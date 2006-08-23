Обет безбрачия закончился свадьбой в 102 года

Похоронив всю семью, Мария Донец поклялась, что замуж не выйдет до 100 лет. Свой обет женщина честно выполнила, став второй раз невестой только в 102 года.

Фото: Обет безбрачия закончился свадьбой в 102 года Обет безбрачия закончился свадьбой в 102 года

Даже в свои 105 лет Мария остается веселой и жизнерадостной. Маленькая ростом, всего полтора метра, и щупленькая с виду, она напоминает подростка. Лишь копна седых волос выдает в ней возраст. Самым непостижимым в этой старушке остаются глаза, которые светятся умом и добротой.

По паспорту Мария родилась в Киеве, в 1901 году. Однако приятных воспоминаний о родине у старушки не осталось, ведь, на Украине Донец так и не удалось найти свою любовь до 40 лет. А потом началась война, с поля боя под свистящими пулями маленькая санитарка вынесла на себе не одного тяжелораненого солдата.

После войны Мария работала на шахте мотористкой. По ее словам, в Кузбассе оказалось вдов и свободных женщин намного больше, чем мужчин. Поэтому о семейной жизни она и не мечтала, а большую часть времени проводила на работе. Трудолюбивую и одинокую женщину заприметил бригадир и предложил познакомиться со своим соседом, который был вдовцом. После недолгих раздумий, Мария согласилась встретиться с Поликарпом, пишет "Пульс Поволжья".

Предложение руки и сердца Мария приняла практически сразу же, сработал женский практицизм. У Поликарпа была квартира и свое хозяйство, да и мужик он был простой и трудолюбивый. Покорили сердце одинокой женщины и его два маленьких сына – Федор и Миша. Мальчики давно не чувствовали материнской любви, поэтому приняли и полюбили Марию сразу же.

Однако своему тихому семейному счастью Донец радовалась не долго. Однажды произошел несчастный случай на шахте, муж и дети оказались заживо погребенными. «Как чумная все дни была, - вспоминает Мария. - И – дала зарок: буду век одна доживать. Второй такой семьи больше Бог не даст».

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Клятву, что Мария дала у гроба Поликарпа, она сдержала. До сих пор женщина с содроганием вспоминает эти дни одиночества. Еще раз почувствовать себя счастливой и любимой Маша позволила себе лишь в 102 года.

Однажды близкая подруга Марии достала для нее путевку в санаторий. В новой обстановке Донец настолько почувствовала себя свободной, что уже через несколько дней не только с интересом участвовала во всех устраиваемых интеллектуальных играх, но и лихо отплясывала на местной дискотеке.

После очередной вечеринки для пожилых отдыхающих к Марии подошел Николай Наумов из Яи и тихо предложил проводить до палаты. За курортным романом между худым и длинным 88-летним дедом и 102-летней бабулей, семенящей у него под мышкой, с умилением наблюдал весь санаторий.

«Сватовство прошло скромно, – говорит Мария. – Через месяц ко мне приехали на машине мужчина и женщина, это сын и дочка Николая оказались». Гости велели собираться старушке в дорогу, ее уже давно ждал Николай.

О времени, проведенном с Наумовым, Мария до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Но Николаю удалось подарить любимой женщине лишь год счастья. Он внезапно умер от рака. Мария думала, что на этом жизнь ее закончилась, найти свое счастье ей уже не суждено.

Но судьба сделал еще один подарок. В 103 года она познакомилась с 70-летним Петром. Мария поначалу даже не воспринимала серьезно его ухаживания, для нее он был совсем мальчишкой. Но и своего молодого мужа Мария пережила. Сейчас Донец живет в женском монастыре под Томском. Прошлым летом она приняла постриг, стала сестрой Февронией, гордостью монастыря.

Ольга Павлова

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