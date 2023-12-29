Использование материнского капитала в качестве первоначального взноса на ипотеку для многих семей — возможность обрести свое первое жилье или увеличить жилплощадь.
О том, как реализовать сертификат на покупку жилья в 2024 году, рассказала эксперт по инвестиционной недвижимости, ипотечный брокер, основатель агентства посуточной сдачи апартаментов "ПосуточноСочи” Ксения Кириленко.
Главное требование — наличие действующего сертификата на материнский капитал. Вопреки распространенному мнению, при использовании маткапитала для покупки жилья не нужно дожидаться, пока ребенку исполнится 3 года.
Каждый банк может иметь свои условия кредитования. Банк может предложить сниженную процентную ставку и другие специальные условия. Ознакомьтесь с предложениями и выберите самое выгодное.
С 25.12.2023 вступили в силу нововведения. Льготную семейную ипотеку теперь можно оформить только один раз. При этом до ее полного погашения нельзя взять ипотеку с господдержкой. В ином случае ставка станет равной ставке Центрального банка (сейчас это 16%).
С декабря 2023 года сумма первого взноса во всех банках должна составлять не менее 30% от стоимости квартиры. Если средств маткапитала не хватит, вы вправе комбинировать их с личными накоплениями.
Ее можно получить в отделении Социального фонда (СФР), онлайн на сайте СФР или на сайте "Госуслуги”, а также в приложении некоторых банков. Как правило, процесс занимает не более 10 минут и справка окажется у вас в электронном виде.
При подаче заявки на ипотеку важно сразу указать, что вы будете использовать маткапитал на первый взнос. Подготовьте следующие документы:
Кредитная организация может отказать в выдаче кредита, например, если каких-то документов не хватает.
Справка о предоставлении кредита нужна для того, чтобы СФР убедился в том, что вы тратите деньги маткапитала на ипотечный взнос, и перечислил средства.
Документ можно получить в отделении банка сразу после оформления сделки либо приехать в другой ближайший день с паспортом и кредитным договором.
После регистрации сделки нужно обратиться в соцфонд через территориальное отделение, МФЦ или сайт "Госуслуги” с заявлением о переводе маткапитала. Кроме того, некоторые банки могут самостоятельно передать заявление и документы в фонд.
К заявлению нужно приложить:
После этого СФР перечисляет деньги с сертификата на кредитный счет. В среднем это может занять 10-20 дней.
Помните, что после после погашения ипотеки необходимо выделить доли всем детям на момент погашения, даже если они были рождены после получения маткапитала. Маткапитал дается на рожденных детей на момент выдачи и последующих.
Обращайтесь к нашей инструкции, чтобы реализовать сертификат и улучшить жилищные условия в 2024 году.
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