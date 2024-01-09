ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым

5:43 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Обитатели элитных посёлков, после начала СВО и санкций оставшиеся в РФ, присматриваются к недвижимости в Краснодарском крае и Крыму.

Фото: https://vk.com/blackrussia.online by BLACK RUSSIA | Лаборатория разработчиков

Те, кто не смог или не захотел уехать, намерены устраиваться в России, но "с нюансами". Нюансы простые — они хотят в России того же уровня обслуживания, комфорта и безопасности, а также инфраструктуры (от врачей до поваров, от дорог до ресторанов и школ), который они "считали достойным за границей".

Последние опросы VIP-семей, проведенные проектами "Банкир" и "Новая Рига Live", показали, что, кроме собственного устройства на "новом-старом месте", русская "элита" озабочена вложениями в развитие и обустройство "инфраструктуры и общественного пространства" для себя и "до кучи" для остальных своих сограждан, сообщается в очередной рассылке Elite Life (Europe).

Сидеть среди грязи, нищеты и озлобленности без шансов уехать попросту небезопасно, значит, нужно "поднимать" социальную инфраструктуру, создавать радующую глаз архитектуру, развивать транспортные коммуникации, образование, индустрию развлечений и т. д.

24 февраля 2022 года разделило мир на до и после. И сейчас дети тех, кто не смог (по причинам госслужбы, бизнеса, санкций и т. п.) релоцироваться, буквально требуют от своих родителей создавать на месте все атрибуты заграничной жизни, потому что так привыкли.

Как сообщили богатые россияне, их соседи чаще всего сбегали в Британию, США, ОАЭ, Италию с Испанией, реже в Турцию и даже в Австралию с Новой Зеландией (последние популярны как места возможного убежища от ядерной войны).

Те, кто остался в РФ, считают, что нынешние "политические обстоятельства" затянутся "как минимум лет на тридцать", так что постепенно оседают или планируют жить у моря.

При этом у всех практически одинаковые требования:

удобная логистика,

транспортная доступность и инфраструктура,

безопасность,

высший уровень комфорта, —

без этого банально сложно обойтись.

Банальный пример — в настоящее время десятки больших морских яхт, находятся в акватории Чёрного моря. Владельцы успели вывести их из-под санкций, но куда девать такое добро в России — пока никто не придумал. Такого количества марин для яхт, особенно огромных (с сервисом, заправкой и т. д.) в России пока банально не построили, их только планируют создать (пусть и быстро) в Крыму.

Помимо этого, очень востребована инфраструктура развлечений, в том числе шопинга, образования и питания.

На роль российского монако (именно в таких условиях хочет жить элита, вынужденная остаться в стране) автоматом попадают...

Краснодарский край (Сочи, Геленджик), где элита собирается строить и покупать (если ещё не сделала этого) дачи/жильё/виллы/посёлки у моря. При этом даже VIP-семьи удивляются аппетитам застройщиков и риелторов в регионе. "Очень много планов и надежд на Крым, но после СВО, когда будет безопасно, и, главное, когда вернётся стабильное авиасообщение. Крымский полуостров элита называет "брильянтом, который ещё не огранён" (много незастроенных городов, гор, неосвоенных территорий за приемлемые деньги, "новые сан-Марино и монако").

Часть VIP-тусовки и высокопоставленных бизнесменов, чиновников, звёзд начали "входить" в Крым, скупать квартиры, участки, виллы и даже целые посёлки, а также вести строительство.

Действительно, в старую Европу, Францию, Германию, уже не поехать, слишком высоки санкционные, межнациональные риски и военно-финансовая турбулентность.

А в стабильных условиях богачи возвращаются к такой атрибутике, как дорогие предметы искусства, исторические раритеты, коллекционирование. Им больше не нужны "гаджеты с софтом", а требуются консьержи, повара, слуги и водители их лимузинов.

Кстати, это международная тенденция: западные СМИ заметили, что "богатых снова окружают живые слуги, а бедных — цифровые услуги".

Ещё представители "рублёвской и подобной "элиты" снова начали строить… бункеры-убежища. Как отмечают сами "випы", хороший бункер участникам тусовки миллиардеров однозначно карман не оттягивает. Такие объекты создаются даже на базе вилл.

Мысль при этом — "если полетят ракеты и бомбы, хоть чутка поживём, если пандемия — пересидим, а если всё хорошо — сделаю там винный погреб или кинотеатр". Войну или новую пандемию богачи ожидают в 2024–2026 годах, так что хотят быть во всеоружии.

Добавим, что ранее социологи уже публиковали обзоры "чего боятся дети элиты", отмечая интересную динамику...