год по этому предмету, и тебе заново надо сдавать не всё, а только этот предмет. Сейчас, если ты не сдал, плохо себя чувствовал и прочее, ты имеешь право пересдать уже в этот экзаменационный период. Если ты на экзамене почувствовал себя плохо, государственная экзаменационная комиссия вправе вызвать врача, дать справку, и ты идёшь сдавать в резервный срок. То есть стараются создать условия, чтобы все экзамены сдавали. За всю историю нашей большой школы не было ребят, которые ушли из школы без аттестата.

— То есть вы считаете, что надо ребёнку повышать самооценку, настраивать его на успех?

— Да, всё дело в самооценке. И родители должны этим заниматься. Кроме того, наши учителя всегда говорят: "Всё будет хорошо". Мы детей всё время держим в тонусе, а уже перед экзаменами говорим: "Успокойтесь, всё будет хорошо, условия сдачи нормальные". Мы разговариваем с родителями, просим их: если ребёнок себя неважно чувствует, сообщите нам, чтобы мы имели возможность помочь, потому что мы сопровождаем детей на все экзамены.

Кроме того, в каждой школе в Москве есть психологическая служба. Все психологи отстраняются от любой работы, они консультируют:

родителей,

детей.

Особое внимание тем школьникам, которые не стрессоустойчивы перед экзаменами. У меня в прошлом году был ребёнок, который тестовую часть сделал нормально, а как садился за сочинение — чистый лист сдавал. Благодаря работе моего психолога, он на 85 баллов сдал русский язык и написал прекрасное сочинение. Но она работала с ним каждый день, уговаривала, рассказывала. Он умный парень, поступил в творческий вуз, хотя очень боялся, что не поступит.