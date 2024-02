Психолог рассказала, какие подарки к 23 февраля понравятся мужчинам. Пригодится заботливый подход

В нашей стране День защитника Отечества традиционно является днем настоящих мужчин и по совместительству днём ненужных подарков. По всему интернету ежегодно ходят шутки про то, как женщины снова презентуют мужчинам носки и гель для душа. Так что же подарить мужчине в подарок, чтобы не разочаровать и не стать той самой героиней из мемов? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог, блогер Тамара Белявская.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International