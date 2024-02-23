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Ирина Гусакова
Психолог рассказала, какие подарки к 23 февраля понравятся мужчинам. Пригодится заботливый подход

Что действительно стоит дарить мужчине на 23 февраля: мнение психолога

Общество » Семья

В нашей стране День защитника Отечества традиционно является днем настоящих мужчин и по совместительству днём ненужных подарков. По всему интернету ежегодно ходят шутки про то, как женщины снова презентуют мужчинам носки и гель для душа. Так что же подарить мужчине в подарок, чтобы не разочаровать и не стать той самой героиней из мемов? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог, блогер Тамара Белявская.

Что действительно стоит дарить мужчине на 23 февраля: мнение психолога
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что действительно стоит дарить мужчине на 23 февраля

Изначально хочется сказать, что 23 февраля для всех разный — у кого-то ассоциация с Днём защитника отечества, а у кого-то-это праздник всех мужчин. И стоит разобраться, как же относится к этому дню именно ваш мужчина.

Помните, что подарок, который приглянулся вам, не обязательно понравится вашему спутнику. Одному мужчине могут нравиться цветы, а другой оскорбится при виде растений. Почему так?

Все люди разные, их предпочтения меняются. Иногда еженедельно, ежедневно. И это нормально, отмечает эксперт.

Как понять, что понравится вашему мужчине?

Есть множество разных не слишком надёжных способов: "загуглить”, что точно понравится каждому мужчине, взять идею у подруги, поинтересоваться у гадалки, потратить пару часов в торговом центре, выбирая между шарфом и лыжами. И в итоге лечь спать злой, повернувшись ко второй половинке спиной с мыслями: "за что мне это?”

А есть надёжный: подойти и спросить: "Что тебе нравится? Что бы ты хотел?”.

Нет ничего лучше спланированного подарка. Здесь сразу 2 плюса. Первый: ему это действительно понравится, Второй: вы ляжете спать в хорошем настроении. Потому что не нужно ломать голову.

Это нормальный, заботливый подход. Идеально применим и к мужчине, с которым вы знакомы 2 недели, и к мужу, с которым вы в браке 20 лет.

Да, иногда нам кажется, что мы знаем человека очень хорошо. Но как это возможно, если мы до конца не знаем себя?

Небольшой лайфхак — попросите мужчину озвучить несколько пожеланий. Для вас это будет вариативностью по бюджету, возможностью купить что-то более оперативно. А для него сохранится элемент неожиданности.

А что, если мужчина говорит: "У меня всё есть. Я не знаю”? Это не задачка под звездочкой. Да, его не удивить носками или часами. Но есть то, что невозможно купить: впечатления. Носки рвутся, дизайн часов устаревает. Но воспоминания - это то, о чем всегда думаешь с теплотой в сердце. Это могут быть:

  • необычный ресторан,
  • выходные в загородном доме,
  • поездка на Байкал,
  • поход в тематический музей,
  • СПА на двоих.

Если мужчина говорит: "Мне ничего не нужно”, то внутри него все равно живёт маленький мальчик, которому приятно внимание. Это может быть уютный ужин, который перетечет в расслабляющий массаж. Купите ароматное массажное масло лемонграсса или лаванды. Запланируйте вечерний просмотр фильма дома в обнимку, говорит Тамара Белявская.

Что важнее всего 

И самое главное: скажите ему те самые слова. О том, как и почему он вам дорог. Что для вас самое важное в отношениях. Почему он именно тот и, конечно, как вы его любите.

Подарки и впечатления — прекрасны. Но самое ценное — слова.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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